La technologie a rendu les personnes âgées plus déconnectées et plus seules en cas de pandémie : étude

Rester en contact avec leurs amis et leur famille grâce à la technologie a fait que de nombreuses personnes âgées se sentent plus seules et plus déprimées que l’absence de contact du tout, selon les chercheurs. L’étude, dirigée par des chercheurs de l’Université de Lancaster au Royaume-Uni, a montré que de nombreuses personnes âgées ont connu une augmentation plus importante de la solitude et des troubles de santé mentale à long terme en raison du passage à la socialisation en ligne que celles qui ont passé la pandémie seules, le Le gardien a rapporté.

« Nous avons été surpris de constater qu’une personne âgée qui n’avait eu que des contacts virtuels pendant le verrouillage avait subi une plus grande solitude et des impacts négatifs sur la santé mentale qu’une personne âgée qui n’avait eu aucun contact avec d’autres personnes », a déclaré le Dr Yang Hu de l’Université de Lancaster.

« Nous nous attendions à ce qu’un contact virtuel soit meilleur qu’un isolement total mais cela ne semble pas avoir été le cas pour les personnes âgées », a-t-il ajouté.

Les résultats ont été publiés dans la revue Frontiers in Sociology.

Le problème était que les personnes âgées peu familiarisées avec la technologie trouvaient stressant d’apprendre à l’utiliser. Mais même ceux qui étaient familiers avec la technologie ont souvent trouvé l’utilisation intensive du média au cours du verrouillage si stressant qu’il était plus préjudiciable à leur santé mentale que de simplement faire face à l’isolement et à la solitude, selon le rapport citant Yang.

« Une exposition prolongée aux moyens de communication numériques peut également provoquer un épuisement professionnel. Les résultats sont très cohérents », a-t-il déclaré.

L’équipe a collecté des données auprès de 5 148 personnes âgées de 60 ans ou plus au Royaume-Uni et 1 391 aux États-Unis – avant et pendant la pandémie.

« Ce n’est pas seulement la solitude qui a été aggravée par le contact virtuel, mais la santé mentale générale : ces personnes étaient plus déprimées, plus isolées et se sentaient plus malheureuses en conséquence directe de leur utilisation du contact virtuel », a-t-il déclaré.

Yang a déclaré qu’il fallait mettre davantage l’accent sur des moyens sûrs d’avoir un contact face à face dans les futures urgences. Il faut aussi, a-t-il ajouté, un effort pour renforcer la capacité numérique des groupes plus âgés.

Les résultats ont souligné les limites d’un avenir uniquement numérique et la promesse d’un avenir amélioré numériquement en réponse au vieillissement de la population à plus long terme, a-t-il noté.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici