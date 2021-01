Alors que l’intelligence artificielle (IA) devient omniprésente, un nouveau rapport a prévu que la technologie remplacerait les humains d’ici 2031 dans le domaine de la cybersécurité, car les pirates utilisent des outils plus sophistiqués. Dans un nouveau rapport, la société de sécurité cloud ‘Trend Micro’ a déclaré que plus des deux cinquièmes (41%) des responsables informatiques estiment que l’IA remplacerait leur rôle d’ici 2030.

Seulement 9% des personnes interrogées ont déclaré que l’IA ne remplacerait pas leur emploi au cours de la prochaine décennie. Près d’un tiers (32%) ont déclaré que l’IA travaillerait à terme pour automatiser complètement toute la cybersécurité. Près d’un sur cinq (19%) pense que les attaquants utilisant l’IA pour améliorer leur arsenal seraient monnaie courante d’ici 2025.

« Les événements sismiques de 2020 ont créé des changements durables dans les environnements de travail à travers le monde et ouvert de nouvelles voies dont les cybercriminels peuvent abuser. La cybersécurité aidera les entreprises, les gouvernements et les utilisateurs ordinaires à s’adapter en toute sécurité à ces nouvelles conditions en 2021 », indique le rapport.

Près d’un quart des responsables informatiques ont également affirmé que d’ici 2030, l’accès aux données serait lié à des données biométriques ou ADN, ce qui rendrait l’accès non autorisé impossible.

Pour cette année, le télétravail se poursuivrait en 2021 et les environnements hybrides où le travail et les tâches personnelles se mêlent dans une seule machine seraient un défi en termes de sécurité.

«Les organisations, en particulier les entreprises mondiales, auront moins de contrôle sur leurs données. Il sera plus difficile de délimiter où les données sont stockées et traitées. La diminution de la visibilité sur les appareils de l’entreprise ne devient plus problématique que lorsque les employés accèdent aux applications personnelles depuis des appareils de travail», indique le rapport intitulé « Renverser la marée « .

Les utilisateurs et les entreprises devraient protéger les configurations de travail à domicile contre les menaces et les équipes informatiques devraient sécuriser l’ensemble du personnel distant et les utilisateurs individuels devraient sécuriser leurs espaces de travail virtuels et leurs terminaux en 2021.

Le nombre de spams et de tentatives de phishing liés à Covid-19 augmente. « Les cybercriminels continueront d’utiliser le coronavirus et d’autres incidents liés aux retombées de la pandémie pour attirer de nouvelles victimes. »