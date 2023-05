La technologie de l’IA « plus dangereuse qu’un AR-15 », peut être tordue pour un « pouvoir malveillant », avertit un expert

L’accessibilité de l’intelligence artificielle (IA) changera le paysage international pour autonomiser les régimes d’hommes forts « mauvais acteurs » et entraînera des perturbations sociales sans précédent, a déclaré un expert en analyse des risques à Fox News Digital.

« Nous savons que lorsque vous avez un mauvais acteur, et tout ce qu’ils ont est un fusil à un coup par opposition à un AR-15, ils ne peuvent pas tuer autant de personnes, et l’AR-15 n’est rien comparé à ce que nous sommes. allons voir de l’intelligence artificielle, des utilisations perturbatrices de ces outils », a déclaré Ian Bremmer, fondateur et président de la société de recherche sur les risques politiques Eurasia Group.

En faisant référence aux capacités améliorées des drones autonomes et à la capacité de développer de nouveaux virus, entre autres, Bremmer a déclaré que « nous n’avons jamais vu ce niveau de pouvoir malveillant qui sera entre les mains de mauvais acteurs ». Il a déclaré que la technologie de l’IA qui est « beaucoup plus dangereuse qu’un AR-15 » sera entre les mains de « des millions et des millions de personnes ».

« La plupart de ces personnes sont responsables », a déclaré Bremmer. « La plupart de ces gens n’essaieront pas de perturber, de détruire, mais beaucoup d’entre eux le feront. »

Le groupe Eurasia a publié plus tôt cette année une série de rapports qui décrivaient les principaux risques pour 2023, classant l’IA au n ° 3 sous « Armes de perturbation massive ». Le groupe a classé « Rogue Russia » comme le principal risque pour l’année, suivi de « Maximum Xi [Jinping], » avec « Inflation Shockwaves » et « Iran in a Corner » derrière l’IA – aidant à définir la gravité du risque que l’IA peut poser.

Bremmer a déclaré qu’il était un « enthousiaste » de l’IA et se réjouissait des grands changements que la technologie pourrait créer dans les soins de santé, l’éducation, la transition et l’efficacité énergétiques, et « à peu près tous les domaines scientifiques que vous pouvez imaginer » au cours des cinq à 10 prochaines années.

« Il n’y a pas de bouton pause. Ces technologies seront développées, elles seront développées rapidement par des entreprises américaines et seront disponibles très largement, très, très bientôt. »

Il a souligné, cependant, que l’IA présente également un « immense danger » avec un grand potentiel d’augmentation de la désinformation et d’autres effets négatifs qui « se propageraient… entre les mains de mauvais acteurs ».

Par exemple, a-t-il noté, il n’y a actuellement qu’une « centaine de personnes dans le monde possédant les connaissances et la technologie nécessaires pour créer un nouveau virus de la variole », mais des connaissances ou des capacités similaires pourraient ne pas rester aussi protégées avec le potentiel de l’IA.

« Il n’y a pas de bouton de pause », a déclaré Bremmer. « Ces technologies vont être développées, elles seront développées rapidement par des firmes américaines et seront disponibles très largement, très, très bientôt. »

« Il n’y a pas une chose spécifique que je dis, ‘Oh, la nouvelle arme nucléaire est X’, mais c’est plutôt que ces technologies vont être disponibles pour presque tout le monde à des fins très perturbatrices », a-t-il ajouté.

Un certain nombre d’experts ont déjà discuté du potentiel de l’IA pour renforcer les acteurs voyous et les nations avec des gouvernements plus totalitaires, comme ceux de l’Iran et de la Russie, mais la technologie a joué ces dernières années un rôle clé en permettant aux manifestants et aux groupes antigouvernementaux de faire marches contre leurs oppresseurs.

Grâce à l’utilisation de nouvelles applications de chat comme Telegram et Signal, les manifestants ont pu s’organiser et manifester contre leurs gouvernements. La Chine n’a pas été en mesure d’arrêter le flot de médias vidéo qui montraient des manifestations dans diverses villes alors que les habitants en avaient assez des politiques du gouvernement « zéro COVID », forçant Pékin à inonder Twitter de messages sur la pornographie et les escortes dans le but de bloquer les nouvelles défavorables.

Bremmer reste prudent sur le fait que la technologie pourrait s’avérer aussi utile pour les opprimés, affirmant plutôt qu’elle aidera dans les cas où le gouvernement est « faible » mais s’avérera dangereuse « dans les endroits où les gouvernements sont forts ».

« Rappelez-vous, le printemps arabe a échoué », a déclaré Bremmer. « C’était très différent des révolutions que nous avons vues auparavant dans des endroits comme l’Ukraine et la Géorgie, et cela s’explique en partie par le fait que les gouvernements du Moyen-Orient ont pu utiliser des outils de surveillance pour identifier puis punir ceux qui étaient impliqués dans l’opposition. l’état. »

« Donc, je crains que dans des pays comme l’Iran, la Russie et la Chine, où le gouvernement est relativement fort et a la capacité de surveiller réellement et efficacement leur population en utilisant ces technologies, les propriétés descendantes de l’IA et d’autres technologies de surveillance seront plus fort entre les mains de quelques acteurs qu’il ne le sera entre les mains du citoyen moyen. »

« La révolution des communications a donné du pouvoir aux peuples et aux démocraties au détriment des régimes autoritaires », a-t-il poursuivi. « La révolution des données, la révolution de la surveillance, qui, je pense, est en fait élargie par l’IA, renforce en fait les entreprises technologiques et les gouvernements qui ont accès à ces données et les contrôlent, et c’est une préoccupation. »