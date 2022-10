La technique de la toupie de cette femme âgée fait parler Internet

C’est un mythe que les passe-temps sont pertinents dans l’enfance ou à l’université. Cependant, la réalité est qu’ils sont importants pour les personnes de tous âges. Si une personne fait preuve d’engagement, l’âge n’est pas un obstacle à l’apprentissage de nouvelles choses. Et une vidéo récente partagée par le ministre en chef du Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, sur Twitter en témoigne.

Dans la vidéo partagée par CM Baghel, on voit une femme de 75 ans lancer habilement une toupie au sol. CM Baghel, dans son tweet, a mentionné à quel point l’âge ne pouvait pas arrêter l’enthousiasme de la femme âgée. La légende indiquait en outre que la dame avait participé aux Jeux olympiques de Chhattisgarh. La vidéo de 30 secondes provient du village d’Alda du district de Baloda Bazar. Il montre la femme attachant une ficelle autour d’une toupie et la jetant par terre. Elle était extrêmement ravie de montrer son talent aux Jeux olympiques de Chhattisgarh.

Top showsha vidéo

Dans une autre vidéo partagée des Jeux olympiques du Chhattisgarh, un groupe de femmes jouait à Kabaddi. La vidéo montre des femmes jouant avec un enthousiasme louable. Les spectateurs les acclament pendant le match en cours. La vidéo désormais virale a recueilli plus de 3 000 vues sur Twitter.

हम किसी से कम हैं क्या !!! छत्तीसगढ़ियाओलंपिक में महिला कबड्डी. pic.twitter.com/06QyhY4ojp — Awanish Sharan (@AwanishSharan) 7 octobre 2022

Selon des informations, les Jeux olympiques du Chhattisgarh ont été inaugurés par le ministre en chef Bhupesh Baghel le 7 octobre pour faire revivre les jeux traditionnels de l’État. Cet événement sportif se poursuivra jusqu’au 6 janvier de l’année prochaine et se déroulera sur six niveaux. Dans l’édition actuelle, un total de 14 sports traditionnels ont été organisés. Ces matchs se dérouleront en catégories individuelles et en groupes au Sardar Balbir Singh Juneja Indoor Stadium.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici