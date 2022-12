La technologie de charge 240W de Realme arrive le 5 janvier, Realme 10 sera bientôt lancé en Inde

Le smartphone le plus rapide à charger actuellement est le Xiaomi Redmi Note 12 Explorer, prenant en charge la charge filaire de 210 W. Mais cela pourrait bientôt changer puisque Realme est censé lancer le GT Neo 5 avec une charge de 240 W. Realme n’a encore rien divulgué sur le GT Neo 5, mais la société a annoncé aujourd’hui qu’elle organiserait un événement le 5 janvier en Chine à 14h30, heure locale, pour parler de la nouvelle technologie de charge. Et à en juger par le choix des mots de Realme dans son message Weibo et l’affiche qu’il a partagée, nous pensons que la société présentera sa technologie de charge 240W.

Le smartphone Realme qui se charge le plus rapidement à l’heure actuelle est le GT Neo 3 150W, qui prend en charge une charge de 150 W et contient une batterie de 4 500 mAh. Cependant, il existe également une version du GT Neo 3 qui est livrée avec une cellule de 5 000 mAh et une charge de 80 W.

Selon les rumeurs, Realme adopterait une approche similaire avec le GT Neo 5 – la variante 240W sera livrée avec une cellule de 4 600 mAh, tandis que le modèle 150W embarquera une batterie de 5 000 mAh. Le premier aurait un SoC Snapdragon 8+ Gen 1 sous-cadencé à la barre, tandis que le second sera alimenté par la puce Dimensity 8200.



Image divulguée de Realme GT Neo 5 (Source : OnLeaks et Smartprix)

Dans d’autres nouvelles, la branche indienne de Realme a taquiné le lancement du Realme 10 4G en Inde. Le smartphone a été dévoilé plus tôt le mois dernier, nous savons donc ce qui est proposé.

Les principales caractéristiques du Realme 10 4G incluent le SoC Helio G99, un écran Super AMOLED FullHD + 90 Hz de 6,4 pouces et un appareil photo 50MP. Il est livré avec une batterie de 5 000 mAh qui s’alimente via un port USB-C jusqu’à 33 W. Vous pouvez lire notre détail Revue Realme 10 ici pour en savoir plus ou regarder la revue vidéo liée ci-dessous.

Source 1 (en chinois), Source 2