La technologie Coherix améliore la qualité des batteries de véhicules électriques tout en réduisant les coûts

ANN ARBOR, Michigan., 20 septembre 2023 /PRNewswire/ — MichiganCoherix, basé à Coherix, développe une technologie de contrôle de qualité qui peut améliorer la sécurité, la durée de vie et la qualité des batteries de véhicules électriques tout en réduisant les coûts de production.

La société a été pionnière dans le développement de logiciels de vision industrielle 3D, d’intelligence artificielle et de contrôle de processus exclusifs pour gérer les processus d’importance critique pour sceller les boîtiers et couvercles de batterie afin d’assurer performances et sécurité.

Plus de 3 000 systèmes Coherix sont actuellement utilisés sur les chaînes d’assemblage de batteries et d’automobiles dans le monde. Jürgen Dennigle président de l’entreprise, affirme que Coherix s’attend à ce que ce chiffre double presque au cours des deux prochaines années.

Dennig note que les fabricants du monde entier sont dans la course pour améliorer la qualité, la sécurité et les performances des batteries tout en réduisant le poids et les coûts. Il prévient cependant que la production de masse de batteries pour véhicules électriques en est encore à ses balbutiements et que de nombreuses entreprises continuent de développer des processus de contrôle qualité sur une base d’essais et d’erreurs.

« L’industrie automobile évolue à la vitesse de la lumière dans le développement de la technologie des batteries », ajoute Dennig. « La croissance des ventes de véhicules électriques met en lumière les processus de fabrication de batteries nécessaires pour sceller correctement les boîtiers et les couvercles des batteries lithium-ion afin d’obtenir des performances, une sécurité et une qualité optimales. »

L’application de mastic adhésif pour fermer correctement les couvercles et les packs de batteries constitue un défi majeur. Les systèmes de vision 3D Coherix aident à gérer et à inspecter la quantité exacte et l’emplacement du mastic pendant le processus d’assemblage de la batterie.

La société a également développé un logiciel capable d’ajuster automatiquement l’application d’adhésifs à la vitesse de ligne pour les batteries et les couvercles de batterie afin d’améliorer la qualité, de réduire les temps d’arrêt et de réduire les coûts de main-d’œuvre et de matériaux.

Les adhésifs peuvent coûter jusqu’à 180 $ ou plus par gallon. Il a été prouvé que l’utilisation de la technologie Coherix réduit jusqu’à 30 % la quantité de mastic utilisée dans l’assemblage des blocs-batteries et des couvercles. Pour une chaîne d’assemblage produisant 300 000 batteries par an, les économies annuelles pourraient totaliser jusqu’à 4 millions de dollars.

De nombreux fabricants de batteries s’appuient aujourd’hui sur des systèmes de caméras 2D inefficaces pour surveiller l’application des adhésifs sur les packs de batteries et leurs couvercles. Dennig souligne que les systèmes 2D sont affectés par la lumière ambiante, incapables de détecter le volume d’adhésif et ne peuvent pas surveiller d’autres données d’application de mastic d’importance cruciale (telles que la forme des cordons, la hauteur du centre ou les mesures de section transversale).

Il note que contrairement aux systèmes d’inspection 2D et autres systèmes d’inspection d’adhésifs, les systèmes de contrôle qualité Coherix 3D peuvent mesurer et ajuster la quantité de mastic utilisée dans les processus de distribution robotisés et garantir que les spécifications critiques de hauteur centrale et de volume sont respectées.

De plus, l’utilisation de la technologie de contrôle adaptatif des processus de l’entreprise contribue également à éliminer les temps d’arrêt imprévus et permet aux robots d’application de mastic de fonctionner à une vitesse maximale.

« Le contrôle adaptatif des processus et la technologie de vision 3D constitueront la norme de contrôle qualité pour sceller les fermetures de batteries dans un avenir pas si lointain », prédit Dennig. « Notre technologie est rapidement acceptée non seulement dans Amérique du Nordmais dans le Asie-Pacifique région et L’Europe  aussi. »

À propos de Cohérix

Coherix crée des systèmes de contrôle de processus adaptatifs pour l’application autonome d’adhésifs à l’aide de capteurs laser 3D qui voient, comprennent et corrigent de manière proactive les applications d’adhésifs afin de minimiser les erreurs et d’optimiser les performances.

Coherix fournit des solutions hautes performances avec un faible coût de possession pour les grands équipementiers mondiaux, les constructeurs de lignes, les entreprises d’équipement de distribution et les intégrateurs de vision dans les secteurs de l’automobile et de l’électronique. La technologie de vision par ordinateur 3D de l’entreprise fournit des « yeux » dotés d’une perception de la profondeur pour les robots qui permettent aux clients de gérer des processus de fabrication complexes.

Coherix 3D™ est un système d’inspection 3D en ligne inédit dans l’industrie qui suit l’application d’une importance cruciale des adhésifs et des produits d’étanchéité dans les opérations de fabrication automobile, de batteries et de produits électroniques. La technologie Adaptive Process Control (APC™) récemment introduite par la société corrige de manière proactive les variations à la volée pour les applications d’adhésifs sur les chaînes d’assemblage, réduisant ainsi les temps d’arrêt, éliminant le gaspillage et améliorant la qualité.

Basée à Ann Arbor, Michiganla société exerce des activités dans Chine, Allemagne, Japon, Mexique, Singapour et les États Unis. Plus d’informations sont disponibles sur www.coherix.com.

SOURCE Cohérix