Résumé Débloquez la mise à niveau “All Seeing” Suit Tech pour localiser facilement les Spider-Bots dans Marvel’s Spider-Man 2, car elle les révèle sur la mini-carte.

La mise à niveau coûte 225 pièces techniques et 6 jetons de héros, mais cela vaut la peine d’investir dès le début pour gagner du temps et éviter la frustration.

Trouver les 42 Spider-Bots récompense non seulement les joueurs avec de l’XP et des pièces techniques, mais mène également à une mission secondaire secrète et à des connexions avec les films Spider-Verse.





Spider-Man 2 de Marvel regorge d’objets à débloquer et d’améliorations qui peuvent améliorer Peter et Miles, notamment des compétences, des technologies de costume et des gadgets. Dans la plupart des cas, le jeu contiendra une brève description de ce que fait chaque mise à niveau, permettant aux joueurs de déterminer s’ils souhaitent ou non y dépenser les pièces techniques et autres devises nécessaires. Cependant, une mise à niveau de Suit Tech cache complètement le fait qu’elle facilite grandement la recherche de Spider-Bots.

Les Spider-Bots sont débloqués dans Spider-Man 2 de Marvel en accomplissant la mission principale « Science Buddy ». Ganke contactera Peter à propos des Spider-Bots avec une courte mission d’introduction appelée “Spider-Spy”. Cela débloquera les objets de collection Spider-Bot restants à New York. Le problème est qu’il y a 42 Spider-Bots à trouver, et ils n’apparaissent pas sur la carte comme le font d’autres contenus – comme Hunter Blinds, Mysteriums ou Prowler Stashes. Au lieu de cela, ils émettront une impulsion lorsque les Spider-Men se rapprocheront d’eux, mais cela peut rendre les Spider-Bots facilement manquables et souvent difficiles à trouver dans les quartiers.

Débloquez la technologie de costume “Tout voit” dès que possible dans Marvel’s Spider-Man 2

Heureusement, il existe un moyen plus simple de trouver des Spider-Bots qui se balancent simplement et recherchent des impulsions. Dans la catégorie Suit Tech, sous la section Traversal, il y a une mise à niveau appelée « All Seeing ». La description dit simplement “Révélez les caisses technologiques sur votre mini-carte” Cependant, il laisse de côté le détail important – mais caché – selon lequel les Spider-Bots apparaîtront également sur la mini-carte.

La mise à niveau “All Seeing” Suit Tech fait partie de la sixième mise à niveau de la catégorie Traversal, ce qui signifie qu’elle ne sera pas déverrouillée instantanément. Le coût total de cette mise à niveau est de 225 pièces technologiques et 6 jetons de héros. Cependant, cela vaut la peine d’investir le plus tôt possible car cela permet de localiser les Spider-Bots dans Spider-Man 2 de Marvel.

La récompense pour avoir trouvé tous les Spider-Bots en vaut-elle la peine ?

Trouver des Spider-Bots peut être pénible, même s’ils apparaissent sur la mini-carte. Et avec 42 d’entre eux à trouver, cela peut aussi prendre beaucoup de temps. Collectionner des Spider-Bots, cependant, a des liens amusants avec le Vers d’araignée films, et cela mène même à une mission secondaire secrète et cool révélant un personnage intéressant du passé de Spider-Man. Les Spider-Bots rapportent également 150 XP et 100 pièces techniques chacun, ce qui les rend intéressants à trouver dans Spider-Man 2 de Marvel.