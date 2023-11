La technologie des aides auditives ne sert plus uniquement à écouter – L’avenir de tout du WSJ

Cette transcription a été préparée par un service de transcription. Cette version n’est peut-être pas dans sa forme définitive et peut être mise à jour.

Charlotte Gartenberg : Hé, auditeurs de Future of Everything. Dans l’épisode d’aujourd’hui, nous voyons comment les aides auditives peuvent faire bien plus que vous aider à entendre et comment les aides auditives de demain prédisent même certains aspects de votre santé physique et mentale. Nous voulons de vos nouvelles. Quelle est la chose que vous souhaiteriez qu’une aide auditive puisse faire ? Écoutez l’épisode et envoyez une note à [email protected]. Merci d’avoir écouté, et maintenant place à l’émission. C’était une journée froide à West Fargo, dans le Dakota du Nord. David Kruse venait juste de rentrer du travail et avait changé de vêtements pour se détendre pour la soirée, mais il ne supportait plus de voir ce voyant d’alerte de filtre propre sur le purificateur d’air, alors il a décidé de le nettoyer très rapidement en utilisant l’aspirateur de son garage, il est sorti dans son allée où il a trébuché et est tombé, seul.

David Kruse : Il faisait 20 degrés dehors, et j’ai honte de dire que tout ce que je portais était une robe, un t-shirt et un short, et j’ai trébuché, mon pied s’est coincé et je suis tombé. Je me suis écorché le bras, je me suis déboîté l’épaule gauche et je me suis cogné la tête contre le pare-chocs avant de ma voiture.

Charlotte Gartenberg : David Kruse a 71 ans. C’est un spécialiste des appareils auditifs qui vend des appareils auditifs fabriqués par Starkey, l’une des plus grandes sociétés d’appareils auditifs au monde. Il porte également l’un de leurs appareils, doté d’un système de détection de chute. Lorsqu’il tombait, il était prévu d’en informer sa femme.

David Kruse : Pour autant que je sache, j’ai peut-être été assommé pendant quelques instants, mais cela m’a littéralement semblé long, mais peut-être qu’au bout de deux minutes, j’ai entendu ma femme arriver par la porte arrière.

Charlotte Gartenberg : Kruse fait partie des plus de 44 millions d’Américains souffrant d’une perte auditive légère à complète, mais moins de 25 % des Américains malentendants utilisent réellement une aide auditive. Cela est dû en partie à la stigmatisation. Kruse le comprend, mais il dit qu’il ne le ressent pas lui-même.

David Kruse : Je n’ai jamais pensé que le port d’appareils auditifs constituait une quelconque stigmatisation. Je veux dire, il y avait le vieux : « Eh bien, vous portez des appareils auditifs, vous êtes une personne âgée. »

Charlotte Gartenberg : Les personnes âgées constituent la majorité des utilisateurs d’aides auditives. Un Américain sur trois âgé de 65 à 74 ans souffre de perte auditive après 75 ans. C’est près de la moitié, mais les aides auditives d’aujourd’hui ne sont pas celles de votre grand-père. Ils ont parcouru un long chemin, non seulement dans leur apparence, mais aussi dans leur façon de travailler et ce qu’ils peuvent faire. Achin Bhowmik est directeur de la technologie et vice-président exécutif de l’ingénierie chez Starkey, l’une des plus grandes sociétés mondiales d’aides auditives. Il affirme que trois questions guident son approche du développement d’appareils auditifs.

Achin Bhowmik : Premièrement, pouvons-nous fabriquer des aides auditives que les gens seront fiers de montrer et ne voudront pas cacher ?

Charlotte Gartenberg : Lorsque vous imaginez une aide auditive, vous imaginez peut-être un objet volumineux en plastique de couleur pêche qui épouse l’arrière de l’oreille, mais aujourd’hui, ils sont élégants, discrets, voire même invisibles.

Achin Bhowmik : Deuxièmement, pouvons-nous utiliser la technologie moderne qui change simplement le monde sous nos yeux, l’intelligence artificielle, pour faire une amplification intelligente du son qui compte pour moi ?

Charlotte Gartenberg : L’apprentissage profond, une méthode d’apprentissage automatique, peut aider les aides auditives à filtrer le son dans les environnements acoustiques les plus difficiles.

Achin Bhowmik : Troisième question. Pourrions-nous transformer cet appareil en un appareil polyvalent multifonctionnel pour moi ?

Charlotte Gartenberg : Les aides auditives d’aujourd’hui vont au-delà de l’oreille. Ils se connectent à nos téléphones via Bluetooth, surveillant même nos pas et nos exercices, mais les aides auditives de demain visent à faire encore plus. Par exemple, non seulement détecter que vous êtes tombé, mais aussi prédire si vous êtes plus susceptible de trébucher et de tomber.

Achin Bhowmik : Je vous le dis, il viendra un temps où tout le monde aura des appareils dotés de cette technologie magique qui clarifie et amplifie le monde sonore, vous permet de suivre votre santé, et alors ce sera votre connexion avec le monde qui se connectera à vous et communiquera avec vous. Vous ne voudrez plus vivre sans un tel appareil.

Charlotte Gartenberg : Selon le Wall Street Journal, c’est l’avenir de tout. Je m’appelle Charlotte Gartenberg. Aujourd’hui, nous nous penchons sur la technologie de pointe en matière d’aides auditives qui vise à faire des aides auditives non seulement un appareil d’assistance, mais aussi un accessoire essentiel. Les aides auditives de demain suivront et même prédisent certains aspects de votre santé physique et mentale, que vous fassiez ou non partie des 55 millions d’Américains qui devraient souffrir de perte auditive d’ici 2030. Restez avec nous. Achin Bhowmik est dirigeant d’une société d’aides auditives chez Starkey et utilisateur d’aides auditives.

Achin Bhowmik : Je prends mon appareil, je le sors de mon chargeur dès que je me lève de mon lit à 5h00, puis je le mets et je ne le retire que lorsque je suis sur le point de partir. dormir à minuit.

Charlotte Gartenberg : Bhowmik porte le dernier modèle d’aide auditive de son entreprise, la Genesis AI. Il existe dans une gamme de styles. Le modèle invisible a à peu près la taille de l’extrémité d’un petit doigt et se trouve dans le deuxième pli du conduit auditif. Après cela, il existe un tas de variétés intra-auriculaires légèrement plus grandes, et enfin, la plus grande que porte Bhowmik. Il est doté d’un récepteur intra canal qui se connecte par un câble conducteur transparent d’environ un quart de millimètre d’épaisseur à l’unité auditive qui repose discrètement derrière l’oreille. Lors de notre appel Zoom, je ne l’ai même pas remarqué jusqu’à ce qu’il l’enlève pour me le montrer.

Achin Bhowmik : Toute la journée, je peux passer des appels téléphoniques et de nombreuses réunions. Je peux écouter des heures et des heures d’audio, de livres, de conférences. C’est toujours là. Il est connecté au streaming du smartphone lorsque je dois diffuser.

Charlotte Gartenberg : Mais Bhowmik n’a généralement pas de difficulté à entendre.

Achin Bhowmik : La plupart du temps, je n’ai même pas besoin d’utiliser la fonction d’amplification du son, car mon système auditif fonctionne bien, sauf lorsque je participe à un déjeuner difficile, à une réunion d’affaires chez Starbucks ou au restaurant. Le soir ou pendant la réunion café ou autre. C’est un environnement bruyant, je vais allumer mon appareil auditif pour écouter la personne qui est en face de moi.

Charlotte Gartenberg : En fait, entendre dans des environnements bruyants est difficile pour nous tous. Imaginez cela avec vos oreilles. Vous êtes à une fête. Il y a de la musique, des verres qui tintent et le vacarme constant des gens qui discutent en arrière-plan. C’est fort. Vous faites un effort pour entendre votre ami. Vous pouvez distinguer leur histoire dans la cacophonie des voix, car c’est à cette voix que vous prêtez attention.

Haut-parleur 8 : Et je ne l’ai connu qu’avec ces cheveux noir de jais.

Charlotte Gartenberg : Votre cerveau donne la priorité à leur voix, atténuant ainsi les autres.

Haut-parleur 8 : Il s’avère que c’est un caniche bringé, ce qui signifie qu’il a du marbre brun et noir.

Charlotte Gartenberg : Mais cela peut encore être un défi à entendre. Pour les personnes malentendantes, cela peut être encore plus difficile.

Lawrence Lustig : Le refrain le plus classique n’est pas que je n’entends pas, mais je ne comprends pas. J’ai quelqu’un qui arrive, âgé de 65, 70 ans. Ils n’entendent pas beaucoup ou ne pensent pas entendre différemment, mais le conjoint leur dit : « Vous n’entendez pas aussi bien. Allez faire vérifier votre audition.

Charlotte Gartenberg : C’est le Dr Lawrence Lustig. Il est directeur du département d’oto-rhino-laryngologie de la tête et du cou du Collège des médecins et chirurgiens de l’Université Columbia. Il voit 80 à 100 patients par semaine. Il affirme que la perte auditive est une combinaison de ce qui se passe dans l’oreille et dans le cerveau. Une perte auditive prolongée non traitée signifie que les parties du cerveau qui traitent le son reçoivent moins de stimulation. Elles peuvent s’affaiblir, voire s’atrophier, mais la plupart des pertes auditives liées à l’âge sont liées à la fréquence, qui est une fonction de l’oreille et non du cerveau. De nombreux patients de Lustig peuvent encore entendre, mais les voix semblent étouffées.

Lawrence Lustig : Et puis ils arrivent et les basses fréquences sont plutôt bonnes, mais il leur manque les hautes fréquences.

Charlotte Gartenberg : Avant d’aborder la nouvelle technologie qui transforme les aides auditives et qui non seulement résout les problèmes, mais anticipe les futurs problèmes de santé, nous devons comprendre comment fonctionne la perte auditive, alors restez avec nous ici. La plupart d’entre nous perdent les fréquences les plus élevées de notre plage auditive à mesure que nous vieillissons. La plage auditive typique pour un adulte dans la vingtaine va de 20 hertz à 20 000 hertz. Ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas entendu cette deuxième tonalité. La plupart des sons de notre vie quotidienne se situent entre 2 000 et 8 000 hertz. Par exemple, le son d’un chant d’oiseau mesure entre 1 000 et 8 000 hertz. Lorsque votre gamme supérieure descend en dessous de sept ou 8 000 hertz, vous commencez à avoir des problèmes d’audition.

Lawrence Lustig : Pensez à la structure de la langue anglaise, n’est-ce pas ? Nous avons des voyelles et des consonnes et considérons les voyelles comme une sorte d’architecture, de structure du son, tandis que les consonnes remplissent certains vides. Donc, si je dis rat, chat, chauve-souris, chat, tapis, et que vous avez une perte auditive importante dans les hautes fréquences, vous allez entendre « ah, ah, ah, ah, ah ».

Charlotte Gartenberg : Une aide auditive peut aider à ramener certaines de ces consonnes en augmentant le volume des hautes fréquences. L’amplification de fréquences spécifiques est possible depuis les années 1970, mais même avec un ajustement de fréquence, il est toujours difficile pour une aide auditive de savoir quoi supprimer et quoi amplifier ?

Lawrence Lustig : Donc, si vous entrez dans un restaurant bruyant et bondé, vous allez amplifier tous les bruits de fond, et certaines personnes trouvent cela encore plus ennuyeux que de ne pas avoir d’aide auditive du tout.

Charlotte Gartenberg : Avec l’ajout du traitement numérique du signal, cela s’est quelque peu amélioré.

Ian Bruce : Il s’agit donc essentiellement d’un petit programme informatique exécuté sur la puce informatique de l’aide auditive ou de l’écouteur qui analyse ce signal d’une manière beaucoup plus sophistiquée.

Charlotte Gartenberg : Ian Bruce est professeur de génie électrique et informatique à l’Université McMaster en Ontario. Selon lui, le traitement numérique du signal, ou DSP, existe depuis les années 1980, mais la technologie des puces a dû rattraper son retard…