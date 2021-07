La technologie de jardin dont vous avez besoin pour vous divertir à l’extérieur

La meilleure option pour se divertir à la maison cet été est le jardin. Non seulement il y a une autre vague de chaleur à venir, mais si certains de vos amis et votre famille seront vaccinés, d’autres ne le seront pas. Les rassemblements en plein air restent donc la meilleure option pour s’assurer que tout le monde est inclus.

Mais pour profiter au maximum de votre jardin, vous aurez besoin de plus qu’une table et quelques chaises. Voici quelques idées techniques pour transformer votre jardin en un espace de divertissement parfait.

Lampes de jardin intelligentes

Quand le soleil se couche, les lumières s’allument. Et lorsqu’il s’agit d’éclairage extérieur intelligent, le choix est vaste. Selon que vous avez des prises extérieures ou des lumières existantes qui sont contrôlées via un interrupteur à l’intérieur de votre maison, il existe différentes options.

Pour ceux qui disposent de prises bien placées, vous pouvez installer le kit Philips Outdoor Lily Spotlight. Il se compose de trois spots couleur & blanc qui ont leur propre alimentation secteur.

Ils nécessitent un pont Hue à portée (environ 10-20 m selon les obstacles) et vous pouvez ensuite les contrôler depuis l’application Hue ou en utilisant Alexa ou Google Assistant. Les piquets de terre facilitent l’installation des spots au niveau du sol.







Si les lampes Hue sont trop chères, une option moins chère est la Kit d’éclairage extérieur Innr. C’est moins de la moitié du prix, mais c’est très similaire dans l’ensemble, avec trois lumières LED de couleur et blanches, et des piquets de terre pour un placement facile.







Tout le câblage est étanche et vous avez juste besoin d’un pont Hue (ou d’un autre hub Zigbee tel que celui d’Innr, ou d’un Amazon Echo Show doté d’un hub intelligent intégré) pour contrôler les lumières.







Si vous n’avez pas de prises extérieures, mais que vous avez des lumières extérieures alimentées par le secteur, vous pouvez envisager de remplacer les ampoules par des lumières intelligentes. Encore une fois, vous pouvez opter pour des ampoules à base de Zigbee de Philips ou d’Innr, mais si vous préférez vous en tenir au Wi-Fi – et n’avez donc pas besoin de pont Zigbee supplémentaire – alors les options sont presque infinies.







Nous recommandons cependant LIFX, car ce sont les ampoules Wi-Fi les plus lumineuses et de la plus haute qualité. Le dernier ajout à la gamme est le BR30 (actuellement disponible sur Amazon pour 51,72 £).

Comme les autres ampoules de couleur de LIFX, vous pouvez utiliser la brillante application pour Android ou iOS pour choisir la nuance de couleur ou de blanc que vous voulez et même allumer et éteindre la lampe à certains moments (comme au crépuscule).

Mieux encore, le BR30 est résistant à l’eau et possède des LED infrarouges intégrées qui aideront toutes les caméras de sécurité extérieures à « voir » la nuit lorsque les LED ordinaires sont éteintes.

Si le BR30 est trop grand pour votre lampe, LIFX vend également le plus petit, non résistant à l’eau A60 Vision Nocturne (à partir de 50,70 £ sur Amazon), ainsi que le plus petit LIFX Mini (34,48 £), tous deux disponibles en E27 et en raccords à baïonnette.

Si vous n’avez pas besoin de couleur, optez pour le LIFX Mini blanc (à partir de 22,59 £) ou Mini jour et crépuscule, qui peut être réglé du blanc chaud au blanc froid (à partir de 19,59 £).

Enfin, n’oubliez pas que vous pouvez combiner éclairage extérieur et sécurité. Il est relativement simple de remplacer n’importe quel éclairage extérieur alimenté par le secteur par une caméra de sécurité dotée également de projecteurs. Ceux que nous recommandons sont la Ring Floodlight Cam (161 £, remis à neuf par Amazon) et le prix similaire Caméra Extérieure Netatmo (actuellement 212,49 £ d’Amazon). La beauté de Netatmo est qu’aucun abonnement n’est requis.

Chauffe-terrasses

Chauffage de terrasse au gaz Glow Warm – 179,99 £ (à partir de Amazone)

Chauffage de terrasse infrarouge ElectriQ – 129,97 € (à partir de Appareils Directs)

Pour les journées plus fraîches ou pour que la fête continue après la tombée de la nuit, les chauffages de terrasse sont un bon investissement. Avouons-le – un été britannique n’est pas toujours fiable et il vous donnera la possibilité d’accueillir à l’extérieur jusqu’à l’automne.

Vous pouvez acheter des radiateurs extérieurs électriques ou au propane. L’avantage du propane est que vous n’avez pas besoin de faire passer un cordon à l’extérieur et que vous pouvez placer votre appareil de chauffage où vous le souhaitez. Mais n’oubliez pas de prévoir un budget pour les bonbonnes de gaz.

Une bouteille de gaz de 13 kg coûte environ 50 £ et vous durera 10 heures.

Le style champignon Chauffe-terrasse au gaz Glow Warm 13kw est actuellement disponible sur Amazon pour 179,99 £, contre un prix conseillé de 289,99 £. Vous pouvez le faire livrer en une semaine environ, mais gardez à l’esprit qu’à son arrivée, vous devrez l’assembler vous-même.







C’est simple à faire mais peut prendre une heure à mettre en place, alors préparez-vous à le construire avant l’arrivée de vos invités. Et si vous achetez ce modèle, vous aurez également besoin d’un ensemble de piles AA pour l’allumage.

Le radiateur Glow Warm mesure 224 cm de haut et est un radiateur vraiment puissant. Il a également des roues, vous pouvez donc le déplacer facilement. Cependant, il n’est pas livré avec une housse, vous aurez donc probablement besoin d’un endroit dans le garage pour le ranger en hiver.

Les radiateurs électriques nécessitent moins d’organisation à l’avance. Vous n’avez qu’à les brancher et vous êtes prêt à partir. Mais gardez à l’esprit que l’endroit où vous pouvez les placer dépend de l’endroit où se trouvent vos prises et qu’une rallonge peut être un risque de trébuchement.

Si vous optez pour un radiateur électrique, nous vous suggérons d’investir dans un rallonge résistante aux intempéries (15 millions, 26,99 £) en même temps.







le Chauffe-terrasse infrarouge de type champignon ElectriQ (129,97 £, Appliances Direct) mesure 205 cm de haut et dispose de trois réglages : 900W, 1200W et 2100W. Il chauffera un rayon de 15 m², il pourra donc garder tout un groupe au chaud.

Foyers

Foyer en acier – à partir de 26,99 £ (de Wayfair)

Bol de foyer en fonte Hoole – à partir de 69,99 £ (de Gardenesque)

Un foyer pourrait repousser la définition de la technologie, car il était à la pointe il y a environ 2 millions d’années – mais comme les fans de Love Island le savent, c’est un excellent point focal pour un rassemblement en plein air. Mieux encore, vous n’avez pas besoin d’investir beaucoup d’argent pour en obtenir un.

Wayfair vend un simple foyer en acier pour seulement 26,99 £. Elle mesure 37 cm x 54 cm x 51 cm mais si vous souhaitez quelque chose d’un peu plus grand, vous pouvez obtenir le même design mais un peu agrandi pour 33,99 £ (42 cm x 64 cm x 56 cm).









Si vous avez un peu plus à dépenser, le foyer en fonte Hoole est disponible en trois tailles : 55 cm (69,99 £), 75 cm (139,99 £) et 100 cm (259,99 £).







Fours à pizza

Four à pizza à granulés de bois Ooni – 249 £ (de Ooni)

Four à pizza multi-combustibles Ooni Karu – 299 £ (de Ooni)

Si vous en avez marre des barbecues, un four à pizza est une excellente alternative pour cuisiner en plein air. Et en acheter un peut être plus abordable que vous ne le pensez.

Ooni est l’un des noms les plus fiables du secteur et son four à pizza à granulés de bois de 12 pouces est disponible à l’achat pour 249 £. Il est portable, bien qu’à 22 lb, vous ne le mettrez pas dans votre sac. Sa cuisson est rapide : il peut atteindre une température de 500°C en 15 minutes, et, après cela, il peut cuire une pizza en une minute environ.









Granulés de bois coûtent 18 £ pour un sac de 10 kg et sont largement disponibles. Mais si vous voulez quelque chose d’un peu plus polyvalent, le four à pizza multicombustible Ooni Karu de 12 pouces (299 £) peut être utilisé avec du bois ou du charbon de bois. Et, si vous achetez le brûleur à gaz compatible (64,99 £), vous pouvez le convertir en gaz.







Haut-parleurs Bluetooth étanches

Enceinte Bluetooth EarFun Uboom – 59,99 £ (à partir de Amazone)

Creative Muvo Play – 29,99 £ (à partir de Amazone)

Ce n’est pas une fête sans musique, et votre meilleure option pour les événements de jardin est un haut-parleur Bluetooth portable. Vous pouvez le placer où vous en avez besoin et vous aurez la possibilité de laisser vos invités jouer de la musique à partir de leur téléphone.

Si vous prévoyez de l’utiliser à l’extérieur, quelque chose de robuste et résistant aux éclaboussures est la meilleure option. Notre choix serait le EarFun Uboom (59,99 £, Amazon). Il est compact, donne un son à 360 degrés et a une bonne autonomie. Et si vous achetez une paire, vous pouvez obtenir un son stéréo. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre revue.







Si vous voulez quelque chose d’encore moins cher au cas où il serait trempé ou endommagé, nous vous suggérons d’opter pour le Jeu créatif Muvo, que vous pouvez récupérer pour seulement 29,99 £. Ce n’est pas aussi puissant ou grave que les autres options, mais c’est un excellent rapport qualité-prix. Vous pouvez découvrir ce que c’est que d’utiliser dans notre revue.

Vous pouvez voir tous nos meilleurs choix d’enceintes Bluetooth bon marché dans notre tour d’horizon des meilleurs que nous ayons testés.

Projecteurs

Mini projecteur HOMPOW – 89,99 £ (à partir de Amazone)

Amazone) Optoma UHD300X – 954,23 £ (à partir de Amazone)

Vous voulez inviter des gens pour une soirée cinéma ? C’est plus amusant sous les étoiles. Achetez un projecteur et vous pourrez projeter des films et regarder des événements sportifs dans votre jardin.

Vous pouvez acheter un écran pour projeter votre film pour aussi peu que 19,99 £ mais vous pouvez aussi vous débrouiller en accrochant un drap blanc entre les arbres ou contre le côté d’un bâtiment.

Certains projecteurs, comme le Mini projecteur HOMPOW (89,99 £, Amazon) viennent même avec un écran. Le HOMPOW a une luminosité de 6000 Lux et un rapport hauteur/largeur de 16:9 et est une option décente et économique.







Si vous souhaitez investir dans un haute qualité appareil, nous recommandons l’Optoma UHD300X (954,23 £, Amazon). C’est un projecteur 4K avec de superbes couleurs et des détails nets. Vous pouvez en savoir plus à ce sujet dans notre revue.









Piscines gonflables et bains à remous

Piscine gonflable Duerer – 85,99 € (à partir de Amazone)

Lay-Z Spa Sainte-Lucie – 310 £ (de B&Q)

Si vous avez des enfants qui viennent jouer chez vous, ou si vous voulez un endroit frais pour vous détendre les jours d’ébullition, une piscine gonflable est un incontournable du jardin.

Les piscines gonflables sont maintenant assez abordables, mais les déchirures et les perforations sont un problème, en particulier avec des produits plus minces et moins chers. Il vaut mieux dépenser un peu plus au début et avoir quelque chose qui va durer. le Piscine gonflable Duerer est toujours à un prix raisonnable (85,99 £) mais est deux fois plus épais que la plupart des produits sur le marché et est livré avec un patch de réparation. C’est 300 x 182 x 56 cm.







Néanmoins, nous vous conseillons de vérifier le sol en dessous avant de l’installer et de retirer tout ce que le revêtement pourrait attraper, comme les pierres tranchantes et les brindilles. Vous voudrez également investir dans un pompe électrique pour le gonfler, mais ceux-ci peuvent être achetés pour aussi peu que 11,88 £.

Si vous avez envie de quelque chose d’un peu plus adulte, un spa gonflable pourrait être un meilleur achat. Encore une fois, les crevaisons peuvent être un problème, alors essayez de lisser la zone où vous l’installez. Mieux encore, vous pouvez acheter un tapis de protection (44 £, B&Q) pour le tenir debout, ce qui aidera également à l’isoler.







Les spas sont un peu plus chers que les piscines gonflables mais grâce à leur système de chauffage, vous pouvez les utiliser toute l’année. Le Lay-Z Spa St Lucia (310 £, B&Q) peut accueillir confortablement trois adultes. Il dispose d’un chauffage rapide, d’une minuterie et d’un système de massage à jet d’air. Il a même des porte-gobelets. Il est livré avec un couvercle isolant.

Besoin de préparer votre jardin pour un événement ? Si vous en avez assez de tondre la pelouse vous-même, consultez notre revue du Tondeuse robot Sømløs G1, qui est optimisé pour tondre les grands jardins.