La technologie de suivi par IA pour les chaussures de football obtient l’approbation de la FIFA et de l’IFAB pour être utilisée lors des matches officiels | Actualités footballistiques

La nouvelle technologie d’intelligence artificielle (IA) pour les chaussures de football a été approuvée par la FIFA pour une utilisation lors des matches officiels, ce qui en fait le premier dispositif de suivi des membres inférieurs à être porté lors des matchs de football.

En 2019, Playermaker a lancé un nouveau tracker d’IA qui s’attache aux chaussures des joueurs de football pour suivre les données de performances techniques et physiques.

Les données vont du temps passé sur le ballon, de l’équilibre technique, de la vitesse des coups de pied, de la vitesse, de la distance, de l’accélération et du changement de direction.

Cela permet aux joueurs et aux entraîneurs de suivre leurs compétences uniques pendant les séances d’entraînement et les matchs, dans le cadre d’une expérience simplifiée et rentable, dans le but de faire passer le suivi des données de performance à un niveau supérieur.

La technologie a également reçu l’approbation des législateurs du football, l’IFAB (International Football Association Board).

Playermaker a des partenariats avec plus de 200 clubs de football professionnels, dont les équipes de Premier League Manchester City et Fulham, aux côtés de Benfica, participant à la Ligue des Champions.

