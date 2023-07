La technologie de paiement Palm d’Amazon arrive dans tous les magasins Whole Foods aux États-Unis

Les acheteurs de Whole Foods aux États-Unis n’auront bientôt plus besoin d’apporter leur portefeuille pour faire leurs courses. Amazon a annoncé jeudi que tous les sites US Whole Foods seront bientôt équipés de la technologie de paiement palmaire d’Amazon One.

« D’ici la fin de cette année, les plus de 500 sites Whole Foods Market aux États-Unis offriront Amazon One pour le paiement et les avantages de l’adhésion Prime », a déclaré Amazon.

Amazon One est un service d’identité basé sur la paume qui vous permet de vérifier votre identité et de payer en tenant votre main au-dessus d’un scanner dans les magasins et les lieux. Amazon a commencé à déployer cette technologie à Magasins Amazon Go à Seattle en 2020et s’est élargi pour inclure certains emplacements Panera Bread et Champ Coors de Denver.

Amazon One utilise la biométrie pour scanner les paumes comme moyen d’authentifier l’identité d’un individu, de la même manière que les services chargés de l’application de la loi collectent et stockent les empreintes digitales.

La technologie de numérisation de la paume d’Amazon a cependant soulevé quelques inquiétudes. En mars, Amazon a été poursuivi pour avoir enfreint la loi sur la surveillance biométrique de la ville de New York. Le procès allègue que les magasins Amazon Go de la région n’ont pas affiché de signalisation avertissant les clients de la surveillance biométrique.

En 2021un groupe de sénateurs américains a également envoyé au PDG d’Amazon, Andy Jassy, ​​une lettre remettant en question les pratiques de collecte de données d’Amazon et la sécurité de ces pratiques.

« Amazon One aurait téléchargé des informations biométriques dans le cloud, ce qui soulève des risques de sécurité uniques », indique la lettre. « Assurer la sécurité des données des utilisateurs et protéger la vie privée des consommateurs sont de la plus haute importance. »

En réponse aux inquiétudes, Amazon a dit qu’Amazon One « a été conçu conformément aux politiques et contrôles de confidentialité de longue date d’Amazon ». La société écrit également que les empreintes palmaires ne sont pas stockées sur les appareils de lecture palmaire et que les données palmaires sont sécurisées par des moyens techniques et physiques.

Tu peux inscrivez-vous gratuitement à Amazon One.