La technologie de reconnaissance faciale a emprisonné un homme pendant des jours. Son procès rejoint d’autres plaignants noirs – KGET 17

ATLANTA (AP) — Randal Quran Reid se rendait en voiture au domicile de sa mère le lendemain de Thanksgiving l’année dernière lorsque la police l’a arrêté et l’a arrêté au bord d’une autoroute très fréquentée de Géorgie.

Il était recherché pour des crimes commis en Louisiane, lui dirent-ils, avant de l’emmener en prison. Reid, qui préfère être identifié comme étant Coran, passerait les jours suivants en prison, essayant de comprendre comment il pourrait être un suspect dans un État qu’il dit n’avoir jamais visité.





Un procès intenté ce mois-ci attribue son calvaire à l’utilisation abusive de la technologie de reconnaissance faciale par un détective du shérif de la paroisse de Jefferson, en Louisiane.

« J’étais confus et j’étais en colère parce que je ne savais pas ce qui se passait », a déclaré Coran à l’Associated Press. « Ils ne pouvaient me donner aucune information en dehors du fait : ‘Vous devez attendre que la Louisiane vienne vous prendre’, et il n’y avait aucun calendrier à ce sujet. »

Quran, 29 ans, fait partie d’au moins cinq plaignants noirs qui ont intenté des poursuites contre les forces de l’ordre ces dernières années, affirmant qu’ils avaient été mal identifiés par la technologie de reconnaissance faciale, puis arrêtés à tort. Trois de ces poursuites, dont une intentée par une femme enceinte de huit mois et accusée de détournement de voiture, visent la police de Détroit.

La technologie permet aux forces de l’ordre de transmettre des images de vidéosurveillance à un logiciel capable de rechercher une éventuelle correspondance dans les bases de données gouvernementales ou sur les réseaux sociaux.

Les critiques affirment que cela entraîne un taux plus élevé d’identification erronée des personnes de couleur que des personnes blanches. Les partisans affirment que cela a été vital pour arrêter les trafiquants de drogue, résoudre les cas de meurtres et de personnes disparues et identifier et sauver les victimes de la traite des êtres humains. Ils affirment également que la grande majorité des images examinées sont des photos de criminels, et non des photos de permis de conduire ou des photos aléatoires d’individus.

Pourtant, certains États et villes ont limité son utilisation.

« L’utilisation de cette technologie par les forces de l’ordre, même si des normes et des protocoles sont en place, pose de graves problèmes de liberté civile et de confidentialité », a déclaré Sam Starks, avocat principal du cabinet Cochran à Atlanta, qui représente le Coran. « Et cela ne veut rien dire sur la fiabilité de la technologie elle-même. »

Le procès du Coran a été déposé le 8 septembre devant le tribunal fédéral d’Atlanta. Il nomme le shérif de la paroisse de Jefferson, Joseph Lopinto, et le détective Andrew Bartholomew comme accusés.

Bartholomew, utilisant la vidéo de surveillance, s’est appuyé uniquement sur une correspondance générée par la technologie de reconnaissance faciale pour demander un mandat d’arrêt contre Reid après qu’une carte de crédit volée ait été utilisée pour acheter deux sacs à main pour plus de 8 000 $ dans un magasin de consignation à l’extérieur de la Nouvelle-Orléans en juin 2022, le a déclaré le procès.

« Bartholomew n’a même pas procédé à une fouille élémentaire de M. Reid, qui aurait révélé que M. Reid se trouvait en Géorgie au moment du vol », indique le procès.

Joint par téléphone, Bartholomew a déclaré qu’il n’avait aucun commentaire. Un porte-parole du bureau du shérif, le capitaine Jason Rivarde, a déclaré que le bureau ne commentait pas les litiges en cours.

Dans une déclaration sous serment demandant le mandat, Bartholomew a cité des photographies des images de surveillance, mais n’a pas mentionné l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale, selon le procès du Coran.

Le détective a déclaré avoir été informé par une « source crédible » que l’un des suspects dans la vidéo était Coran. Une photographie du Coran du Département des véhicules automobiles semble correspondre à la description du suspect tirée de la vidéo de surveillance, a déclaré Bartholomew.

Starks pense que la source citée par Bartholomew était une technologie de reconnaissance faciale, ce qui rend l’affidavit « au mieux trompeur », a-t-il déclaré. Un e-mail de janvier du chef adjoint de la paroisse de Jefferson, Dax Russo, au shérif en est une preuve supplémentaire, selon Starks.

L’e-mail expliquant les événements qui ont conduit à l’arrestation de Coran indiquait que les membres des forces de l’ordre avaient été répétés qu’ils avaient besoin de preuves ou de pistes supplémentaires lorsqu’ils utilisaient la technologie de reconnaissance faciale pour un mandat d’arrêt, selon le procès.

La poursuite accuse Bartholomew de fausse arrestation, de poursuites malveillantes et de négligence. Lopinto n’a pas réussi à mettre en œuvre des politiques adéquates concernant l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale, donc lui aussi devrait être responsable, affirme le procès. Elle demande des dommages-intérêts non précisés.

Alors que Coran était en prison, sa famille a engagé un avocat en Louisiane qui a présenté des photos et des vidéos du Coran au bureau du shérif. La personne apparaissant dans les images de surveillance était considérablement plus lourde et n’avait pas de grain de beauté comme celui du Coran, selon son procès.

Le bureau du shérif a demandé à un juge de retirer le mandat. Six jours après son arrestation, les agents du shérif du comté de DeKalb, en Géorgie, ont rendu public Coran.

Sa voiture avait été remorquée et la nourriture à la prison l’avait rendu malade, a-t-il déclaré. Quran, qui travaille dans la logistique des transports, a également manqué son travail.

Près d’un an plus tard, l’expérience le hante toujours. Il se demande ce qui se serait passé s’il n’avait pas eu l’argent nécessaire pour engager un avocat. Et il pense encore à ce contrôle de police sur une autoroute de Géorgie.

« Chaque fois que je vois des policiers dans mon rétroviseur, dit-il, cela me rappelle ce qui aurait pu arriver même si je n’avais rien fait. »