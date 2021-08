La technologie de reconnaissance faciale chinoise interdite a été utilisée pour rechercher des manifestants de Minneapolis

Mena Yousif portait des vêtements sombres pour la manifestation, avec des baskets blanches et un hijab bleu qu’elle pouvait mettre sur son visage, un équipement parfait pendant une pandémie. Jose Felan, trapu et grand, portait une casquette de baseball et un T-shirt gris qui montrait un tatouage distinctif sur son avant-bras : « Mena », avec une couronne au-dessus du « a ». Le couple avait conduit une heure au nord de Rochester à Minneapolis pour rejoindre une foule dans la rue du State Capitol. C’était trois jours après que George Floyd avait été tué par un policier blanc ; le couple faisait partie d’un mouvement de protestation croissant qui enverrait des gens dans les rues à travers l’Amérique pour exprimer leur colère, leur frustration et leur douleur face à la mort de M. Floyd. Mme Yousif, 22 ans, avait déménagé dans le Minnesota lorsqu’elle était enfant, après que ses parents aient fui l’Irak déchiré par la guerre. Elle a occupé une série d’emplois dans le commerce de détail, y compris un passage à Chipotle, et obtenait un diplôme en commerce dans un collège communautaire. M. Felan, 34 ans, avait rebondi entre le Texas et le Minnesota pendant la majeure partie de sa vie et avait enfreint la loi dans les deux endroits. Les troubles à Minneapolis avaient commencé à devenir destructeurs – cette nuit-là, la Garde nationale serait appelée – et les autorités allègueront plus tard dans les dossiers judiciaires que M. Felan était l’un des coupables. Il portait un mince sac blanc, suffisamment transparent pour que, selon une plainte pénale, trois bidons de carburant diesel soient visibles à l’intérieur après être entré dans un magasin Napa Auto Parts sur University Avenue à St. Paul. Vers 18 heures, comme capturé sur des images de surveillance, lui et Mme Yousif sont entrés dans un magasin Goodwill voisin et se sont dirigés vers une pièce de stockage arrière où M. Felan aurait sorti l’un des bidons de carburant diesel de son sac, en a versé le contenu sur une pile de cartons et y mettre le feu.

Les autorités fédérales affirment que M. Felan a également aidé à allumer des incendies dans une école de l’autre côté de la rue et dans une station-service, qui figuraient parmi plus de 1 500 bâtiments endommagés cette semaine-là. Les images de surveillance de ce jour ont déclenché une chasse à l’homme internationale de près d’un an pour le couple, impliquant plusieurs agences fédérales et la police mexicaine. La poursuite impliquait également un système de reconnaissance faciale fabriqué par une entreprise chinoise qui a été mise sur liste noire par le gouvernement américain. Mme Yousif a accouché en cavale et a été séparée de son bébé pendant quatre mois par les autorités. Pour les procureurs, la poursuite de M. Felan, qui a été accusé d’incendie criminel, et de Mme Yousif, qui a été accusée de l’avoir aidé à fuir, était une réponse de routine à une affaire de destruction de biens. Pour les autres manifestants, cela fait partie d’une répression extrême contre ceux qui ont manifesté le plus avec ferveur contre le système de justice pénale américain. Mais au-delà des conséquences des poursuites judiciaires des manifestations de justice raciale, la saga de huit mois d’un jeune couple du Minnesota a révélé un système de surveillance mondial émergent qui pourrait un jour trouver n’importe qui, n’importe où, la technologie traversant facilement les frontières tandis que les libertés civiles luttent pour suivre le rythme. La poursuite

Alors que le monde politique et le monde des affaires luttaient pour lutter contre l’injustice raciale en Amérique et que les événements de Minneapolis ont dépassé la crise de Covid-19 et la campagne présidentielle, le Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ou ATF, s’est mis au travail pour essayer de trouver les gens qui mettent le feu.

L’ATF, chargée d’enquêter sur les incendies criminels, publié Photos de suspects, offrant 5 000 $ pour des conseils utiles du public. UNE vidéo de M. Felan « est devenu viral », conduisant à « plusieurs conseils, y compris de la part d’individus qui souhaitent rester anonymes », a déclaré un agent de l’ATF dans un document judiciaire. (L’ATF a également utilisé la technologie de reconnaissance faciale, y compris l’application Clearview AI, pour identifier les personnes inconnues, selon les rapports de le Bureau de la responsabilité du gouvernement et BuzzFeed.) M. Felan et Mme Yousif n’ont pas pu être joints pour commenter. L’avocat de M. Felan a refusé de commenter car l’affaire est en instance, et l’avocat de Mme Yousif n’a pas répondu aux multiples tentatives pour le joindre. Ce rapport est largement tiré de documents et de sources gouvernementaux, et sur la base du récit de leur vie là-bas, ils étaient probablement paniqués. M. Felan avait déjà eu des problèmes juridiques. Et Mme Yousif était enceinte d’environ sept mois. Alors ils ont conduit, en direction du sud sur l’Interstate 35, une autoroute qui traverse le centre du pays, s’étendant de Duluth, Minn., sur le lac Supérieur, à Laredo, Texas, à la frontière mexicaine. Ils avaient traversé l’Iowa et venaient de frapper la partie nord du Missouri, à 300 milles de Rochester, lorsque la police les a rattrapés pour la première fois. Un mandat d’arrêt avait été émis contre M. Felan, permettant aux autorités de sonner son téléphone portable pour le localiser. Selon un document judiciaire, tard un lundi soir, plus d’une semaine après les événements de St. Paul, la police locale de l’ouest rural du Missouri, à qui on a demandé de se rendre là où le téléphone sonnait, a arrêté un SUV noir immatriculé au nom de M. Félan. Mme Yousif conduisait et a dit qu’elle ne savait pas où se trouvait M. Felan. La police l’a laissée partir. Mme Yousif a alors été accusée d’avoir aidé M. Felan à fuir, et l’ATF a une nouvelle demande d’aide, fixant la récompense à 10 000 $ : « Nous demandons au public d’être à l’affût du couple le long du couloir de l’Interstate 35. » Au cours de la semaine suivante, la police a continué à rechercher l’emplacement du téléphone de M. Felan, mais il a continué à le manquer. Selon un document judiciaire, il a envoyé un message à son frère au Texas disant qu’il l’éteignait entre les messages, craignant d’être suivi ; le couple a finalement acheté de nouveaux téléphones. Ils se dirigeaient vers l’ouest, à travers le Kansas et l’Oklahoma, se dirigeant vers la famille de M. Felan. Sa mère et ses frères avaient entendu parler de la chasse à l’homme et s’envoyaient des messages Facebook inquiets. À un moment donné, le couple a échangé des voitures avec la mère de M. Felan.

La famille de Mme Yousif a refusé de parler en détail de cette expérience et de sa vie avant qu’elle et M. Felan ne se rencontrent dans le Minnesota et ne tombent amoureux. Ceux qui ont rencontré Mme Yousif en deuxième année d’université trouvent les événements des 14 derniers mois difficiles à concilier avec la jeune femme qu’ils ont rencontrée en 2019. Elle avait obtenu une bourse de l’American Business Women’s Association de Rochester et la femme qui l’a administrée s’en souvient. Mme Yousif aussi mature et ambitieuse, portant des talons hauts funky et discutant de son travail de comptable pour son père. Image Mena Yousif lors d’une cérémonie célébrant sa bourse de l’American Business Women’s Association of Rochester. Crédit… Brooke Burch Mme Yousif rêvait de démarrer sa propre entreprise. Elle figurait sur la liste du doyen du Rochester Community and Technical College. Et puis elle était en fuite. Un vendredi soir à la mi-juin 2020, une caméra de surveillance d’un Holiday Inn à l’extérieur de San Antonio a capturé Mme Yousif et M. Felan conduisant la Toyota Camry brune de sa mère dans le parking de l’hôtel. Ils sont sortis de la voiture, sont sortis du champ de vision de la caméra puis ont disparu. L’ATF a augmenté sa récompense à 20 000 $ — 10 000 $ chacun pour M. Felan, le décrivant comme un « criminel aux multiples condamnations » et pour Mme Yousif, « sa complice ». M. Felan a fait face à une accusation de possession de drogue à l’âge de 18 ans qui a conduit à une peine de près de sept ans de prison et, plus récemment, à des condamnations pour voies de fait et pour transport d’immigrants sans papiers près de la frontière mexicaine, pour lesquelles il a également passé du temps en prison. L’agence a également publié plus d’images d’eux, y compris ce qui semble être leurs photos de mariage, et a averti que Mme Yousif, « qui semble être sensiblement enceinte, est connue pour avoir porté des déguisements lors de sa fuite, y compris des perruques, des extensions de cheveux, chapeaux et l’absence de hijab. Michael German, un ancien agent du FBI qui est maintenant membre du Brennan Center for Justice, a déclaré que le ministère de la Justice sous le procureur général William P. Barr cherchait « très agressivement » à engager des poursuites contre les manifestations de George Floyd. « Cela ne me surprendrait pas que cette affaire ait été hautement prioritaire », a-t-il déclaré.