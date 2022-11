La technologie anti-fête d’Airbnb est désormais en ligne

Bonne chance pour organiser une fête dans votre prochain Airbnb. La technologie anti-fête de la plateforme de location de vacances a été mise en ligne mercredi.

La technologie de filtrage des réservations lancée aux États-Unis et au Canada, Airbnb a déclaré dans un communiqué de presseet l’entreprise prévoit d’étendre la technologie dans le monde entier au printemps 2023.

Airbnb a annoncé en août son plan de test et de déploiement technologie anti-parti. Deux mois plus tôt, en juin, il avait définitivement et globalement interdit l’hébergement de fêtes sur l’application. Airbnb n’a pas expliqué en détail le fonctionnement de sa “technologie exclusive de filtrage des réservations”, affirmant seulement qu’elle réduirait le risque que des fêtes soient organisées dans des propriétés.

En plus des contrôles de réservation, la plate-forme a également étendu sa vérification de l’identité des clients. Il peut demander le nom légal, l’adresse, le numéro de téléphone, la carte d’identité gouvernementale ou le selfie d’un client, Airbnb dit dans un article d’aide. Cela s’applique aux réservations d’invités voyageant dans les 35 principaux pays et régions sur l’application, et cela s’étendra également dans le monde entier au printemps.

La technologie de filtrage des réservations et la vérification de l’identité des clients font partie des efforts de l’application pour protéger les hôtes des perturbations ou des dommages à leur propriété.