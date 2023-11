La technologie déroule le tapis rouge – L’information

Bonjour, bienvenue dans votre week-end.

Aujourd’hui marque l’ouverture du Sommet de coopération économique Asie-Pacifique à San Francisco, qui est essentiellement le week-end NBA All-Star pour les fonctionnaires. Au cours des sept prochains jours, nos leaders technologiques (Sam, Elon, Marc, Sundar) accueilleront non officiellement leurs homologues législateurs du monde entier (Joe, Xi, Fumio, Justin).

C’est l’occasion pour San Francisco de montrer son meilleur côté : les vues, la nourriture, la scène gay, la Vallée Cérébrale – et pour tenter de cacher le pire. La ville a été Faire des heures supplémentaires pour embellir le lieu pour les 30 000 diplomates et dirigeants d’entreprises attendus, en balayant les campements de sans-abri autour du bâtiment fédéral de la Présidente Nancy Pelosi à SoMa, en chassant les revendeurs de fentanyl de UN Plaza et de Market Street et en faisant appel à quelque 1 000 policiers supplémentaires pour patrouiller dans les rues .

Outre la rencontre très attendue entre Joe Biden et le président chinois Xi Jinping, la plus grande nouvelle de la semaine de l’APEC proviendra probablement de panels réunissant certains des noms les plus puissants de la technologie, y compris une session le 16 novembre sur l’IA avec Sam Altman d’OpenAI, James Manyika de Google et Meta. Chris Cox. Plus tard dans la journée, le fondateur de Salesforce, Marc Benioff, affrontera Elon Musk en tête-à-tête.

Si tout se passe bien, peut-être que certains visiteurs étrangers changeront leurs impressions sur San Francisco et décideront d’investir ici dans des affaires ou dans l’immobilier. Peut-être que certains encourageront même leurs citoyens à dépenser leur argent en vacances en ville.

Mais connaissant San Francisco, l’inattendu se produira également. Espérons qu’il s’agisse d’une affaire pacifique et diplomatique, et qu’elle n’implique pas biper ou Flash mobs ou une nouvelle crise géopolitique. Nous avons tout ce que nous pouvons gérer en ce moment.

L’application de fitness Supernatural est devenue le premier succès des efforts de réalité virtuelle de Meta. Mais son public le plus passionné n’est pas la génération Z. Le journaliste Pranav Dixit écrit sur les utilisateurs dévoués d’âge moyen et senior qui donnent à Meta’s Quest 2 sa première réussite.

Margaux s’est entretenue avec l’ancien secrétaire de presse d’Obama, Jay Carney, un an après son entrée en fonction en tant que communicateur en chef d’Airbnb. Grâce à une série de nouvelles fonctionnalités et à une tournée de presse complète, Carney et son PDG Brian Chesky tentent de réorganiser la plate-forme et de recadrer son récit.

Guy Kawasaki, podcasteur et ancien élève d’Apple, a commencé le surf à 60 ans. Il a désormais surfé sur près de trois continents et possède plus de 20 planches de surf. Il raconte à Margaux qu’il a surfé sur les côtes de Santa Cruz, en Inde et en Australie et qu’il a commencé à jouer au hockey dans la quarantaine.

Suivant : Camps d’influenceurs pour enfants

Oubliez le canoë ou le tir à l’arc : les camps d’été apprennent désormais aux enfants à devenir des influenceurs. Pour Le Washington Post, Taylor Lorenz rapporte la montée en puissance des camps de créateurs, où les enfants passent toute la journée à courir partout, l’iPad de leurs parents à la main, tentant de recréer l’œuvre de héros comme MrBeast ou Unspeakable. L’un des fondateurs du camp a déclaré à Lorenz qu’il souhaitait redéfinir la manière dont les enfants utilisent la technologie ; au lieu que les enfants passent tout l’été à regarder des TikToks, le camp leur apprend à écrire des scripts et à monter des vidéos. Même si les enfants considèrent la création de contenu comme une méthode d’expression personnelle, leurs jeunes yeux restent rivés sur le prix : « Je veux être célèbre sur YouTube, parce que je veux beaucoup d’argent », a déclaré une enfant de sept ans. — Margaux

Lecture : Le révélateur de Bridgewater

Cette semaine, le New York Magazine a publié un extrait à couper le souffle du nouveau livre du journaliste économique du New York Times Rob Copeland, The Fund, sur le légendaire fonds spéculatif de Ray Dalio, Bridgewater. L’article s’ouvre sur l’enquête méticuleuse de Dalio à l’échelle du campus sur la façon dont l’urine pourrait éventuellement se retrouver sur le sol à côté des urinoirs pour hommes de Bridgewater – et cela ne fait que devenir plus fou à partir de là. Le véritable cœur de l’histoire concerne le projet secret de 100 millions de dollars de Dalio visant à intégrer ses célèbres « Principes » dans un système d’IA surnommé Prince. (Pour situer le contexte, les Principes déterminent la culture d’entreprise de Bridgewater, où les employés s’évaluent régulièrement et votent pour quels collègues licencier.) Selon ce récit du projet, qui a finalement échoué, il existe un seul domaine dans lequel une transparence radicale n’est pas la bienvenue. : toute forme de critique contre Dalio lui-même. -Julia

Remarquer : le téléphone stupide le plus vendu de Kendrick Lamar

Au cours de l’été, un tweet viral a décrit un nouveau type de philosophie du temps d’écran : basculer entre un « téléphone au chou frisé » uniquement basique et un « téléphone à la cocaïne » additionné de dopamine. Désormais, le téléphone Kale a sa propre célébrité. Le rappeur Kendrick Lamar collabore avec un fabricant de « téléphones stupides » Lumière proposer des téléphones qui ne font que des appels et des SMS (pas d’Internet ni de réseaux sociaux) et disposent d’un écran de type liseuse électronique. Le 299 $ Téléphone léger 2 de l’agence créative de Lamar, pgLang épuisé en moins d’une journée. Bien qu’il y ait toujours une demande pour des collaborations de célébrités à diffusion limitée, celle-ci a particulièrement touché une corde sensible. En comparaison, La collaboration de Lamar avec la marque de baskets Converse, lancée à peu près en même temps que le téléphone, n’est pas encore épuisée. —Annie

