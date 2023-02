La technologie d’auto-conduite de Tesla passe sous le contrôle du ministère de la Justice

Des responsables fédéraux ont demandé à Tesla des documents liés au logiciel de conduite autonome de l’entreprise, a révélé le constructeur automobile, un revers potentiel pour la technologie qu’Elon Musk, le directeur général, a identifié comme un avantage concurrentiel essentiel.

Tesla a déclaré dans un rapport annuel daté de lundi et déposé auprès de la Securities and Exchange Commission qu’il avait reçu des demandes du ministère de la Justice “pour des documents liés aux fonctionnalités du pilote automatique et du FSD de Tesla”.

Le pilote automatique, introduit en 2015, est un ensemble de technologies conçues pour diriger, freiner et accélérer les véhicules par eux-mêmes.

Depuis près de deux ans, Tesla teste également une technologie qu’elle appelle Full Self-Driving, ou FSD, avec un nombre limité de propriétaires de voitures. Ce système vise à étendre la technologie du pilote automatique au-delà des autoroutes et dans les rues de la ville. Les deux technologies nécessitent une surveillance stricte par un conducteur humain.