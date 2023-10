La Tech Academy des bibliothèques universitaires aide les nouveaux étudiants à combler le fossé technologique

ALTOONA, Pennsylvanie — Lorsque les dirigeants de Penn State ont pris la décision de passer à l’apprentissage à distance pour les cours de l’été 2020, les responsables de l’enseignement de Penn State ont réalisé qu’ils devaient repenser les stratégies de soutien aux étudiants. Les étudiants et les professeurs devraient plus que jamais utiliser des outils d’apprentissage en ligne, y compris certains avec lesquels ils ne sont pas familiers. Heureusement, une initiative de formation technologique basée sur les bibliothèques de la Penn State University, déjà couronnée de succès, introduisait depuis 2017 des outils et des compétences technologiques de base aux nouveaux étudiants.

Bonnie Imler, bibliothécaire en chef du Bibliothèque Robert E. Eiche à Penn State Altoona et au Bibliothèque du campus DuBois, a développé le programme de formation Tech Academy sur la base de son expérience en matière d’assistance aux étudiants dans les tâches technologiques de base au bureau de référence de la bibliothèque. Grâce à une étude menée en 2013, elle a confirmé que les étudiants de premier cycle étaient aux prises avec les demandes technologiques couramment formulées par les instructeurs.

Imler savait également, grâce à ses discussions avec les étudiants et leurs parents, que beaucoup n’étaient pas au courant de la technologie gratuite et prêtable fournie par l’université et qu’ils effectuaient donc des achats inutiles. Ces observations ont conduit à une invitation par un administrateur du campus à créer une Tech Academy pour enseigner aux étudiants de Penn State Altoona le Programme de démarrage d’été PaSSS offert sur les campus du Commonwealth de Penn State. Ces séances en classe se sont déroulées de 2017 à 2019 ; cependant, l’environnement d’apprentissage à distance créé par la COVID-19 a nécessité le passage à l’apprentissage en ligne.

Pour ce nouveau format Tech Academy, un groupe de bibliothécaires, concepteurs pédagogiques de Penn State Enseigner et apprendre avec la technologie, et le personnel chargé de la réussite des étudiants a été réuni sur Zoom pour partager leur expertise. Cori Biddle, bibliothécaire chargée de l’engagement et de la sensibilisation des étudiants à la bibliothèque Eiche et collègue d’Imler, était également membre du groupe de travail chargé de mettre la Tech Academy en ligne.

« En utilisant le système de gestion de l’apprentissage de l’Université, Toile, nous avons pu rapidement faire passer la Tech Academy à un environnement pédagogique asynchrone », a déclaré Biddle. « Nous avons pu atteindre son objectif de fournir une introduction de base aux technologies essentielles dont les étudiants ont besoin dans leurs cours et de les sensibiliser aux ressources gratuites mises à leur disposition via l’informatique, Media Commons et les bibliothèques universitaires. »