Maintenant, la société fait face à plus d’examen que ce qu’elle a fait au cours des cinq dernières années pour Autopilot, que Tesla et son directeur général, Elon Musk, maintiennent depuis longtemps ses voitures plus sûres que les autres véhicules . Les responsables fédéraux examinent une série d’accidents récents impliquant des Teslas qui utilisaient le pilote automatique ou qui l’utilisaient peut-être.

Tesla a été confronté à de nombreuses questions sur sa technologie de pilote automatique après la mort d’un conducteur de Floride en 2016 lorsque le système de capteurs et de caméras n’a pas pu voir et freiner un tracteur semi-remorque traversant une route.

Le résultat des enquêtes en cours est important non seulement pour Tesla, mais aussi pour d’autres entreprises technologiques et automobiles qui travaillent sur des voitures autonomes. Alors que M. Musk a souvent suggéré que l’utilisation généralisée de ces véhicules était proche, Ford, General Motors et Waymo, une division de la société mère de Google, Alphabet, ont déclaré que ce moment pourrait être dans des années, voire des décennies.

Cet examen minutieux renouvelé arrive à un moment critique pour Tesla. Après avoir atteint un niveau record cette année, le cours de son action a chuté d’environ 20% alors que les voitures électriques de la société perdent des parts de marché au profit des constructeurs automobiles traditionnels. La Mustang Mach E et la Volkswagen ID.4 de Ford Motor sont récemment arrivées dans les salles d’exposition et sont considérées comme de sérieux challengers du modèle Y.

«Nous devons d’abord voir les résultats des enquêtes, mais ces incidents sont les derniers exemples qui montrent que ces fonctions de régulateur de vitesse avancées de Tesla ne sont pas très douées pour détecter puis s’arrêter pour un véhicule qui est arrêté sur une route,» a déclaré Jason Levine, directeur exécutif du Center for Auto Safety, un groupe créé dans les années 1970 par Consumers Union et Ralph Nader.

Le pilote automatique est un système informatisé qui utilise un radar et des caméras pour détecter les marques de voie, d’autres véhicules et objets sur la route. Il peut diriger, freiner et accélérer automatiquement avec une faible intervention du conducteur. Tesla a déclaré qu’il ne devrait être utilisé que sur des autoroutes divisées, mais des vidéos sur les réseaux sociaux montrent des conducteurs utilisant Autopilot sur différents types de routes.

La société a fait valoir que ses voitures sont très sûres, affirmant que ses propres données montrent que Teslas subit moins d’accidents par kilomètre parcouru et encore moins lorsque le pilote automatique est utilisé. Il a également dit qu’il dit aux conducteurs qu’ils doivent faire très attention à la route lorsqu’ils utilisent le pilote automatique et qu’ils doivent toujours être prêts à reprendre le contrôle de leur voiture.

Tesla, qui a dissous son service des relations publiques et ne répond généralement pas aux demandes des journalistes, n’a pas retourné les appels téléphoniques ni les e-mails demandant des commentaires. Et M. Musk n’a pas répondu aux questions qui lui ont été envoyées sur Twitter.

«Il y a un décalage incroyable entre ce que l’entreprise et son fondateur disent et laissent croire les gens, et ce dont leur système est réellement capable», a-t-il déclaré.

Bryant Walker Smith, professeur à l’Université de Caroline du Sud qui a conseillé le gouvernement fédéral sur la conduite automatisée, a déclaré qu’il était important de développer des technologies de pointe pour réduire le nombre de décès sur la route, qui sont désormais environ 40000 par an. Mais il a dit qu’il avait des inquiétudes concernant Autopilot et comment le nom et le marketing de Tesla impliquent que les conducteurs peuvent détourner en toute sécurité leur attention de la route.

Bien que la NHTSA n’ait pas forcé Tesla à rappeler Autopilot, le National Transportation Safety Board a conclu que le système «avait joué un rôle majeur» dans l’accident de 2016 en Floride. Il a également déclaré que la technologie manquait de garanties pour empêcher les conducteurs de lever les mains du volant ou de détourner le regard de la route. Le bureau de la sécurité est parvenu à des conclusions similaires lorsqu’il a enquêté sur un accident de 2018 en Californie.

En comparaison, un système GM similaire, Super Cruise, surveille les yeux du conducteur et s’éteint si la personne regarde loin de la route pendant plus de quelques secondes. Ce système ne peut être utilisé que sur les autoroutes principales.

Dans une lettre du 1er février, le président du National Transportation Safety Board, Robert Sumwalt, a critiqué la NHTSA pour ne pas en faire plus pour évaluer le pilote automatique et exiger que Tesla ajoute des mesures de protection qui empêchent les conducteurs de mal utiliser le système.

La nouvelle administration à Washington pourrait adopter une position plus ferme sur la sécurité. L’administration Trump n’a pas cherché à imposer de nombreuses réglementations sur les véhicules autonomes et a cherché à assouplir d’autres règles que l’industrie automobile n’aimait pas, notamment les normes d’économie de carburant. En revanche, le président Biden a nommé un administrateur intérimaire de la NHTSA, Steven Cliff, qui travaillait au California Air Resources Board, qui se heurtait fréquemment à l’administration Trump sur la réglementation.

Les préoccupations concernant le pilote automatique pourraient dissuader certains acheteurs de voitures de payer Tesla pour une version plus avancée, Auto-conduite complète, que l’entreprise vend pour 10000 $. De nombreux clients l’ont payé dans l’espoir de pouvoir l’utiliser à l’avenir; Tesla a rendu l’option opérationnelle sur environ 2000 voitures dans une version «bêta» ou de test à partir de la fin de l’année dernière, et M. Musk a récemment déclaré que la société le ferait bientôt. le rendre disponible à plus de voitures. La conduite autonome complète est censée pouvoir faire fonctionner des voitures Tesla dans les villes et sur les routes locales où les conditions de conduite sont rendues plus complexes par le trafic venant en sens inverse, les intersections, les feux de signalisation, les piétons et les cyclistes.

Malgré leurs noms, Autopilot et Full Self-Driving ont de grandes limitations. Leur logiciel et leurs capteurs ne peuvent pas contrôler les voitures dans de nombreuses situations, c’est pourquoi les conducteurs doivent garder les yeux sur la route et les mains sur ou près du volant.