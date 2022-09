Le Corsair 2023 sera le sixième véhicule de la gamme Ford à offrir le système et seulement le deuxième modèle Lincoln, après le SUV Navigator phare de la marque. Avec l’expansion du système – sous la marque ActiveGlide pour Lincoln et BlueCruise pour Ford – le Corsair sera le véhicule le moins cher de l’entreprise à offrir cette technologie.

“C’était juste une progression naturelle avec Corsair en tant que leader des ventes en volume”, a déclaré à CNBC Dan DeRubeis, responsable de la marque Corsair. “Je pense que c’est l’approche que nous continuerons à adopter avec d’autres programmes à l’avenir.”

ActiveGlide et BlueCruise utilisent une suite de caméras et de capteurs en plus de la cartographie lidar pour une conduite mains libres sur plus de 130 000 miles d’autoroutes dédiées en Amérique du Nord. Il contrôle la vitesse et la direction du véhicule, tout en surveillant l’attention du conducteur grâce à un système de caméra infrarouge.

Ford affirme que plus de 75 000 clients se sont inscrits aux systèmes, avec plus de 16 millions de kilomètres de conduite mains libres accumulés jusqu’à la fin du mois d’août.