La technologie climatique est sur le point de connaître un essor. Ce capital-risque explique pourquoi il est mûr pour l’investissement

Les technologies climatiques reçoivent une part proportionnellement plus importante de ce qui est, indéniablement, un environnement d’investissement en capital-risque plutôt discret. Les investissements en capital-risque et en capital-investissement dans le secteur ont, jusqu’à présent en 2023, baissé de 40% – tout comme la nécessité d’investir davantage d’argent dans des technologies susceptibles de sauver la planète devient de plus en plus insurmontable.

Cependant, le montant total de tous les investissements en capital-risque et en actions a diminué de 50,2 % sur un an. Ainsi, même si la technologie climatique est loin d’échapper indemne au ralentissement économique actuel, elle s’en sort… pas aussi horriblement que les autres segments technologiques.

Pourtant, la nouvelle plus tôt cet automne selon laquelle SET Ventures, leader néerlandais de la technologie climatique, avait levé 200 millions d’euros pour son quatrième fonds – doublant la taille du précédent – ​​était particulièrement encourageante. Le fonds investira dans 20 à 25 entreprises européennes qui innovent dans la transition énergétique.

TNW s’est entretenu avec Anton Arts, associé directeur de SET Ventures, pour voir ce qu’il faut pour être un capital-risqueur dans le domaine des technologies climatiques, les énormes opportunités économiques découlant de notre évolution vers la carboneutralité et comment startups gagner les faveurs dans un paysage d’investissement de plus en plus difficile.

«C’est un peu un entonnoir», explique Arts en parlant du processus de sélection des entreprises à soutenir parmi une avalanche de propositions. « La première chose que nous nous demandons est : est-ce que cela rentre dans notre champ d’action ?

Est-ce que cela fait bouger l’aiguille de l’impact et existe-t-il une opportunité de marché ?

SET a une idée claire de ce dans quoi il souhaite investir : des technologies numériques qui font progresser un système énergétique sans carbone. « Donc, une question majeure à laquelle nous essayons de répondre chaque fois qu’une proposition nous parvient est la suivante : comment cela affecte-t-il le système énergétique du futur ? »

Arts ajoute qu’il s’agit là d’une vision beaucoup plus étroite que celle que pourrait avoir quelqu’un qui réfléchit à la technologie climatique de manière plus générique. Cependant, comme l’énergie est liée – directement ou indirectement – ​​à 72% des émissions mondialesessayer de lutter contre ces émissions est un problème « plus que suffisant » : « Nous nous demandons également si cela fait vraiment bouger les choses en termes d’impact ?

«Le deuxième domaine sur lequel nous nous concentrons ensuite concerne en réalité certaines des mêmes questions auxquelles tous les sociétés de capital-risque tentent de répondre. Pensons-nous qu’il s’agit d’une équipe de fondateurs fantastique ? Existe-t-il une opportunité de marché suffisamment importante ? Pouvez-vous réellement développer une offre différenciée et unique sur ce marché ? Et, en fin de compte, est-ce que cela va être financièrement gratifiant de saisir cette opportunité ?

La fuite vers la qualité accroît la concurrence du capital-risque

Après avoir trouvé une opportunité d’investissement intéressante, le processus devient alors en quelque sorte une voie à double sens. Bien sûr, il y a moins de capitaux à gagner à mesure que l’optimisme en matière de financement des dernières années s’est estompé (à moins que vous ne soyez dans une économie générative). IAc’est-à-dire) – mais les startups qui répondent aux critères les plus stricts peuvent plutôt avoir leur choix parmi les prétendants.

« Sur le marché actuel, il y a aussi une fuite vers la qualité, ce qui signifie que la barre est élevée pour ce qui est d’une grande entreprise. Mais pour les entreprises qui satisfont à ces critères, il existe une concurrence intense entre les investisseurs afin de financer cette opportunité », déclare Arts, ajoutant qu’il y a également un fondateur qui doit décider avec quels investisseurs s’adresser.

De plus, Arts affirme qu’il s’agit d’une dynamique de marché saine, largement influencée par le fait que la technologie climatique est passée d’une niche relative du point de vue de l’investissement à un marché beaucoup plus grand public.

Résoudre des problèmes – pourquoi ceci, pourquoi maintenant ?

Une autre question qui revient toujours, dit Arts, est la suivante : « quel problème cela résout-il ? Pourquoi cela, mais aussi pourquoi maintenant ? Parce que bon nombre de ces problèmes ne sont pas nouveaux. Qu’est-ce qui a changé au cours des dernières années pour qu’il existe désormais une solution à un problème existant qui n’existait pas auparavant ? C’est peut-être la technologie, peut-être les gens, etc.

Et enfin, dit Arts, en tant que VC, vous devez « patiner là où va la rondelle », ce qui signifie que vous devez être prêt à parier sur quelque chose que le reste du monde n’a pas encore vu. Ou, comme il le dit : « que voulez-vous que je croie que les autres ne croient pas encore ? »

Lorsqu’on envisage d’investir en fonction de l’impact environnemental ou social comme critère, la question se pose inévitablement de savoir s’il existe des compromis en termes de retour sur investissement ou de faire une bonne chose pour la planète. Les arts diraient, sans surprise, que ce n’est pas nécessairement le cas – et certainement pas lorsqu’il s’agit d’énergie.

« Nous pensons que cette transition vers le système énergétique du futur est vraiment une opportunité générationnelle de grande ampleur », déclare-t-il.

Les technologies propres vont générer plus de revenus que le pétrole

En effet, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), une nouvelle économie énergétique est en train d’émerger, poussée par l’action politique, l’innovation technologique et l’urgence croissante de la nécessité de lutter contre le changement climatique. Ce, l’AIE ditoffre une « énorme opportunité de marché » pour les technologies propres.

L’agence estime que, si le monde se met sur la bonne voie pour atteindre zéro émission nette d’ici le milieu du siècle, les opportunités de marché annuelles pour les éoliennes, les panneaux solaires, les batteries lithium-ion, les électrolyseurs et les piles à combustible seront multipliées par dix pour atteindre 1,2 billion de dollars d’ici 2050. Cela signifie que ces cinq segments, collectivement, seraient plus importants que l’industrie pétrolière actuelle et les revenus qui y sont associés.

Et ce n’est « que » une question de matériel. La nouvelle économie énergétique nécessitera également des outils numériques pour gérer les interactions et les relations complexes entre des éléments tels que les marchés de l’électricité, des carburants et du stockage. La gestion des plateformes et des données deviendra un élément de plus en plus important de l’efficacité énergétique et de l’innovation en matière d’énergie propre.

« Ce qu’il faudrait peut-être rappeler aux gens, c’est qu’il n’est pas toujours possible de prédire les délais. Mais cela ne veut pas dire qu’ils seront plus longs. Parfois, on voit des changements se produire très rapidement. Et pour nous, en tant qu’investisseurs, nous pensons que si vous regardez le passé, alors, bien sûr, nous avons connu beaucoup de succès dans le secteur des logiciels et, par exemple, dans le secteur Internet entre entreprises et consommateurs.

“Nous pensons que l’opportunité de la prochaine décennie se déplacera réellement vers la technologie climatique en tant que catégorie, et nous sommes absolument convaincus que nous verrons des types d’attentes de rendement similaires à ceux que nous avons vus dans le secteur technologique dans le passé.”

L’une des raisons à cela, selon Arts, est que de plus en plus de talents se tournent vers la technologie climatique, après avoir peut-être déjà réussi dans d’autres secteurs et cherchant à faire davantage la différence. Et une chaîne commence à émerger depuis l’investissement de démarrage jusqu’aux très grands fonds d’actions de croissance. SET investit dans toute l’Europe au stade de la série A, mais avec la possibilité de continuer à soutenir les sociétés en portefeuille à travers plusieurs tours de financement.

Des actifs physiques aux solutions numériques

Essentiellement, SET Ventures croit en trois choses : que le monde évolue très rapidement et que la transition énergétique est la principale tendance qui animera les marchés dans les prochaines décennies ; qu’on met trop l’accent sur les technologies miracles qui n’existent qu’en laboratoire et pas assez sur les modèles commerciaux et les applications qui permettront de faire évoluer ce qui se trouve sous nos yeux ; et, d’un point de vue systémique, la migration de la valeur passera des seuls actifs physiques à l’ensemble des solutions numériques qui, ensemble, forment le système énergétique.

Parmi les startups et scaleups du portefeuille de SET figurent des entreprises néerlandaises Fait sur le capteur et Énergieworx. Le premier aide ses clients à réduire le gaspillage d’énergie industrielle grâce à du matériel plug and play, des logiciels intelligents et des consultants dédiés. Fondée en 2016, Sensorfact compte déjà plus de 1 300 clients dans plus de 40 pays et a identifié plus de 112 GWh d’économies d’énergie. Energyworx est un fournisseur SaaS permettant aux fournisseurs d’énergie d’ingérer et de gérer des données tout au long de la chaîne énergétique.

Un autre exemple de la stratégie d’investissement de SET est celui de l’Allemagne Instagram. L’entreprise a construit un système d’alimentation portable de 20 kg 230 V permettant aux professionnels de travailler hors réseau. Avec une charge complète (2,5 heures), un aspirateur industriel peut fonctionner pendant 105 minutes, vous pouvez préparer plus de 1 200 tasses d’espresso de restauration professionnelle et des projecteurs de haute qualité peuvent fonctionner à pleine luminosité pendant cinq heures.

Le dernier fonds de SET est soutenu par le Fonds européen d’investissement (FEI), Triodos Energy Transition Europe Fund, asr et la société basée à Amsterdam. Équité carbone.