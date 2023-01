La technologie cauchemardesque du CES ne me dérange pas (mon Fitbit dit que je dors bien)

C’est le dernier jour du CES, ce qui signifie qu’en plus du dévoilement de téléviseurs massifs, ordinateurs portables incroyablement minces et écrans à changement de formele monde de la technologie grand public est également en effervescence sur la probabilité – et conséquences dystopiques — de certains des plus farfeluplus vaporware futuriste introduit.

La question éternelle, du moins depuis quelques années : le CES apporte-t-il les horreurs de Miroir noir vivre?

Janvier 2018 a été le mois où les recherches Google pour “miroir noir” ont culminé. Netflix venait de sortir la saison 4. Le CES a suivi quelques jours après. (Et, juste pour dire, Google abandonnerait sa devise non officielle “ne sois pas méchant” quelques mois plus tard.) Depuis lors, à l’annonce de presque toutes les avancées en matière de reconnaissance faciale, chaque nouveau robot étrange, chaque donnée biométrique vampire, le spectre de Black Mirror entre dans le chat. En fait, la première fois que j’ai vu une vidéo de Repérer le chien robotpensai-je avec effroi, Personne n’a retenu la leçon de l’épisode 5 de la saison 4 ?

Tant de révélations au CES cette année-là et depuis ont semblé miroiter épisodes de la série d’anthologies qu’il pourrait être encore plus logique, compte tenu du temps de mise sur le marché moyen, que Charlie Booker, le créateur de l’émission et écrivain fréquent, ait en fait lui-même trollé le sol du CES pour intriguer. Exemple : je finirais par découvrir que les chiens de garde robotiques de l’épisode Metalhead étaient en fait inspiré par Boston Dynamics – une entreprise qui appartenait à un moment donné à “ne sois pas méchant” Google parce que bien sûr c’était le cas.

Mes deux cents: Qu’est-ce que cette situation de poule et d’œuf importe même, quand nous avons le Terminator lui-même qui se prononce sans ironie sur la scène du CES?

Un capteur de toilette qui lit votre pipi pour les indicateurs de santé ? Une poussette bébé autonome? Une BMW qui… veut être votre ami? Les les produits CES les plus en vogue ont tendance à parcourir toute la gamme allant de “la solution à la recherche d’un problème” (je te regarde, réfrigérateur de fête qui change de couleur) au “présage de la techpocalypse”. (Rappelez-vous quand Samsung a créé une “nouvelle forme de vie”?) Et tandis que les gadgets et gadgets dévoilés au CES 2023 pourraient donner à certaines personnes, comme mon collègue Ian Sherr, des cauchemarsje dors plutôt bien, d’après mon Fitbit.

Le résumé canonique d’une ligne de Black Mirror, consacré aux pixels en 2015 par l’écrivain de The Toast Daniel M. Lavery, est “et si les téléphones, mais trop.” En véritable iconoclaste, ma réplique est simple, “Et si les téléphones, mais RIEN ? Tout va bien !! ” L’année 2018 était il y a une demi-décennie; proclamer ” C’est comme un épisode de Black Mirror! des problèmes que personne n’a jamais rencontrésmais il vise aussi sur de vrais problèmes. C’est bon. Tout va bien.

Appelez-moi naïf, mais tout ce tordage de main à propos de les dangers de l’IA et voitures autonomes semble en bonne compagnie avec le mème Old Man Yells at Cloud.

Oui je sais le vélo qui alimente votre ordinateur portable est lit-ruh-ly la prémisse de le deuxième épisode de la série. Mais convertir l’énergie cinétique produite par notre entraînement en charge d’appareil est bien loin du travail forcé de Black Mirror. La chose à propos des récits dystopiques – ou de tout récit, vraiment – ​​ils reposent sur l’escalade de la tension. Et je ne crois pas que le développement de produits dans le monde réel adhère réellement à la pyramide de Freytag.

Cette dame proteste-t-elle trop ? Définitivement pas! Probablement pas. Peut-être? Mais vivre dans ce monde hyperconnecté de changements incroyablement rapides fait quelque chose pour le cerveau humain, dont les réponses naturelles semblent se limiter soit à la capitulation devant la peur, soit à l’enfouissement de la tête dans le sable. Je ne peux plus dire si je ris pour ne pas pleurer ou si je suis l’emoji qui pleure de rire. Ou l’emoji au visage souriant à l’envers ? Peut-être que quelqu’un coupe des oignons ici.

Il n’y a pas trop d’appareils connectés à Internet. Sérieusement, qu’est-ce qu’un de plus ? Plus on est de fous, plus on rit. Montez ici.

Ouvrons-nous notre propre chemin vers l’enfer avec la récolte d'”innovation” de chaque année ? Pas possible, car nous savons déjà que le chemin de l’enfer est pavé de bonnes intentions ou les adverbespas l’Internet des objets.

Pour citer Kevin McCallister, je n’ai plus peur désormais.

Charlie Booker annoncé en 2020 qu’il ne travaillerait pas sur une autre saison de Black Mirror parce que la vie commençait à imiter un peu trop l’art. Deux ans plus tard, cependant, murmures d’une sixième saison ont commencé à circuler. Je salue le retour de la troisième meilleure émission d’anthologie de science-fiction avec le même clin d’œil fatigué que je donne au CES : bien sûr, je vais regarder. Parce que pourquoi s’embêter à crier dans le vide, ou secouer son premier nuage, quand tout le monde porte casque antibruit et Casques VR en tous cas?