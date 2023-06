La technologie des élèves du secondaire aide cet homme en fauteuil roulant à tondre à nouveau sa pelouse

Rob Piper dit qu’il adore tondre son gazon, à tel point qu’il a même envisagé de lancer sa propre entreprise de tonte de pelouse.

Mais il y a environ cinq ans, cet homme de Windsor, en Ontario, a été blessé dans un accident de vélo. Depuis, il utilise un fauteuil roulant.

Piper a déclaré qu’il s’était rendu sur Facebook pour dire à quel point cela lui manquait et qu’il avait finalement été connecté au programme de technologie de l’école secondaire catholique St. Anne pour trouver une solution.

« Je suis tellement excité », a-t-il déclaré.

« Les garçons et les filles ont fait un travail incroyable dessus. J’ai essayé pendant quelques rangées et… prêt à couper tout le quartier. »

Le fauteuil roulant de Rob Piper se connecte maintenant à une tondeuse à gazon pour lui permettre de tondre l’herbe, ce que l’homme de Windsor, en Ontario, aimait avant de se blesser il y a cinq ans. (TJ Dhir/CBC)

Mike Costello, qui enseigne la fabrication et la technologie à St. Anne, a déclaré que lui et un groupe d’étudiants avaient recherché en ligne des idées pour connecter un fauteuil roulant et une tondeuse à gazon, avaient commencé à concevoir quelques conceptions et construit quelques prototypes.

« Nous avons pensé: » Nous allons le construire à partir d’une tondeuse à gazon à base de métal « , seulement pour découvrir que vous ne pouviez pas acheter une tondeuse à gazon électrique à base de métal », a déclaré Costello.

Certains élèves d'une école secondaire de Lakeshore donnent à un homme de la région la chance de tondre son propre gazon. Ils ont développé un dispositif pour lui permettre de connecter son fauteuil roulant à une tondeuse à gazon.

Finalement, a déclaré Costello, ils ont réussi à « taper » différentes idées sur papier jusqu’à ce que l’une fonctionne.

« Nous avons donc dû revenir au plastique… il ne pouvait pas supporter les roues et le cadre… nous avons donc décidé de construire le cadre qui supporterait la tondeuse à gazon elle-même, qui soutiendrait la tondeuse à gazon. »

La machine est une tondeuse à gazon électrique qui se connecte à un appareil d’assistance, permettant à Rob de rester dans son fauteuil.

Un élève de l’école secondaire St. Anne aide Piper alors qu’il se prépare à tondre sa pelouse. (TJ Dhir/CBC)

Jake Polewski, élève de 11e année, a déclaré que la conception de la machine était délicate, mais cela lui a donné un sentiment d’accomplissement.

« Le voir [Rob] pouvoir avoir une certaine indépendance dans sa vie et être capable de faire quelque chose pour lui-même. Je suis sûr que ça lui fait du bien. »

Jake a déclaré que les roues étaient trop petites sur leur premier prototype et que le fauteuil roulant de Piper avait changé pendant la phase de conception – interrompant la façon dont il montait sur la chaise et un rembourrage supplémentaire sous ses pieds.

Piper a déclaré que lorsqu’il s’est mis derrière la tondeuse pour la première fois, il a refoulé ses larmes.

« Je pleurais à l’intérieur mais je ne le montrais pas à l’extérieur. J’étais si heureuse, si reconnaissante qu’ils aient fait ça pour moi. »