Bonne nouvelle, j’ai un cœur. Mauvaise nouvelle, ça bat plus vite qu’il ne le devrait. Je le sais pour deux raisons: je peux sentir qu’il faut un bélier à ma cage thoracique et la nouvelle application pour smartphone OptiBP vient de me le dire.

La startup suisse Biospectal a dévoilé la version bêta de son application au CES la semaine dernière. La société m’a envoyé un téléphone Android préchargé avec l’application avec un brassard de tensiomètre Omron pour l’essayer. Avant de prendre votre première lecture, vous devez calibrer l’application avec un brassard traditionnel. Ensuite, vous vivez votre vie.

Pour prendre une lecture, je touche l’objectif de l’appareil photo et le flash s’allume, mesurant le flux sanguin dans mon doigt. L’application utilise des algorithmes pour déterminer mon pouls et ma tension artérielle – dans à peu près le même temps qu’il me faut pour effectuer deux grandes respirations profondes.

«Vous pouvez transformer votre smartphone en tensiomètre en quelques minutes», m’a dit Eliott Jones, PDG de Biospectal. «(L’hypertension artérielle) affecte plus de 1,4 milliard de personnes dans le monde», explique-t-il. , n’importe quand n’importe où. »

Cette application et cette technologie sont en cours d’élaboration depuis un certain temps, mais Jones affirme que la pandémie a accéléré le besoin d’une telle surveillance à distance critique «de plusieurs années». Surtout pour les gens comme moi qui sont généralement en bonne santé, qui ne sont pas allés chez le médecin depuis le début du COVID-19 et qui ont tendance à ignorer les choses étranges comme un cœur qui bat.

OptiBP est disponible sur les appareils Android au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Espagne et en Suisse, et n’importe qui aux États-Unis peut s’inscrire à la version bêta publique sur le site Web de Biospectal.

De la surveillance à distance à tout ce qui détruit les germes

Des sonnettes de haute technologie qui vérifient si vous avez de la fièvre aux masques intelligents mesurant votre respiration et à un BioButton portable qui sait si vous avez des symptômes de COVID-19 avant vous, la dernière technologie de la santé dévoilée au CES met notre propre corps plus en avant et centre dans la dernière évolution de l’innovation que jamais auparavant.

Si ce qui a été dévoilé la semaine dernière est une indication, attendez-vous à un avenir où nos gadgets nous aideront à détecter, surveiller et prendre soin plus facilement de nous-mêmes et des autres d’une myriade de façons subtiles.

Voici quelques-uns des plus notables:

Les tueurs de germes sont de toutes formes et de toutes tailles

Les gadgets anti-germes de toutes formes et tailles sont une énorme affaire cette année – du robot Adibot géant d’UBTECH qui roule à travers les bureaux et les salles de classe rayonnant des rayons UV-C pour stériliser de grandes surfaces – aux sacs à dos, claviers et lampes de bureau qui détruisent les germes.

Le sac à dos antimicrobien 2Office de la société d’accessoires technologiques Targus est fabriqué à partir d’un matériau aux ions d’argent résistant à l’eau avec des fonctionnalités de lutte contre les germes et les bactéries intégrées dans la fibre durable. La société affirme que cela devrait aider à créer une barrière plus propre entre le monde extérieur et votre petite bulle sûre à la maison. Le sac à dos devrait être sorti en avril pour environ 120 $.

Targus a également lancé ses claviers antimicrobiens et une lampe de désinfection de bureau à LED UV-C. La lampe se trouve entre votre moniteur et votre clavier et s’allume automatiquement toutes les heures, projetant une lumière UV pendant cinq minutes pour détruire les bactéries, virus, champignons ou moisissures. Étant donné que la lumière UV est nocive pour votre peau, les capteurs activés par le mouvement attendent que vous alliez s’allumer. La lampe devrait également sortir en avril pour un peu moins de 300 $.

Nettoyer votre air sur la route

Les filtres à air portables pour tuer les virus, les bactéries et les allergènes dans votre maison et votre bureau ne sont pas les seuls appareils à faire leurs débuts en masse. En plus de nombreuses nouvelles variétés pour votre maison, votre bureau et votre visage, le fabricant d’accessoires automobiles GHSP a présenté sa nouvelle lumière ultraviolette grēnlite conçue pour tuer le coronavirus dans les voitures.

La société affirme que le gadget dispose d’un système breveté de capteurs qui savent quand quelqu’un est dans la voiture et attend qu’il soit vide pour asperger l’intérieur de la lumière UV-C pour traiter les surfaces et l’air. La technologie est déjà utilisée dans les véhicules d’urgence et à des fins commerciales, mais un porte-parole m’a envoyé un SMS que «la version de voiture de tourisme n’a pas encore de date prévue de mise sur le marché. Le prix dépendra des ensembles de fonctionnalités finaux et de tout partenariat avec (les constructeurs automobiles). »

Ce casque détecte la maladie d’Alzheimer

Le casque iSyncWave est un autre gadget récemment dévoilé visant à ramener à la maison des outils de diagnostic de niveau clinique. Sur son site Web parent, iMediSync, la société affirme que le dispositif de cartographie cérébrale peut détecter les premiers signes de la maladie d’Alzheimer et fournir une thérapie par lumière LED pour la démence, la maladie de Parkinson, le SSPT, le TDAH, la dépression et d’autres problèmes neurologiques.

Il fonctionne en utilisant l’électroencéphalogramme similaire, ou EEG, une technologie actuellement utilisée dans les cabinets médicaux et les hôpitaux pour détecter l’activité électrique dans votre cerveau. Mais les EEG traditionnels nécessitent des patchs d’électrode adhésifs attachés à votre cuir chevelu ou des casques d’électrodes remplis de gel. L’iSyncWave est censé simplement s’asseoir au-dessus de votre tête. On ne sait pas encore quand le casque pourrait être disponible ou combien il devrait coûter.

Une lampe qui demande de l’aide en cas de chute

Rappelez-vous tout cela, « Je suis tombé et je ne peux pas me relever », gadget LifeAlert des années 80? Eh bien, considérez la lampe Nobi comme une version 2021 super cool – et super chère.

Nobi ressemble à un plafonnier élégant et moderne de style suspension, mais il est également rempli de capteurs intelligents pour détecter des problèmes tels que des chutes ou une inactivité, et peut envoyer des alertes pour obtenir de l’aide rapidement. Cela peut également aider à prévenir les problèmes avant qu’ils ne surviennent grâce à la surveillance des activités et aux rappels.

La société explique que la lampe est équipée de capteurs de mouvement et de détection infrarouge qui fonctionnent avec l’IA pour comprendre différentes positions comme s’asseoir ou se coucher. Si vous faites une chute, la lampe vous demande à haute voix si vous êtes tombé. Si vous dites «non», cela redevient une lampe. S’il entend une réponse «oui», «aide» ou non, il se lance dans des alertes préprogrammées. Il peut même envoyer des images et dispose d’un microphone bidirectionnel pour parler avec un soignant ou des intervenants d’urgence.

Nobi sera d’abord disponible pour les installations professionnelles dans des endroits comme les maisons de retraite, avec un coût d’abonnement de 120 $ par mois, matériel compris. Vous pourrez également éventuellement acheter le système à partir de 2500 $ avec un abonnement de 20 $ par mois.

La société affirme que la lampe est prête à être déployée dans les pays européens dès mars, mais on ne sait pas encore quand elle pourrait arriver aux États-Unis.

Une brosse à dents encore plus intelligente

Les brosses à dents intelligentes ont été un aliment de base des derniers salons du CES, mais cette année, Philips a lancé le Sonicare Prestige 9900 avec des capteurs pour détecter la force avec laquelle vous vous brossez, les mouvements que vous faites avec la brosse et la façon dont vous nettoyez réellement vos dents et les gencives.

Mais savoir que vous faites ce genre de choses n’est pas ce qui est nouveau pour une technologie dentaire plus intelligente. La brosse s’ajustant automatiquement est. Si vous poussez un peu trop fort – ce qui peut irriter vos gencives, éroder potentiellement l’émail et rendre vos dents plus sensibles – la brosse ajuste automatiquement sa propre intensité.

Le Prestige se synchronise avec l’application Sonicare sur votre smartphone (bien sûr) pour vous guider en temps réel lorsque vous vous brossez. Il devrait arriver dans les rayons des magasins en avril 2021, pas encore de mot sur le prix.

