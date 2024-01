La technologie Blockchain révolutionne les médias, la publicité et le divertissement avec une croissance du marché prévue à 15,29 milliards de dollars d’ici 2028

Logo d’entreprise

Dublin, 22 janvier 2024 (GLOBE NEWSWIRE) — Le « Analyse de la taille et de la part du marché de la blockchain dans les médias, la publicité et le divertissement – ​​Tendances et prévisions de croissance (2023 – 2028) » le rapport a été ajouté à ResearchAndMarkets.com offre.

L’intégration de la technologie blockchain dans les secteurs des médias, de la publicité et du divertissement connaît une croissance exponentielle, avec des prévisions de taille de marché indiquant un bond de 0,84 milliard de dollars en 2023 à un montant stupéfiant de 15,29 milliards de dollars d’ici 2028. Cette trajectoire de croissance, enregistrant une croissance annuelle composée Le taux de change (TCAC) de 78,49 % au cours des années 2023 à 2028 illustre l’impact transformateur de la blockchain dans ces industries dynamiques.

L’innovation numérique a considérablement modifié le paysage des médias et du divertissement, où la blockchain constitue une force perturbatrice essentielle. L’application de la technologie blockchain devient de plus en plus importante face aux défis posés par le problème omniprésent du piratage de la propriété intellectuelle et la nécessité de protéger la chaîne de valeur depuis la création de contenu jusqu’à sa distribution.

Principaux moteurs et tendances du marché :

La nécessité croissante de protéger la propriété intellectuelle en raison du piratage généralisé des contenus, ainsi que la demande croissante de transactions rapides et sécurisées, alimentent la croissance du marché.

La blockchain permet une interaction directe entre les créateurs de contenu et les utilisateurs finaux, réduisant ainsi la dépendance aux intermédiaires et accélérant l’expansion du marché.

L’utilisation technologique dans la tarification du contenu en temps réel et la réduction considérable des coûts de transaction allant jusqu’à 80 % marquent un tournant dans les applications de paiement au sein de l’industrie.

La résurgence des événements de divertissement physiques après la pandémie, associée à l’adoption du numérique et à l’intégration des jetons non fongibles (NFT), contribue aux taux de croissance du marché.

Application de paiement : une force de marché dominante

À mesure que l’industrie évolue vers la numérisation, la facilité de reproduction du contenu s’est accrue, nécessitant de solides protections de la propriété intellectuelle. Le grand livre immuable de la blockchain favorise la précision du suivi de la consommation de contenu pour les documents protégés par le droit d’auteur. La mise en œuvre innovante des crypto-monnaies dans les médias permet les micropaiements, améliorant ainsi la monétisation et la commodité de la consommation de contenu en fonction de l’utilisation.

Des développements tels que des projets de collaboration entre des organisations fintech et des startups visent à révolutionner les mécanismes de paiement au sein du secteur, en favorisant une adoption plus large des paiements en cryptomonnaies, amplifiant ainsi la croissance du marché.

Aperçus du marché géographique :

L’Amérique du Nord maintient son hégémonie sur le marché mondial, bénéficiant énormément de la promesse de la blockchain de faire respecter efficacement les droits de propriété intellectuelle.

La région dispose d’un mélange astucieux d’infrastructures de paiement établies et d’entreprises de divertissement et de médias en plein essor, conçues pour tirer parti des innovations en matière de blockchain.

Paysage concurrentiel et développements stratégiques

La blockchain sur le marché des médias, de la publicité et du divertissement possède une atmosphère concurrentielle dans laquelle les principaux acteurs adoptent principalement des stratégies telles que des partenariats, des collaborations et des innovations de produits pour consolider leur présence sur le marché. Les collaborations récentes entre les principales entreprises de blockchain et les principales organisations de divertissement reflètent les efforts stratégiques en cours pour explorer le secteur NFT et cultiver de nouveaux projets axés sur la blockchain.

Ces alliances ouvriront la voie à de nouvelles applications blockchain dans l’espace du divertissement, se concentrant sur les NFT, les jeux et le métaverse tout en créant des expériences d’actifs numériques uniques pour les consommateurs.

Avec de profondes implications industrielles et une trajectoire de croissance inébranlable, la technologie blockchain dans les médias, la publicité et le divertissement se positionne comme la pierre angulaire des développements futurs dans le paysage numérique.

Cette analyse complète met en lumière la progression transformatrice de la blockchain au sein de l’industrie et sa marque indélébile à la frontière technologique.

