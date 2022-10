La technologie a bouleversé la façon dont l’art est créé et consommé. Est-ce une bonne chose?

De l’extérieur, ces dernières années ont vu une série ininterrompue de révolutions dans le monde de l’art.

Depuis le moment où ils ont acquis une notoriété généralisée au début de l’année dernière, les jetons non fongibles (NFT) ont coûté des dizaines de millions d’euros pour les œuvres d’art numérique. Mais les critiques les décrivent comme une arnaque fondamentalement sans valeur qui n’offre rien de substantiel aux mécènes des arts, et les artistes eux-mêmes se sont plaints que leur travail a été volé et “frappé” à leur insu .

Dans le même temps, le métaverse basé sur le Web3 a été présenté comme le nouveau foyer de cet art – un environnement numérique dans lequel Facebook a englouti des milliards de dollars, même si ses propres employés n’adoptent pas son utilisation.

Et plus récemment, l’art de l’IA (qui peut créer de l’art à partir d’invites de texte ou simplement d’un croquis inachevé) a été présenté comme une voie vers la “démocratisation” de l’art, permettant à ceux qui n’ont pas les capacités techniques de créer eux-mêmes des illustrations à moindre coût et rapidement – mais seulement après les systèmes ont été formés sur des milliards d’exemples d’art existant, souvent sans le consentement ou la rémunération des créateurs originaux.

Alors qu’est-ce qui donne ? Pourquoi le monde de l’art a-t-il été secoué encore et encore au cours de l’année écoulée avec des changements commercialisés comme bénéficiant aux artistes, mais qui ont apparemment bouleversé la façon dont l’art est fabriqué et consommé ? Pourquoi les innovations du monde de la technologie censées affecter le fonctionnement de la société dans son ensemble ont-elles semblé exploser et susciter la polémique, notamment dans les espaces artistiques ?

REGARDER | La technologie qui alimente la crypto, les NFT peut-elle être utilisée pour plus que gagner de l’argent ? : La technologie qui alimente la crypto et les NFT peut-elle être utilisée pour plus que gagner de l’argent ? Découvrez comment la blockchain est développée pour authentifier l’art autochtone et pour une utilisation dans les soins de santé.

“Ces technologies se présentent, cherchent des moyens de faire parler d’elles dans le monde de l’art”, a expliqué Rob Horning, rédacteur technologique et rédacteur en chef fondateur du magazine Real Life, pointant particulièrement l’essor des NFT.

Un NFT est une création opérant principalement à partir de la blockchain Ethereum – en fait un système qui enregistre et suit publiquement les transactions en ligne. L’objectif principal de ce système est de permettre à la crypto-monnaie Ethereum – qui utilise des jetons “fongibles” (échangeables), ce qui signifie qu’ils peuvent être échangés les uns contre les autres en tant qu’éléments fonctionnellement identiques – de fonctionner.

En revanche, la nature “non fongible” d’un NFT signifie qu’il est unique – il n’y en a pas deux interchangeables. Cela signifie qu’ils peuvent être liés à une œuvre d’art numérique (qui elle-même est très rarement stockée sur la blockchain elle-même) pour lui donner de l’authenticité.

Essentiellement, cela signifie que la partie précieuse d’un NFT dans le monde des arts visuels est la perception de la valeur. Alors que l’art numérique auquel il est lié peut être copié un nombre illimité de fois, une seule personne peut dire qu’elle possède une copie “authentique”.

Cette technologie, a déclaré Horning, n’avait que peu ou pas d’objectif clair avant de s’inventer un marché pour la vente d’œuvres d’art numériques.

Pushback, critique de la tech dans le monde de l’art

Alors que l’objectif initial exprimé était de donner aux artistes sans représentation la possibilité de vendre leur travail, les NFT se sont révélés beaucoup plus source de discorde entre les artistes.

Alors que vol et le piratage se sont avérés être d’énormes problèmes dans l’espace, il y a eu un recul prononcé contre les NFT du groupe qu’ils étaient initialement censés aider : des artistes plus petits qui, au lieu de trouver de nouvelles voies pour vendre leur travail, se retrouvent écrasés contre la technologie et la crypto sous-cultures utilisant – et vendant – leur travail sans le consentement des artistes .

Mais malgré le recul, la technologie continue d’être lancée et promue, a déclaré Horning, car les NFT et la crypto-monnaie ne restent que “aussi importants que le buzz qui les entoure”.

“Il y a une pression constante sur les personnes qui investissent dans la cryptographie pour que la cryptographie fasse les manchettes, que les gens parlent de la cryptographie”, a-t-il déclaré. “Et l’une des façons de le faire est d’amener les artistes à parler de crypto, ou d’amener les artistes à faire des choses qui impliquent tangentiellement la crypto ou les NFT.”

L’intersection cahoteuse des mondes de l’art et de la technologie connaît une collision plus récente, mais pas inconnue, avec l’art de l’IA. Grâce à des modèles d’apprentissage automatique tels que DALL-E, Stable Diffusion et Midjourney, toute personne disposant d’une connexion Internet peut saisir quelques invites et générer l’image de son choix.

Comme avec les NFT, certains artistes s’y sont opposés. Des artistes tels que Simon Stålenhag – dont les scènes de science-fiction ont inspiré la série Amazon Prime Contes de la boucle — et l’artiste de bande dessinée Web Sarah Andersen se sont plaints que ces systèmes sont formés à partir d’art accessible au public, y compris leurs propres œuvres. Cela donne aux utilisateurs la possibilité de demander que les images soient générées dans le style d’un artiste vivant, imitant leur travail – et potentiellement leur enlevant des affaires.

Un collage de trois œuvres d’art originales d’IA créées par Annie Bender de CBC. (CBC Radio/Jour 6)

Les générateurs d’art de l’intelligence artificielle “ne sont pas entre les mains des artistes en ce moment. C’est entre les mains des premiers utilisateurs de la technologie”, a déclaré Stålenhag. Business Insider dans une récente interview .

Blair Attard-Frost est un candidat au doctorat à l’Université de Toronto qui étudie l’impact de l’IA et les moyens éthiques de la mettre en œuvre dans l’industrie. Ils ont dit que ces artistes tombaient dans le camp des “travailleurs déplacés”, ceux dont le travail est utilisé pour la création et la mise en œuvre de l’IA pour peu ou pas de jeu.

Mais ces problèmes surviennent dans de nombreuses industries qui mettent en œuvre l’intelligence artificielle. La raison pour laquelle il est plus visible dans le monde de l’art est la place centrale qu’occupe l’art dans la vie quotidienne des gens.

“L’une des raisons pour lesquelles ce truc d'”artiste IA” attire autant l’attention est qu’il est beaucoup plus généralisé, n’est-ce pas?” dit Attard-Frost. “Cela affecte tout le monde et cela débloque toutes sortes de nouvelles capacités pour de nombreuses personnes … d’une manière que ces applications plus spécialisées ne font pas tout à fait.”

Quant à savoir pourquoi ces inventions technologiques ont établi des liens aussi forts avec le monde de l’art par opposition à d’autres domaines, il y a un certain nombre de raisons. Robert Enright, rédacteur en chef du magazine Border Crossings du Manitoba et professeur de recherche en théorie et critique de l’art à l’Université de Guelph, a déclaré que cela découlait en partie du fait que l’industrie privilégie la vente d’art plutôt que sa création.

“L’une des choses qui se sont produites – et je pense que cela explique pourquoi les NFT et pourquoi il y a ce genre de recherche pour trouver quelque chose de nouveau à vendre – je pense qu’à bien des égards, le marketing de l’art est devenu un élément très, très important partie de ce processus », a déclaré Enright.

“Parce qu’il y a tellement d’argent dans le monde maintenant, et parce que les riches doivent trouver des choses à faire avec leur argent, l’une des choses qu’ils font est de payer des sommes exorbitantes pour l’art.”

En même temps, comme l’a expliqué Attard-Frost, ce sont des technologies qui arrivent tôt ou tard dans tous les domaines de la vie. Ils ont simplement fait leurs premiers pas trébuchants dans le monde de l’art, alors que la réglementation autour de bon nombre de ces technologies en est encore à ses balbutiements, ils l’ont comparée au “Wild West”.

Aloe mesa est une peinture numérique de 2019 de Ludy qu’elle a publiée en tant que NFT. L’artiste américain travaille souvent dans le domaine numérique et affirme que les mondes de la technologie et de l’art ont beaucoup en commun. (Sara Ludy)

Mais Sara Ludy, une artiste américaine dont le travail utilise souvent les nouvelles technologies, dit que c’est juste une indication du domaine. La nature de l’art est expérimentale, ce qui attirera toujours les artistes vers de nouveaux médiums et techniques, qui doivent encore être largement compris.

Bien que cela puisse rendre incroyablement difficile de suivre les exigences changeantes des outils qu’un artiste doit maîtriser – et conduire à des pratiques commerciales potentiellement prédatrices de la part de ceux qui ne font pas partie du monde de l’art et qui voient des opportunités – l’art et la technologie se retrouveront toujours entrelacés, elle a dit.

“Les artistes sont poussés à élargir nos définitions du monde et de soi. La technologie est là pour élargir nos définitions de soi et de la connexion et toutes ces choses”, a déclaré Ludy. “Donc … nos motivations sont très parallèles les unes aux autres.”