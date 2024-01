Nouvelles

La Russie a développé et déployé une nouvelle technologie de camouflage pour ses troupes, que beaucoup ont surnommée « capes d’invisibilité », ont rapporté les médias locaux.

« Cette nouvelle « cape-nevidimka » fait partie de la doctrine russe – et auparavant soviétique – de la « maskirovka » (traduite littéralement par « déguisement », mais conceptuellement, l’étymologie est « mascarade »), qui est le principe fondateur de l’armée russe. doctrine », a déclaré à Fox News Digital Rebekah Koffler, analyste du renseignement militaire stratégique et auteur du Playbook de Poutine.

“L’idée est de tromper l’adversaire sur tout ce que vous faites – de l’induire en erreur sur la présence, la position et la taille des troupes, le moment et le lieu de l’attaque, de l’empêcher de distinguer les types de matériel militaire”, a déclaré Koffler.

« Ils accordent la priorité au contrôle et à la manipulation de la perception de l’adversaire sur ce qui se passe sur le champ de bataille », a-t-elle poursuivi. «Les Russes dépensent énormément de ressources pour mener à bien les activités de la ‘maskirovka’. Oui, ils ne conçoivent peut-être pas un uniforme militaire adéquat pour garder leurs soldats au chaud, mais ils dépenseraient de l’argent en « manteau-nevidimka ».

Le média russe TASS a publié une interview avec HiderX le 19 janvier, dans laquelle la société a décrit de nombreux aspects de la nouvelle technologie militaire, notamment le fait qu’elle pèse 350 grammes – soit environ trois quarts de livre – et qu’elle peut se plier et tenir dans un sac. la poche de la personne et fonctionne en dissimulant une signature thermique.

“Nous concevons un tout nouveau produit – une combinaison de camouflage qui dilue la silhouette”, a déclaré la société russe HiderX à TASS à propos de son nouveau produit. “Il s’agit d’une technologie entièrement russe qui consiste à enduire le tissu d’un mélange spécifique.”

“C’est notre savoir-faire et nous ne divulguerons pas les détails”, a affirmé l’entreprise. « La combinaison filtre la température ambiante des objets. Il camoufle efficacement les soldats russes contre les chercheurs de chaleur hostiles.

HiderX a affirmé que les essais sont « en cours et doivent être terminés d’ici la fin janvier ».

La technologie actuelle permet aux troupes russes « d’isoler la chaleur », mais s’est révélée « inefficace », selon HiderX, qui affirme que sa technologie fonctionne sur « l’échange thermique ». [that] cela se fait naturellement à mesure que le tissu respire.

Koffler a fourni à Fox News Digital plus de détails sur la technologie, notant que toutes ces informations proviennent de sources russes, notamment TV Zvezda et Military Review.

Avant toute chose, Koffler a précisé que les « essais » incluaient des tests sur le champ de bataille en Ukraine. La combinaison complète comprend une cagoule, une casquette et des « lunettes spéciales » et offre une couverture efficace jusqu’à deux mètres. [approximately 3 feet] loin du soldat qui l’utilise.

« Le matériau lui-même comporte trois couches : premièrement, une couche interne, réfléchissant le rayonnement infrarouge (IR) du corps de l’utilisateur ; deuxièmement, la couche intermédiaire, absorbant le rayonnement IR ; et une couche externe réfléchissant le rayonnement infrarouge de l’environnement externe », a expliqué Koffler. “Cloak-Nevidimka a été créé à l’Académie RKhBZ, qui signifie Radiological Chemical Biological Defense.”

“Il y a une raison pour laquelle les Russes veulent que nous sachions qu’ils ont cela”, a souligné Koffler. “Cela ne veut pas dire qu’ils mentent.”











