La technologie d’autorotation automatisée de Skyryse établit un record du monde Guinness

Une startup de la région de Los Angeles qui cherche à simplifier le cockpit pour les pilotes et qui a déjà embauché des non-pilotes comme l’acteur primé aux Emmy Awards. Jon Hamm et représentant américain Julia Brownley (Démocrate de Californie) vers le ciel – vient d’innover sérieusement.

La société de logiciels aéronautiques et de technologies de sécurité Skyryse a annoncé cette semaine avoir achevé la première procédure d’autorotation entièrement automatisée au monde pour un atterrissage d’urgence, un exploit certifié par le Guinness World Records. Le vol a eu lieu le 22 juillet avec un hélicoptère monomoteur Robinson R66 équipé de Skyryse.

« Chaque année, plus de 400 personnes perdent la vie dans des accidents de l’aviation générale rien qu’aux États-Unis », a déclaré Mark Groden, fondateur et PDG de Skyryse. “L’autorotation entièrement automatisée n’est qu’un exemple de la façon dont notre technologie apportera un niveau de sécurité commercial et au-delà à l’aviation générale.”

Skyryse a déclaré avoir effectué « des dizaines » d’autorotations automatisées. Mais jusqu’à il y a quelques mois, aucun n’était totalement exempt d’humains. Cela a changé en juillet, lorsque le R66 équipé de Skyrise est descendu doucement de l’altitude jusqu’au sol dans les installations d’essais en vol et de performances de la société dans la région de Los Angeles. Les deux pilotes de l’hélicoptère se sont simplement assis et ont regardé.

[Courtesy: Skyryse]

Skyryse affirme que son objectif est de sauver des vies lorsque le moteur tombe en panne en apportant une sécurité de niveau commercial à GA. La technologie d’autorotation de la société est l’une des nombreuses fonctionnalités de sécurité incluses dans son cockpit universel (anciennement appelé FlightOS) qui sera standard sur tous les avions équipés de la technologie Skyryse.

Selon l’Aircraft Owners and Pilots Association (AOPA), les accidents d’hélicoptères non commerciaux sont restés relativement stables au cours de la dernière décennie, entre 80 et 100 par an. Alors que plus commun que pour d’autres accidents d’aviation, ce chiffre reste relativement faible. Le cas le plus médiatisé est peut-être la mort tragique de la légende du basket-ball Kobe Bryant, de sa fille et de sept autres passagers à bord d’un Sikorsky S-76B qui s’est écrasé près de Los Angeles en 2020.

Mais selon l’AOPA, 76 des 87 accidents d’hélicoptères non commerciaux survenus aux États-Unis en 2021, soit environ 87 %, étaient liés aux pilotes. Les manœuvres et l’aérodynamique des giravions sont citées comme étant à l’origine de près de la moitié d’entre elles.

Bien que l’autorotation de juillet ait utilisé un hélicoptère, Skyryse a déclaré que son système pouvait être équipé sur n’importe quel avion. La startup affirme disposer de la première et unique solution qui fonctionne avec le pilote pour gérer des procédures d’urgence complexes, telles qu’une panne moteur, en utilisant une interface homme-machine « réinventée ». Les deux principales causes d’accidents GA entre 2012 et 2021 selon le Bureau national de la sécurité des transports ? Panne du groupe motopropulseur et perte de contrôle en vol.

Comment fonctionne l’autorotation automatisée

Dans les rares cas de panne moteur d’urgence, Skyryse souhaite soulager la pression sur la plaque du pilote.

Dans une autorotation manuelle, il y a généralement quatre étapes. La première et la plus cruciale est l’entrée, qui comprend trois manœuvres qui doivent être effectuées en succession rapide : collectif descendant, cyclique arrière et entrée au pédalier. Si le moteur tombe en panne, le pilote ne dispose que de deux secondes environ pour abaisser le collectif. Dans le cas contraire, la traînée peut provoquer le calage de la pale, supprimant ainsi complètement la portance.

“Si vous ne faisiez rien, le rotor s’arrêterait et l’avion tomberait du ciel comme un rocher”, a déclaré Jason Trask, pilote d’essai de Skyryse.

Vient ensuite la phase de plané, pendant laquelle le pilote doit maintenir la vitesse de l’air, le trim et le régime, en effectuant de petits ajustements constants. Vient ensuite l’arrondi, où le pilote tire le cyclique arrière pour ralentir l’avion, le nivelant à l’approche du sol.

Et enfin, il y a l’atterrissage : un pull-up sur le collectif et l’application des pédales pour maintenir l’avion en assiette, les deux en même temps. Il s’agit d’une procédure souvent pratiquée dans la formation sur giravions en raison de la nécessité de bien faire les choses.

Grâce à ses commandes de vol intégrées et redondantes et à sa suite de capteurs, le système Skyryse peut reconnaître les pannes de courant dès qu’elles se produisent. Cela déclenche une série de procédures automatisées : abaisser le pas, aligner le nez, maintenir le vol en palier, terminer la manœuvre d’arrondi et atterrir à l’emplacement souhaité par le pilote. Pendant tout cela, le pilote appuiera sur un seul bouton.

Depuis juin, Skyryrse mène une campagne quotidienne d’essais en vol avec son R66 modernisé, qui fait suite aux essais avec un Robinson R44 à piston depuis 2018. Le R66 à turbine est la conception que la société prévoit d’utiliser pour obtenir un type supplémentaire de la FAA. certification pour son cockpit universel.

En février, le système de Skyryse a atteint 100 % de conformité avec la FAA, ce qui, selon la société, marque une avancée significative dans sa certification. Les essais au sol et en vol représentent les prochains obstacles majeurs.

En mars, Skyryse dit il prévoit de vendre un R66 modernisé en tant que premier avion monopilote à décollage et atterrissage verticaux (VTOL) monopilote, doté de la certification et des capacités IFR. À son avis – et à celui de nombreux concurrents dans le domaine – l’IFR sera essentiel pour maintenir les avions de mobilité aérienne urbaine (UAM) dans les airs. La société a annoncé jeudi qu’elle prévoyait de dévoiler le premier hélicoptère de série équipé de cette technologie au début de l’année prochaine.

Et le mois dernier, Skyryse annoncé la livraison du premier hélicoptère Airbus H130 du partenaire Air Methods. Il sera intégré à la technologie Skyryse dans le cadre d’un projet 2022. Partenariat pour moderniser 400 giravions et avions à voilure fixe. La flotte d’Air Methods comprend également des hélicoptères monomoteurs tels que l’Airbus H125 et les Eurocopter EC130 et AS350, ainsi que des modèles à voilure fixe tels que le Pilatus PC-12.

