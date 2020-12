La recherche couvre les tendances technologiques, les tendances du marché, les opportunités de croissance, les moteurs de croissance et les contraintes de croissance pour le marché spatial. Le marché spatial du Moyen-Orient couvre en détail le marché des services en amont, le marché des services en aval, les services par satellite et les services de lancement.

Il couvre également les politiques spatiales de chacun de ces pays et leurs évolutions. L’objectif des lois spatiales est d’aider les entreprises spatiales à développer de nouveaux lancements et services de satellites.

Les futures missions spatiales sont en cours d’élaboration et ces missions utiliseront probablement de petits systèmes à satellites. La technologie des petits satellites offre davantage d’opportunités sur le marché spatial pour développer de nouveaux satellites d’observation et de communication de la Terre.

Des charges utiles d’imagerie avancée sont utilisées dans les satellites d’observation de la Terre pour aider à fournir des services à faible coût. Le développement de nouveaux satellites utilisant la technologie des petits satellites évolue rapidement, ce qui réduira le coût de la mission du satellite. L’utilisation de nouvelles technologies apporterait de nouvelles opportunités et de nouvelles compétitions sur le marché spatial. De plus en plus d’entreprises privées et de gouvernements collaborent avec des universités de recherche pour faire évoluer l’innovation dans l’espace (lancer davantage de nouveaux satellites dans l’espace), ce qui entraîne une croissance et des développements sur le marché spatial. Les principales tendances qui contribueront aux futurs développements spatiaux comprennent:

• Nouveaux développements technologiques dans la conception et la fabrication de petits systèmes de satellites tels que les systèmes de microsatellites, nanosatellites et cubes

• Amélioration du fonctionnement au sol des communications mobiles par satellite, de l’Internet haut débit et des services haut débit

• Augmentation des investissements pour les vols suborbitaux et le tourisme spatial

• Évolution des petits systèmes satellitaires, capables de fournir des images haute résolution avec des investissements à faible coût

• Utilisation accrue de petits systèmes satellitaires dans l’observation de la Terre et les satellites de communication pour fonctionner en LEO

• Augmentation de l’utilisation des satellites en bande Ku qui aident à fournir des services à faible coût

• Utilisation d’un petit satellite pour permettre une grande constellation de satellites

• Nouveaux satellites militaires utilisés comme espions pour surveiller les frontières; des menaces militaires plus élevées pour Israël; le gouvernement envisage de commencer à investir dans le programme spatial pour développer davantage de nouveaux satellites et missiles militaires

• Amélioration de la capacité des satellites militaires à surveiller les frontières en temps réel

• Participation accrue du gouvernement aux programmes spatiaux

• Soutien gouvernemental aux universités de recherche en fournissant des fonds pour le développement de nouveaux lancements et services de satellites

• Les missions d’exploration spatiale, moteur à long terme des futurs programmes spatiaux; Les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Iran se sont concentrés sur un investissement plus important dans les missions d’exploration spatiale vers Mars et la Lune et dans le secteur du tourisme spatial

