La technologie chinoise est en vente. Niveau clé à surveiller si vous envisagez d’acheter

« Quand vous regardez beaucoup de ces graphiques, ils sont en tendance à la baisse, et les tendances à la baisse me disent de rester à l’écart », a-t-il déclaré.

Alibaba, Baidu, JD.com et Pinduoduo, certaines des plus grandes entreprises technologiques du pays, ont collectivement perdu plus de 500 milliards de dollars de capitalisation boursière depuis leurs pics de février alors que les nouvelles règles anti-monopole et de sécurité des données en Chine menacent de peser sur les bénéfices.

Le titre a commencé à se stabiliser après être passé en dessous du support de longue date de sa moyenne mobile sur 100 jours, ce qui a initialement provoqué une baisse d’environ 40%, a déclaré O’Hara.

« Je suis vraiment concentré sur le niveau de 80 $. C’est la résistance graphique clé ainsi que cette moyenne mobile à plus long terme sur 100 jours », a-t-il déclaré. « Si JD peut clôturer durablement au-dessus de ce niveau, nous aurions maintenant une action dans une tendance haussière avec des valorisations attrayantes. C’est à ce moment-là que cela devient un achat pour nous. »

JD.com a chuté de près de 2% à environ 75,50 $ par action au début de la séance de vendredi.

Un autre commerçant a vu cela comme une chance d’acheter certaines des sociétés les plus importantes de Chine en vente.

« Je pense que c’est une grande opportunité de posséder certains des plus grands et meilleurs noms chinois de la technologie, des noms comme Tencent, Alibaba et Baidu », a déclaré Michael Binger, président de Gradient Investments, dans la même interview de « Trading Nation ».

« Ce sont des actions de croissance séculaires qui ont encore une longue piste de croissance », a-t-il déclaré.

Bien que l’intervention du gouvernement ne soit pas à négliger, les remises importantes auxquelles ces actions se négocient non plus, a déclaré Binger.

« L’économie chinoise est grande et elle se redresse rapidement », a-t-il déclaré. « Si j’ai une chance à ces niveaux de stock de posséder le plus grand moteur de recherche, la plus grande société de réseautage social et la plus grande société de commerce électronique dans cette économie en croissance rapide en Chine, je suis dedans et je veux investir ici. «

