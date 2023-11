La technologie climatique pourrait-elle être une aubaine pour l’économie du Massachusetts ?

Mais le point culminant n’a pas été les discours ou les tables rondes, mais l’occasion de voir sur quoi plusieurs dizaines d’entreprises travaillaient derrière des portes verrouillées.

Robotique de flotte construit un robot capable de nettoyer les flancs des navires. Il utilise une paire d’aimants pour s’attacher et se détacher de la coque en acier, se déplaçant comme une personne se déplaçant sur un étang gelé sans patins à glace. Une brosse à récurer élimine les couches de bave qui se fixent à la coque, ce qui rend le navire plus économe en carburant. En janvier, Fleet a effectué des tests dans le port de Boston pour prouver que le robot pouvait rester fixé à une surface même lorsqu’un navire était en mouvement.

AeroShield Materials vise à rendre les fenêtres à double vitrage plus économes en énergie en utilisant un matériau appelé aérogel de silice, un matériau isolant extrêmement léger. Placez-le entre deux vitres dans une fenêtre et cela peut améliorer l’efficacité énergétique de 50 pour cent, a déclaré le cofondateur Aaron Baskerville-Bridges. Mais les aérogels sont souvent flous et teintés de bleu ; La principale avancée de l’entreprise a été de les rendre transparents. Même en tenant un morceau d’aérogel dans la paume de ma main, je ne pouvais pas le voir.

Une autre startup, Adepte des matériaux, travaillait sur un nouveau type d’apprêts et de peintures qui, selon lui, peuvent mieux réguler l’humidité et la chaleur, permettant ainsi aux bâtiments d’économiser environ 10 % sur les coûts de chauffage et de climatisation. Le directeur général Derek Stein a qualifié le fait de repeindre une pièce de « rénovation vraiment facile » par rapport à d’autres projets d’efficacité énergétique.

Les logements préfabriqués économes en énergie semblent toujours prêts à l’emploi pour bouleverser le secteur traditionnel de la construction. Recadrer les systèmes j’espère que c’est le moment. Dirigé par un trio de vétérans d’Amazon Robotics – c’est la division qui construit des robots d’entrepôt pour le géant du commerce électronique – Reframe affirme que les robots et les logiciels peuvent réduire les coûts de construction de maisons à consommation nette zéro, qui peuvent produire la même quantité d’énergie qu’ils consomment. . L’entreprise a levé plus de 5 millions de dollars et est en train d’installer une usine de production à Andover.

Deux startups de Greentown, Active Surfaces et Vert Technologies, travaillent sur des « films » légers et flexibles générateurs d’énergie solaire qui, selon eux, peuvent être installés plus facilement et à plus d’endroits que les panneaux de silicium traditionnels. En mai, Active Surfaces a remporté le concours annuel d’entrepreneuriat du MIT, d’une valeur de 100 000 $. Les deux sociétés affirment qu’elles peuvent s’attaquer au problème qui a pesé dans le passé sur ce que l’on appelle l’énergie solaire à couche mince – cela n’a pas été le cas. bon pour convertir la lumière du soleil en énergie.

Pecos Wind Power conçoit une éolienne qui pourrait être installée dans des bâtiments commerciaux et industriels pour fournir de l’énergie renouvelable. Lane Turner/Personnel du Globe

Pecos Wind Power conçoit une éolienne qui pourrait être installée dans des bâtiments commerciaux et industriels pour fournir de l’énergie renouvelable. L’entreprise affirme qu’elle est plus silencieuse et plus petite que les turbines exploitées par les services publics et qu’une grande partie du coût peut être couverte par les crédits d’impôt autorisés dans la loi fédérale sur la réduction de l’inflation.

Nourriture tendre servait des échantillons de l’un de ses produits dans la cuisine de Greentown Labs : du « porc » effiloché avec des oignons et des oignons verts sur un petit pain bao moelleux. (C’était meilleur que tout ce qui était servi lors du déjeuner traiteur du sommet.) Les brins de porc dans le plat étaient à base de plantes, fabriqués selon un processus que l’entreprise assimile à la filature de barbe à papa. Les substituts de poulet et de porc à base de plantes de Tender sont déjà servis dans une poignée de restaurants locaux, notamment Wusong Road à Cambridge et Reunion BBQ dans le South End. L’entreprise a levé 12 millions de dollars l’année dernière.

Type One Energy a levé 29 millions de dollars plus tôt cette année pour concevoir un réacteur à fusion, dans le but de construire à terme des centrales électriques. L’entreprise a son siège dans le Wisconsin, mais certains de ses ingénieurs travaillent à Greentown. Sa conception est appelée « stellarateur », en référence à la réaction de fusion qui se produit dans les étoiles. Carter Chamberlain, physicien à Tapez una décrit les stellarateurs comme « plus difficiles à construire, mais plus faciles à exploiter » qu’un modèle concurrent connu sous le nom de réacteur tokamak.

Healey semble déterminée à faire du développement et du déploiement de technologies liées au climat une pièce maîtresse de son administration. Sur scène, elle a déclaré que « de la même manière que le Massachusetts est devenu l’épicentre mondial des sciences de la vie, je veux que le Massachusetts soit l’épicentre mondial des technologies climatiques ». Cela inclut la création de programmes de développement de la main-d’œuvre qui préparent les gens à des emplois dans ces nouvelles industries, a-t-elle ajouté.

Dans une interview, Healey a parlé de trouver des moyens pour ces startups de fabriquer dans le Massachusetts et de tirer parti à la fois des dollars privés et des financements publics pour les aider à traverser la « vallée de la mort » – la période entre inventer quelque chose de nouveau et créer une entreprise rentable autour de celui-ci. .

En 2008, le milliard de dollars de l’ancien gouverneur Deval Patrick initiative des sciences de la vie a planté le drapeau que l’État voulait devenir un acteur majeur dans cette industrie – et ce montant a finalement été éclipsé par les investissements privés dans l’État des grandes sociétés pharmaceutiques. Nous sommes désormais un exportateur de nouveaux médicaments et vaccins vers le monde. La même chose pourrait-elle se produire sous l’administration Healy avec les entreprises de technologie climatique, d’énergie et de développement durable ? J’ai hâte de voir.

Healy a déclaré qu’elle parlait déjà des technologies climatiques lorsqu’elle s’exprimait à travers le pays. “Nous avons un objectif”, a-t-elle déclaré. « Nous voulons être les meilleurs. Nous voulons posséder cet espace.

Les participants ont réseauté lors du sommet annuel Climatetech aux Greentown Labs à Somerville le 2 novembre. Lane Turner/Personnel du Globe

