La technologie chinoise vise une “menace pour nous tous”: le chef des espions britanniques

LONDRES –

Le chef de l’agence britannique de cyber-renseignement a accusé mardi la Chine d’essayer de “réécrire les règles de la sécurité internationale”, affirmant que Pékin utilise son influence économique et technologique pour réprimer son pays et exercer un contrôle à l’étranger.

Jeremy Fleming, directeur du GCHQ, a déclaré que malgré la guerre qui fait rage en Europe depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, la montée en puissance de Pékin est “la question de sécurité nationale qui définira notre avenir”.

Dans un rare discours public devant le groupe de réflexion du Royal United Services Institute, Fleming a allégué que les autorités communistes de Pékin voulaient “acquérir un avantage stratégique en façonnant l’écosystème technologique mondial”.

“En ce qui concerne la technologie, les actions politiquement motivées de l’État chinois sont un problème de plus en plus urgent que nous devons reconnaître et résoudre”, a déclaré Fleming. “C’est parce que cela transforme la définition de la sécurité nationale en un concept beaucoup plus large. La technologie n’est pas seulement devenue un domaine d’opportunités, de concurrence et de collaboration, c’est un champ de bataille pour le contrôle, les valeurs et l’influence.”

Il a fait valoir que le système de parti unique à Pékin cherche à contrôler la population chinoise et considère les autres pays “comme des adversaires potentiels ou des États clients potentiels, à menacer, à corrompre ou à contraindre”.

Les relations entre la Grande-Bretagne et la Chine sont devenues de plus en plus glaciales ces dernières années, les responsables britanniques accusant Pékin de subterfuge économique et de violations des droits de l’homme.

Les espions britanniques ont donné des évaluations de plus en plus négatives de l’influence et des intentions de Pékin. L’année dernière, le chef de l’agence de renseignement outre-mer MI6, Richard Moore, a qualifié la Chine de l’une des plus grandes menaces pour la Grande-Bretagne et ses alliés.

En 2020, le Premier ministre britannique de l’époque, Boris Johnson, a suivi les États-Unis en interdisant la société technologique chinoise Huawei en tant que risque pour la sécurité, ordonnant qu’elle soit retirée du réseau de télécommunications 5G du Royaume-Uni d’ici 2027.

Fleming a averti que la Chine cherchait à fragmenter l’infrastructure d’Internet pour exercer un plus grand contrôle. Il a également déclaré que la Chine cherchait à utiliser les monnaies numériques utilisées par les banques centrales pour espionner les transactions des utilisateurs et comme moyen d’éviter de futures sanctions internationales du type imposées à la Russie suite à son invasion de l’Ukraine.

Fleming a fait valoir que le système de satellites chinois BeiDou – une alternative à la technologie de navigation GPS largement utilisée – pourrait contenir “une puissante capacité anti-satellite, avec pour doctrine de refuser aux autres nations l’accès à l’espace en cas de conflit”.

Fleming a averti que le monde s’approche d’un moment de “portes coulissantes” dans l’histoire – une référence au film de Gwyneth Paltrow de 1998 dans lequel le destin d’une femme dépend d’un moment apparemment insignifiant.

Il a appelé les entreprises et les chercheurs occidentaux à renforcer les protections de la propriété intellectuelle et les pays démocratiques à développer des alternatives qui peuvent empêcher les pays en développement “d’hypothéquer l’avenir en adhérant à la vision chinoise de la technologie”.

Il a déclaré que les démocraties du monde ne pouvaient pas se permettre de prendre du retard dans des domaines de pointe tels que l’informatique quantique, et a mis en garde contre une faiblesse potentielle par rapport aux semi-conducteurs, les puces critiques utilisées dans l’électronique de tous les jours. Taïwan – que la Chine considère comme une province séparatiste à reprendre par la force si nécessaire – est un leader mondial dans leur production.

“Les événements dans le détroit de Taiwan – tout risque pour cette chaîne d’approvisionnement vitale – ont le potentiel d’avoir un impact direct sur la résilience du Royaume-Uni et sur la croissance future mondiale”, a déclaré Fleming.

Fleming a également évoqué la guerre en Ukraine, affirmant que la Russie manquait d’armes et que “l’action courageuse de l’Ukraine sur le champ de bataille et dans le cyberespace est en train de renverser la vapeur”.

“Les forces russes sont épuisées”, a-t-il déclaré. “L’utilisation de prisonniers pour renforcer, et maintenant la mobilisation de dizaines de milliers de conscrits inexpérimentés, parle d’une situation désespérée.”

Le GCHQ, officiellement connu sous le nom de Government Communications Headquarters, est l’une des trois principales agences de renseignement britanniques, aux côtés du MI5 et du MI6. Il n’a pas divulgué les sources de ses renseignements sur la Chine et la Russie.