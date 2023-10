La technologie contribue à l’épuisement professionnel des cliniciens. Voici comment cela peut l’améliorer.

Les hôpitaux d’aujourd’hui regorgent de bruit numérique : d’innombrables bips, alarmes et alertes provenant de nombreux appareils fonctionnant sur des plates-formes numériques distinctes. Ces alertes ont un but, mais les distractions constantes peuvent également contribuer au sentiment de dépassement et d’épuisement des cliniciens, une crise majeure. obligeant les cliniciens à quitter la profession.

Les entreprises de technologie médicale se concentrent désormais sur la création d’appareils qui communiquent entre eux afin de mieux soutenir les prestataires de soins de santé. Les progrès dans des domaines tels que la réalité virtuelle, la robotique, le cloud computing, l’analyse des données et l’IA ouvrent de nouvelles voies pour des soins plus simples, plus intelligents et plus connectés. Dans le même temps, les technologies telles que l’IA générative présentent de nombreuses opportunités, qu’il s’agisse de faire progresser l’expérience prestataire-patient, de réinventer la façon dont les cliniciens travaillent et de redéfinir notre compréhension des maladies et des remèdes.

Voici quelques façons dont les soins de santé évoluent déjà aujourd’hui et vers où nous nous dirigeons dans un avenir pas si lointain.

Rendre les outils de soins plus simples et plus intuitifs

Les entreprises de technologie médicale doivent considérer chaque étape du parcours de soins du point de vue des cliniciens et des patients. Les innovateurs utilisent ces informations pour créer des solutions technologiques qui aident à simplifier et à relier les étapes du parcours de soins pour le plus grand bénéfice. En utilisant les données et les commentaires pour identifier les défis cliniques auxquels sont confrontés les cliniciens et les patients que nous servons, nous pouvons concevoir nos produits pour qu’ils soient plus intuitifs et répondent mieux à leurs besoins. Nous pouvons aider à mettre l’information à portée de main des cliniciens via des portails éducatifs, des modules de formation intégrés ou à la demande qui enseignent et renforcent les meilleures pratiques, et même exploiter la réalité virtuelle pour aider à développer des compétences fondamentales afin que l’enseignement en personne puisse apporter encore plus de valeur. et les aider à optimiser leur temps précieux.

Transformer « à faire » en « fait pour vous » grâce à l’automatisation

La technologie est bien adaptée pour aider à minimiser les tâches répétitives ou répétitives, comme la surveillance régulière des signes vitaux des patients, des perfusions, du débit liquidien et des soins intensifs comme la gestion précise de la température ou des médicaments d’un patient. Les appareils intelligents peuvent enregistrer automatiquement les données des patients dans le dossier médical électronique en temps réel et signaler les problèmes potentiels, ce qui laisse plus de temps aux cliniciens pour interagir avec les patients tout en favorisant des pratiques cohérentes et en promouvant la sécurité des patients dans l’ensemble du système de santé. Alors que les entreprises de technologie médicale envisagent une intégration et une automatisation encore plus poussées, les appareils connectés intelligents peuvent contribuer à offrir des soins plus sûrs, de meilleure qualité, plus efficaces et plus transparents. Les cliniciens peuvent réaffecter du temps au chevet du patient, plutôt que d’être submergés par des tâches banales, contribuant ainsi à réduire des problèmes tels que l’épuisement professionnel.

Dans l’environnement pharmaceutique, les plateformes de gestion des médicaments peuvent faire appel à des robots pour remplir les ordonnances numériques, utiliser la vision par ordinateur pour confirmer le bon médicament et la bonne dose, et même expédier les médicaments directement au domicile du patient. Plateformes d’analyse de soins connectés peut informer les pharmaciens de gérance sur une antibiothérapie appropriée en combinant les résultats de laboratoire avec les ordonnances de pharmacie pour identifier un traitement inadéquat ou redondant, potentiellement en baisse surutilisation et résistance aux antimicrobiens au fil du temps. Les pharmaciens peuvent s’éloigner des tâches répétitives comme compter les pilules et se concentrer davantage sur la prestation de soins cliniques aux patients.

Permettre une priorisation efficace des ressources actives et des soins aux patients plus fluides et plus pratiques

La pandémie de Covid-19 a accéléré la tendance à déplacer les soins hors des établissements de soins intensifs traditionnels, comme les hôpitaux, vers des endroits plus pratiques comme les pharmacies de détail et même nos domiciles. Avec l’évolution vers des logiciels connectés intelligents et la simplification, les dispositifs médicaux commencent déjà à prendre en charge ce changement, afin que les hôpitaux puissent efficacement hiérarchiser le personnel et les ressources vers les patients qui en ont le plus besoin.

À mesure que les entreprises de technologie médicale continuent de s’améliorer, cette tendance se poursuivra, contribuant ainsi à alléger une partie de la pression exercée sur les systèmes de santé et les cliniciens, qui seront en mesure de fournir une expérience plus fluide, coordonnée et complète à chaque patient. L’intégration des différentes informations tout au long de leur parcours de soins contribuera à garantir que toutes les informations sont facilement accessibles aux médecins, infirmières, pharmaciens et autres parties prenantes prenant des décisions en matière de soins pour ce patient. Par exemple, les solutions de surveillance à distance basées sur l’IA permettront aux systèmes de santé de fournir des soins de haute qualité aux patients en dehors de leurs établissements et d’aider les patients à comprendre et à suivre les plans de traitement dans le confort et la commodité de leur domicile.

Alors que nous regardons vers l’avenir, la prochaine vague d’innovation en matière de technologies médicales doit fournir des soins connectés véritablement intelligents, non seulement en s’appuyant sur nos progrès en matière de collecte et d’intégration d’informations sur un patient, telles que ses signes vitaux, ses résultats de diagnostic et ses antécédents médicaux, mais également en utilisant des logiciels. pour hiérarchiser ces informations, rationaliser la prestation des soins et fournir des informations exploitables pour aider les prestataires de soins de santé à prendre des décisions en matière de soins aux patients. Les entreprises de technologie médicale peuvent rendre les performances des appareils plus robustes pour un large éventail de scénarios cliniques, développer une technologie adaptative qui permet à l’appareil de s’auto-corriger et/ou utiliser un logiciel d’aide à la décision clinique pour hiérarchiser les alertes et même offrir des informations personnalisées sur la santé des patients pour assurer une sécurité, des soins de haute qualité.

Tout comme le passage à la médecine numérique, nous pouvons une fois de plus transformer l’apparence, le son et le fonctionnement des établissements de soins. La nouvelle ère des soins a le potentiel d’être de plus en plus calme, avec moins d’alertes et de demandes intenses, générant des informations personnalisées au lieu de tâches administratives interminables. Une plus grande efficacité et un meilleur soutien pour les patients et les cliniciens peuvent permettre des soins plus pratiques et plus fluides tout au long de chaque parcours de santé unique. Et, même si cela peut paraître contre-intuitif, l’expérience du patient peut devenir plus humaine, en remettant la relation prestataire-patient au centre, et permettre une médecine de plus grande précision avec la bonne intervention pour le bon patient, au bon moment.

Source : métamorworks, Getty Images