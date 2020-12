Concours Smart Agri de Pinduoduo

Un membre des équipes agricoles traditionnelles s’occupant des planches de fraises au Concours d’Agriculture Intelligente. (Paquet source: Pinduoduo)

Un membre des équipes agricoles traditionnelles s’occupant des planches de fraises au Concours d’Agriculture Intelligente. (Paquet source: Pinduoduo)

Concours Smart Agri de Pinduoduo

Gros plan de fraises cultivées dans des serres automatisées lors du concours de l’agriculture intelligente (Source: Pinduoduo)

Gros plan de fraises cultivées dans des serres automatisées lors du concours de l’agriculture intelligente (Source: Pinduoduo)

Concours Smart Agri de Pinduoduo

Capteurs déployés dans la serre pour suivre la croissance des plantes lors du Concours d’Agriculture Intelligente (Source: Pinduoduo)

Capteurs déployés dans la serre pour suivre la croissance des plantes lors du Concours d’Agriculture Intelligente (Source: Pinduoduo)

Le concours d’agriculture intelligente de Pinduoduo s’est déroulé sur quatre mois et a opposé les scientifiques des données aux meilleurs producteurs de fraises

Les équipes technologiques ont produit 196% de fraises en plus en poids en moyenne par rapport aux agriculteurs traditionnels

Les équipes technologiques ont également surpassé les agriculteurs en retour sur investissement de 75,5% en moyenne

SHANGHAI, Chine, 16 décembre 2020 (GLOBE NEWSWIRE) – La technologie a battu les agriculteurs dans la culture des fraises lors du premier concours de l’agriculture intelligente organisé par Pinduoduo Inc. (NASDAQ: PDD), la plus grande plate-forme technologique de augmenter la productivité agricole et accroître la sécurité alimentaire.

Les quatre équipes technologiques, qui ont utilisé l’analyse des données, des capteurs intelligents et l’automatisation des serres, ont produit en moyenne 6,86 kilogrammes de fraises, soit 196% de plus que la moyenne de 2,32 kilogrammes des trois équipes de producteurs traditionnels.

Les technologues ont également surpassé les agriculteurs en termes de retour sur investissement de 75,5% en moyenne, selon les organisateurs du concours.

CyberFarmer.HortiGraph, une équipe composée principalement de chercheurs de l’Université agricole de Chine et du Centre national de recherche technique sur l’ingénierie des équipements de renseignement agricole, s’est classée première du concours.

Le concours de quatre mois, qui s’est terminé le 30 novembre 2020, a été co-organisé par Pinduoduo et l’Université agricole de Chine, avec l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture en tant que conseiller technique. Le concours est le premier concours interdisciplinaire d’agriculture intelligente en Chine organisé par une entreprise technologique et une université pour développer des méthodes de plantation pour augmenter la productivité et le rendement.

L’histoire continue

La poussée vers une agriculture intelligente fait partie de l’objectif plus large de Pinduoduo d’aider la Chine à réaliser le plein potentiel économique de ses vastes ressources agricoles. L’une des premières étapes de l’amélioration de la productivité consiste à augmenter le niveau de numérisation tout au long de la chaîne de valeur, de la production au transport et à la vente des aliments.

La technologie d’agriculture de précision peut aider à améliorer la récolte du côté de la production, tandis que l’analyse de l’agriculture peut réduire le gaspillage alimentaire en réduisant les inadéquations entre l’offre et la demande. Pour les producteurs, le e-commerce leur permet de puiser dans un marché beaucoup plus vaste que le grossiste local, les libérant des contraintes géographiques.

«La technologie est le multiplicateur de force qui aide à la fois les personnes qui cultivent les aliments et les personnes qui les consomment», a déclaré Andre Zhu, vice-président senior de Pinduoduo. «L’investissement dans l’agriculture profite au plus grand nombre. Nous sommes heureux de jouer le rôle d’entremetteur et de facilitateur. »

Pinduoduo explorera la promotion de la technologie développée par les équipes du concours auprès des fermes en activité en Chine. La société exploite la plus grande plate-forme de commerce électronique agricole de Chine et travaille avec des agriculteurs des régions pauvres du pays pour vendre leurs produits aux consommateurs urbains.

Lors de la compétition, les équipes technologiques avaient l’avantage de pouvoir contrôler la température et l’humidité grâce à l’automatisation des serres, ont noté les organisateurs. Ils étaient également plus précis dans le contrôle de l’utilisation de l’eau et des nutriments. Les agriculteurs traditionnels devaient accomplir les mêmes tâches à la main et avec l’expérience.

CyberFarmer.HortiGraph, l’équipe gagnante, a utilisé la technologie des graphiques de connaissances pour collecter l’expérience du producteur, les données historiques de culture et la reconnaissance d’image de fraise. Cela a ensuite été combiné avec des modèles de climat d’eau, d’engrais et de serre pour créer une stratégie de décision intelligente pour la culture des fraises.

«Ce concours a été un voyage réussi pour l’équipe afin d’explorer comment la technologie peut être utilisée dans l’agriculture», a déclaré Lin Sen, chef d’équipe de CyberFarmer.HortiGraph et chercheur basé au Centre national de recherche en ingénierie de Pékin pour les technologies de l’information en agriculture.

Le concours de l’agriculture intelligente a inspiré au moins une des équipes technologiques à commercialiser leur recherche, montrant la demande potentielle du marché pour des solutions d’agriculture intelligente.

Zhi Duo Mei, regroupant un groupe de chercheurs universitaires, a créé une entreprise du même nom pour fournir sa technologie de plantation de fraises aux coopératives agricoles après avoir reçu de nombreuses demandes pendant le concours.

« Dans l’agriculture, les agriculteurs traditionnels se méfient des scientifiques des données, pensant qu’ils sont flashy mais inutiles; les scientifiques des données méprisent également les agriculteurs, pensant qu’ils sont trop démodés », a déclaré Cheng Biao, le chef de l’équipe Zhi Duo Mei. « Grâce à ce concours, nous avons réalisé l’importance de combiner les avantages des deux parties et de travailler ensemble. »

Le concours a aidé Sun Yuqing, membre de Yanjiutian, l’équipe d’agriculteurs entièrement féminine du concours, à changer sa vision de la technologie.

«Pour que l’agriculture progresse, nous avons besoin de nouvelles techniques, de nouveaux talents», a déclaré Sun.

À propos de Pinduoduo Inc.

Pinduoduo exploite la plus grande plate-forme technologique de Chine axée sur l’agriculture, offrant un marché en ligne qui relie des millions de producteurs agricoles aux consommateurs à travers le pays. Pionnier du commerce interactif et du modèle consommateur-fabricant, Pinduoduo vise à amener plus d’entreprises et de personnes dans l’économie numérique afin que les communautés locales puissent bénéficier d’une productivité et d’une commodité accrues grâce à de nouvelles opportunités de marché.

Pour plus d’informations sur les nouvelles de Pinduoduo et les tendances de l’industrie, veuillez visiter notre centre de contenu à http://stories.pinduoduo-global.com/ .

Pour les demandes des médias, veuillez nous contacter à internationalmedia@pinduoduo.com

Les photos accompagnant cette annonce sont disponibles sur:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/66c60559-d746-4515-92a7-3424819da70b

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/290ee609-0cfb-460b-99ec-0b91a9ec6045

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e9a8c7c5-2f86-463e-bdf2-eb38ae261e10