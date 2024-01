La technique SynapShot permet l’observation des synapses en temps réel

Résumé: Une équipe de recherche pionnière a développé SynapShot, la première technique permettant d’observer en temps réel la formation et les changements des synapses. Cette méthode révolutionnaire consiste à conjuguer des protéines fluorescentes dépendantes de la dimérisation aux synapses, permettant à l’équipe de suivre la dynamique des synapses en direct.

La technique a permis de mieux comprendre la formation, l’extinction et les altérations des synapses et a été testée dans diverses situations réelles sur des souris, révélant des changements rapides et dynamiques dans les synapses. Cette avancée est sur le point de révolutionner la recherche neurologique et d’approfondir notre compréhension des fonctions cérébrales.

Faits marquants:

SynapShot permet le suivi et l’observation en temps réel de la dynamique des synapses dans les cellules vivantes. La technique a été testée dans différentes situations réelles chez la souris, révélant des changements synapses rapides et dynamiques. Cette méthode marque une avancée significative dans la recherche neurologique, fournissant de nouvelles informations sur les fonctions cérébrales telles que la cognition, les émotions et la mémoire.

Source: KAIST

Le cerveau humain contient environ 86 milliards de neurones et 600 000 milliards de synapses qui échangent des signaux entre les neurones pour nous aider à contrôler les diverses fonctions du cerveau, notamment la cognition, les émotions et la mémoire.

Il est intéressant de noter que le nombre de synapses diminue avec l’âge ou en raison de maladies comme la maladie d’Alzheimer, et la recherche sur les synapses attire donc beaucoup d’attention. Cependant, des limites existent dans l’observation de la dynamique des structures synaptiques en temps réel.

Les observations ont révélé que chaque synapse pouvait changer assez rapidement et de manière dynamique. Crédit : Actualités des neurosciences

Le 9 janvier, une équipe de recherche conjointe dirigée par le professeur Won Do Heo du département des sciences biologiques du KAIST, le professeur Hyung-Bae Kwon de la faculté de médecine Johns Hopkins et le professeur Sangkyu Lee de l’Institut des sciences fondamentales (IBS) a révélé qu’ils ont développé la première technique au monde permettant d’observer en temps réel la formation, l’extinction et les altérations des synapses.

L’équipe du professeur Heo a conjugué des protéines fluorescentes dépendantes de la dimérisation (ddFP) aux synapses afin d’observer le processus par lequel les synapses créent des connexions entre les neurones en temps réel. L’équipe a nommé cette technique SynapShot, en combinant les mots « synapse » et « instantané », et a suivi et observé avec succès les processus de formation et d’extinction en direct des synapses ainsi que leurs changements dynamiques.

Grâce à un projet de recherche commun, les équipes dirigées par le professeur Heo et le professeur Sangkyu Lee de l’IBS ont conçu ensemble un SynapShot à fluorescence verte et rouge et ont pu distinguer facilement la synapse reliant deux neurones différents. De plus, en combinant une technique optogénétique capable de contrôler la fonction d’une molécule grâce à la lumière, l’équipe a pu observer les changements dans les synapses tout en induisant simultanément certaines fonctions des neurones grâce à la lumière.

Grâce à des recherches plus conjointes avec l’équipe dirigée par le professeur Hyung-Bae Kwon de la faculté de médecine Johns Hopkins, l’équipe du professeur Heo a induit plusieurs situations sur des souris vivantes, notamment l’entraînement à la discrimination visuelle, l’exercice et l’anesthésie, et a utilisé SynapShot pour observer les changements dans les synapses lors de chaque situation en temps réel. Les observations ont révélé que chaque synapse pouvait changer assez rapidement et de manière dynamique. C’était le tout premier cas dans lequel des modifications des synapses étaient observées chez un mammifère vivant.

Le professeur Heo a déclaré : « Notre groupe a développé SynapShot grâce à une collaboration avec des équipes de recherche nationales et internationales, et a ouvert la possibilité d’observer en direct de première main les changements rapides et dynamiques des synapses, ce qui était auparavant difficile à réaliser. Nous espérons que cette technique révolutionnera la méthodologie de recherche dans le domaine neurologique et jouera un rôle important pour éclairer l’avenir de la science du cerveau.

Cette recherche, menée par les co-premiers auteurs Seungkyu Son (candidat au doctorat), Jinsu Lee (candidat au doctorat) et le Dr Kanghoon Jung de Johns Hopkins, a été publiée dans l’édition en ligne de Méthodes naturelles le 8 janvier sous le titre « Visualisation en temps réel de la dynamique structurelle des synapses dans les cellules vivantes in vivo », et sera imprimé dans le volume de février.

Financement: Cette recherche a été soutenue par des fonds de recherche de taille moyenne et le projet Singularity du KAIST, ainsi que par l’IBS.

A propos de cette actualité de la recherche en neurosciences

Auteur: Yoonju Hong

Source: KAIST

Contact: Yoonju Hong – KAIST

Image: L’image est créditée à Neuroscience News

Recherche originale : Accès fermé.

“Visualisation en temps réel de la dynamique structurelle des synapses dans les cellules vivantes in vivo» de Won Do Heo et al. Méthodes naturelles

Abstrait

Visualisation en temps réel de la dynamique structurelle des synapses dans les cellules vivantes in vivo

La plasticité structurelle des synapses est cruciale pour réguler les fonctions cérébrales. Cependant, les méthodes actuellement disponibles pour étudier l’organisation des synapses basées sur des protéines fluorescentes (FP) divisées ont été limitées dans l’évaluation de la dynamique synaptique in vivo en raison de la liaison irréversible des FP divisées.

Ici, nous développons « SynapShot », une méthode permettant de visualiser la dynamique structurelle des synapses intactes en combinant des FP dépendants de la dimérisation (ddFP) avec des molécules d’adhésion synaptique modifiées. SynapShot permet de surveiller en temps réel les changements réversibles et bidirectionnels des contacts synaptiques sous stimulation physiologique.

L’application de ddFP verts et rouges dans SynapShot permet la visualisation simultanée de deux populations distinctes de synapses. Notamment, le SynapShot décalé vers le rouge est hautement compatible avec les techniques optogénétiques basées sur la lumière bleue, permettant la visualisation de la dynamique synaptique tout en contrôlant avec précision des voies de signalisation spécifiques.

De plus, nous démontrons que SynapShot permet une surveillance en temps réel des changements structurels dans les contacts synaptiques dans le cerveau de la souris lors de comportements primitifs et d’ordre supérieur.