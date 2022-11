La technologie des capteurs peut-elle aider à garder les employés de bureau en bonne santé ?

En 2015, Mme Stanton a fondé OpenSensors qui utilise de petits capteurs peu coûteux fonctionnant sur batterie pour surveiller la circulation piétonnière, les niveaux d’occupation et la qualité de l’air dans les espaces que nous habitons, en particulier les bureaux.

Yodit Bekele Stanton s’inquiétait de l’asthme débilitant de sa fille. En tant que développeur de logiciels à Londres, elle savait que les données contenaient souvent des réponses qui étaient autrement inaperçues ou invisibles, alors elle a installé un capteur dans son jardin et a commencé à surveiller la qualité de l’air dans son quartier, en cartographiant les données par rapport aux crises d’asthme de sa fille. Les résultats n’étaient pas concluants, mais Mme Stanton était convaincue que de tels capteurs pourraient être utilisés pour améliorer les lieux où les gens vivent, apprennent et travaillent.

Cet article fait partie de Parvenuune série sur les entreprises qui exploitent les nouvelles sciences et technologies pour relever les défis de leurs industries.

Sept ans plus tard, après que la pandémie mondiale a changé la façon dont nous traitons les espaces intérieurs, l’existence de cette technologie ne pouvait pas mieux tomber. La surveillance de la qualité de l’air intérieur est devenue un outil essentiel pour protéger les personnes contre le Covid-19 et d’autres maladies transmises par l’air, en particulier maintenant que les entreprises encouragent les travailleurs à retourner au bureau. Des études ont montré que les niveaux d’occupation des bureaux affectent la qualité de l’air intérieur et la transmission virale.

D’autres études récentes ont montré que le virus Covid-19 peut se propager à travers aérosols respiratoires. En réalité, la transmission aérienne peut être la forme dominante de transmission de plusieurs agents pathogènes respiratoires, dont le virus Covid. Dans les espaces confinés, comme les bureaux, les aérosols contaminés peuvent s’accumuler avec le temps, augmentant le risque de transmission.

Les appareils d’OpenSensor mesurent le dioxyde de carbone à l’aide de la technologie Internet des objets, ou IoT, dans laquelle les capteurs publient des données en temps réel sur un réseau. La respiration produit du CO2, qui est expiré avec les aérosols, de sorte que les capteurs peuvent être utilisés pour mesurer l’accumulation d’air expiré dans un espace – et donc le niveau potentiel d’agents pathogènes. (Essentiellement, le CO2 sert de proxy pour des niveaux potentiellement élevés d’agents pathogènes.) Ceci, à son tour, permet aux gestionnaires d’immeubles de surveiller et d’ajuster la qualité de l’air si nécessaire.

Les niveaux de CO2 s’accumulent tout au long de la journée, atteignant souvent des sommets de 2 000 parties par million en fin d’après-midi. Pour garder les employés en bonne santé, les niveaux de CO2 doivent être surveillés tout au long de la journée, et pas une seule fois, comme c’est le cas dans la plupart des organisations aujourd’hui, si elles surveillent le CO2.

OpenSensors utilise une technologie à faible puissance et étendue qui transmet des données sur un spectre sans licence, similaire à celui utilisé par les voitures radiocommandées. Les capteurs sont extrêmement économes en énergie, de sorte que les piles n’ont pas besoin d’être changées plus fréquemment qu’elles ne le feraient pour une montre-bracelet.