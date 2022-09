La technique de l’homme pour retourner le roti tourne horriblement mal, la vidéo devient virale

Lorsque vous êtes la seule personne à savoir cuisiner et qu’on vous confie des tâches de cuisine, vous pourriez y voir une occasion de faire étalage de vos talents culinaires. Mais les choses, parfois, peuvent mal tourner. Tout comme cette vidéo qui a fait des vagues en ligne récemment. Vous avez peut-être vu des vidéos de personnes retournant des crêpes ou des omelettes en les jetant sur la poêle. Mais que se passe-t-il lorsque vous essayez quelque chose comme ça avec un tawa lourd ? Cette vidéo a la réponse.

Dans le clip, l’homme est assis par terre et fait cuire des rotis sur un petit réchaud cylindrique. Au lieu d’utiliser un ustensile ou une pince appropriés, il essaie de le retourner en le lançant en l’air à l’aide du tawa. Mais les choses tournent mal, et le manche du tawa se brise. Le tawa chaud tombe sur l’homme et le roti vole dans une autre direction. L’incident aurait aussi bien pu le laisser blessé et éloigné de la cuisine pendant très longtemps.

“Aaj Roti Tera Bhai Banayega”, a lu la légende postée avec la vidéo.

La section des commentaires du clip était inondée d’emojis rieurs.

Cependant, ce n’est pas la première vidéo d’échec culinaire à avoir fait sensation en ligne. Dans un autre clip similaire, un homme a été vu essayant de faire des frites à la maison dans un style restaurant. Au lieu du style habituel de friture, il utilise une passoire comme celle utilisée dans les chaînes de restauration rapide et les restaurants. Mais une chose qui n’était pas comme les restaurants, c’était le succès de cette tentative

Pourquoi? Parce qu’il a utilisé une passoire en plastique au lieu d’être en acier. Au moment où il l’a trempé dans l’huile chaude et la passoire, le filet en plastique a complètement fondu dans le wok, laissant les frites et le filet de la passoire dans l’huile chaude.

https://www.instagram.com/reel/CivG8aDpwzw/

Avez-vous eu des moments d’échec culinaire?

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici