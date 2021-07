La technologie ‘Deepfake’ met des mots dans la bouche du regretté chef Anthony Bourdain dans un nouveau film, suscitant un débat, alors que la veuve nie l’avoir approuvé – RT USA News

L’audio « deepfake » généré artificiellement utilisé pour reproduire la voix d’Anthony Bourdain dans un nouveau documentaire a déclenché un contrecoup, car la veuve du célèbre chef a déclaré qu’elle n’avait pas signé la voix de l’IA, contrairement à l’affirmation du réalisateur.

Le nouveau film sur la vie de Bourdain, ‘Roadrunner’, créé vendredi, mais a été rapidement éclipsé par la controverse après que le réalisateur Morgan Neville a laissé échapper que certaines parties du documentaire racontées par la voix de Bourdain ont été générées par l’intelligence artificielle, également connue sous le nom de technologie « deepfake ».

Alors que Neville a plus tard insisté pour qu’il s’approche de la veuve de Bourdain, Ottavia, et de son exécuteur testamentaire littéraire « pour s’assurer qu’ils étaient cool » avec la décision, l’ex-épouse du chef a pris Twitter vendredi soir pour nier cette affirmation, en disant: « Je n’étais certainement PAS celui qui a dit que Tony aurait été cool avec ça. »

Mais ‘Roadrunner’ présente moins de 60 secondes d’audio truqué et ne raconte que les mots de Bourdain tirés de ses propres écrits et e-mails, le fait que Neville ait utilisé l’IA pour parler efficacement au nom des morts n’a pas plu aux critiques en ligne. Certains ont même exigé un boycott du nouveau documentaire.

« Anthony Bourdain était très intentionnel sur les mots qu’il a choisis et très particulier sur la façon dont il les a prononcés, donc pour un documentaire, utiliser artificiellement sa voix est profondément foutu », a écrit un observateur contrarié.

J'ai vu un clip et j'étais comme NOPE. C'est comme profiter de sa vie au lieu de la célébrer. Se sent juste mal.

C'est ce que je m'étais dis. Le documentaire merdique en question est « Roadrunner : un film sur Anthony Bourdain » et je vous encourage tous à le boycotter.

À l’exception d’une ligne extraite d’un e-mail de Bourdain avant son suicide en 2018, Neville a gardé le silence sur exactement quel dialogue a été truqué, racontant le New Yorker, « vous ne savez probablement pas quelles sont les autres lignes qui ont été prononcées par l’IA, et vous ne le saurez pas. » Il ajouta, « Nous pouvons avoir un panel d’éthique documentaire à ce sujet plus tard. »

Cependant, des critiques impatients ont décidé de tenir leur propre « panel d’éthique » le plus tôt possible, et beaucoup ont exprimé de profonds scrupules moraux à l’idée de simuler la voix d’un homme mort. Certains ont fait valoir que l’utilisation de la correspondance privée de Bourdain franchissait encore une autre ligne, tandis qu’une troisième objection concernait le fait que « Roadrunner » ne divulguait pas son utilisation de la technologie deepfake aux téléspectateurs.

« L’attitude de ce producteur est contraire à l’éthique et dégoûtante », un autre utilisateur mentionné, faisant apparemment référence au réalisateur Neville. « Deepfaking Bourdain et délibérément de ne pas informer le public dans ce qui est censé être un documentaire sérieux. Puis se cacher derrière la jupe de ‘la famille’ pour excuser votre comportement… »

La partie contraire à l'éthique n'est pas l'IA ; c'est l'incorporation d'e-mails qui n'étaient pas destinés à être publics.

Que Morgan Neville n'alerte pas le public qu'il écoute une voix simulée et non #Bourdain scelle l'affaire pour moi. C'est effrayant et contraire à l'éthique.

Peut-être mieux connu pour son globe-trotter axé sur la nourriture – capturé dans des émissions de télévision à succès ‘Pas de réservations’ et ‘Pièces inconnues’ – Bourdain a fait ses débuts à la télévision avec 2002 ‘La visite d’un cuisinier’, qui a duré 35 épisodes et a fourni un modèle pour ses programmes ultérieurs, plus réussis. Il a également publié plusieurs livres à succès, à partir de 2000 avec ‘Cuisine confidentielle : Aventures dans le ventre culinaire’. Bourdain s’est suicidé en juin 2018 alors qu’il était en tournage en France pour « Pièces inconnues », laissant derrière lui la veuve Ottavia, dont il s’est séparé en 2016, la fille du couple, Ariane, et sa compagne Asia Argento.

