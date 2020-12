SHANGHAI: Le géant de la technologie Alibaba Group Holding Ltd dispose d’une technologie de reconnaissance faciale qui peut spécifiquement sélectionner les membres de la minorité ouïghoure de Chine, a déclaré le chercheur de l’industrie de la surveillance IPVM dans un rapport.

Le rapport intervient alors que des groupes de défense des droits humains accusent la Chine d’avoir contraint plus d’un million de musulmans ouïghours à entrer dans des camps de travail et dénoncent les entreprises soupçonnées de complicité.

La Chine a nié à plusieurs reprises avoir contraint quiconque à entrer dans ce qu’elle a appelé des centres de formation professionnelle, et a également déclaré que la région du Xinjiang était menacée par des militants islamistes.

Pourtant, les sensibilités ont incité les entreprises Internet chinoises à la prudence, qui s’autocensurent souvent pour éviter de se heurter à un gouvernement qui contrôle strictement la parole en ligne et qui a publié le mois dernier un projet de règles pour la police en direct.

Selon un rapport publié mercredi, IPVM, basé aux États-Unis, a déclaré qu’un logiciel capable d’identifier les Ouïghours apparaît dans le service de modération de contenu Cloud Shield d’Alibaba pour les sites Web.

Alibaba décrit Cloud Shield comme un système qui «détecte et reconnaît le texte, les images, les vidéos et les voix contenant de la pornographie, de la politique, du terrorisme violent, des publicités et du spam, et fournit des fonctionnalités de vérification, de marquage, de configuration personnalisée et d’autres.

Un enregistrement archivé de la technologie montre qu’elle peut effectuer des tâches telles que «l’inspection des lunettes», la «détection du sourire», si le sujet est «ethnique» et, plus précisément, «Est-ce ouïghour».

Par conséquent, si un Ouïghour diffuse en direct une vidéo sur un site Web inscrit à Cloud Shield, le logiciel peut détecter que l’utilisateur est ouïghour et signaler la vidéo pour examen ou suppression, a déclaré à Reuters le chercheur d’IPVM Charles Rollet.

IPVM a déclaré que la mention des Ouïghours dans le logiciel avait disparu au moment de la publication de son rapport, et qu’Alibaba lui avait dit que la fonctionnalité n’avait été utilisée que «dans un environnement de test». Alibaba n’a pas fourni de commentaire suite à une demande de Reuters.

Alibaba est cotée à la fois sur les bourses de New York et de Hong Kong. C’est le plus grand fournisseur de cloud computing en Chine et le quatrième au monde, ont montré les données du chercheur Canalys.

Plus tôt ce mois-ci, les législateurs américains ont envoyé des lettres à Intel Corp et Nvidia Corp à la suite d’informations faisant état de l’utilisation de leurs puces informatiques dans la surveillance des Ouïghours.