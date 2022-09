La technique de respiration 4-7-8 peut vous aider à vous endormir

19 septembre 2022 – Si vous êtes trop stressé pour dormir, prendre le temps de pratiquer un régime respiratoire aux racines anciennes pourrait vous aider à trouver votre chemin vers le pays du sommeil.

La technique de respiration 4-7-8 a été popularisée par Andrew Weil, MD, fondateur du centre Andrew Weil pour la médecine intégrative à l’Université de l’Arizona, mais elle est basée sur le pranayama, la pratique yogique de la régulation de la respiration, CNN signalé.

“Ce que sont les troubles du sommeil, c’est que les gens ont du mal à s’endormir parce que leur esprit bourdonne”, a déclaré Rebecca Robbins, enseignante à la Harvard Medical School et scientifique associée à la division des troubles du sommeil et circadiens au Brigham and Women’s Hospital. Boston, a déclaré à CNN. “Mais des exercices comme la technique 4-7-8 vous donnent l’occasion de vous entraîner à être en paix. Et c’est exactement ce que nous devons faire avant d’aller nous coucher.”

Weil’s site Internet fournit ces instructions : Placez le bout de votre langue derrière vos dents de devant supérieures et maintenez-le ainsi pendant tout l’exercice. Cela vous fera expirer par la bouche autour de votre langue et inspirer par le nez. Expirez complètement avec un bruit de souffle, puis inspirez par le nez en comptant mentalement jusqu’à quatre. Retenez votre souffle pendant un compte de sept. Expirez par la bouche avec un son whoosh en comptant jusqu’à huit.