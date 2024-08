Se promenant sur le campus en voiturette de golf, le président de la TCU Daniel W. Pullin il salue le personnel et les étudiants qui passent, dont beaucoup sont connus par leur nom.

Le campus était très animé lundi matin, et pas seulement parce que c’était le premier jour des cours du semestre d’automne. Les travaux de construction sur South University Drive s’étaient terminés quelques heures plus tôt, permettant aux étudiants d’utiliser les nouveaux passages piétons. Ailleurs, les équipes continuaient de travailler sur de nouveaux bâtiments et d’autres améliorations majeures.

Mais ce n’est que le début de ce que les dirigeants de TCU envisagent pour leur campus en pleine croissance.

Le Star-Telegram a visité TCU avec Pullin lundi pour en savoir plus sur les projets. L’université a également publié pour la première fois des détails détaillés sur son plan directeur du campus.

Un résumé de 26 pages met en évidence la vaste portée de la vision de TCU pour l’avenir du campus alors que l’université s’efforce d’agrandir ses installations dans un contexte de croissance record des inscriptions. Si l’ensemble du plan directeur est mis en œuvre, il ajouterait 25 nouveaux bâtiments, dont des espaces universitaires, des dortoirs, des parkings et des installations sportives.

Un rendu du plan directeur du campus de la Texas Christian University, qui propose d’ajouter 25 nouveaux bâtiments au campus. TCU a récemment publié les détails du plan, qui est en préparation depuis des années.

Le document ne contient pas d’estimations de coûts pour les projets, mais l’université prévoit éventuellement lancer une campagne de collecte de fonds.

Pullin a déclaré qu’environ 6 500 personnes ont répondu à une enquête invitant les étudiants, les professeurs, les membres de la communauté et les anciens élèves à donner leur avis sur les efforts de planification de TCU, qui sont en cours d’élaboration depuis des années.

Selon une étude menée par le cabinet de conseil Brailsford & Dunlavey, la TCU pourrait accueillir jusqu’à 15 000 étudiants de premier cycle d’ici 2033 si sa croissance se poursuit. La population du campus augmente d’environ 3,5 % chaque année. Les inscriptions ont explosé au cours de la dernière décennie, augmentant de près de 29 % entre l’automne 2013 et l’automne 2023, mettant à rude épreuve certaines ressources comme le logement étudiant.

Le président de la Texas Christian University, Daniel W. Pullin, parle de la croissance de l’université à côté des nouvelles résidences universitaires en construction sur le côté est du campus, le lundi 19 août 2024.

Pullin a déclaré que TCU comptait environ 12 000 étudiants cet automne et que l’université devait être très délibérée lors de l’attribution des logements.

L’alignement du parc de logements et des ressources académiques avec la croissance des inscriptions constitue un axe majeur du plan directeur.

« Nous travaillons très dur pour créer un environnement où les étudiants peuvent vivre, apprendre, travailler et jouer, le tout sans avoir à quitter l’écosystème de TCU », a déclaré Pullin.

La TCU travaille également sur un plan stratégique, un document décrivant l’orientation du développement non physique, comme les programmes universitaires, les objectifs d’inscription et l’impact de la TCU sur la communauté. Pullin a déclaré que les détails seront probablement publiés en 2025, s’ils sont approuvés par le conseil d’administration.

Construire le « lieu où il faut être »

L’un des axes majeurs du plan directeur est West Berry Street, un corridor essentiellement commercial qui borde le campus de TCU. Dix des nouveaux bâtiments proposés dans le plan sont répartis dans des blocs le long de West Berry Street, soulignant l’objectif de TCU de faire de ce quartier le « lieu où il fait bon vivre » de Fort Worth.

Le plan pourrait inclure jusqu’à trois bâtiments résidentiels à usage mixte et trois installations universitaires le long de West Berry. Des garages de stationnement seraient ajoutés pour soutenir le nouveau développement. Un nouveau centre biomédical et un espace vert à l’ouest de Sandage Avenue, une « porte d’entrée » proposée vers le campus, pourraient également être à l’horizon.

Un rendu de ce à quoi pourraient ressembler le côté est du campus de TCU et West Berry Street s’ils étaient développés dans le cadre du plan directeur de TCU. Le côté est du campus deviendrait un centre résidentiel, avec 3 000 nouveaux lits pour les étudiants. West Berry serait transformé en une destination de Fort Worth, attirant à la fois les étudiants et les visiteurs sur le campus.

La TCU semble intéressée par le recours au développement privé pour stimuler la transformation du corridor. Le résumé du plan directeur indique que le développement privé pourrait se développer sur le côté sud de la rue, dont la TCU n’est pas propriétaire. Les promoteurs pourraient également jouer un rôle sur une grande partie des sept blocs du côté nord de la rue, dont l’université est propriétaire.

« Le nouveau développement pourrait être exécuté par la TCU ou par le secteur privé, en tirant parti de leur expertise industrielle en matière de développement à usage mixte », indique le document de synthèse du plan.

Le plan directeur est une « vision » de l’avenir de l’université, et non un plan de construction défini. Pourtant, les plans pour Des développements transformateurs sont en cours.

TCU a déjà déposé des permis pour la construction de deux nouveaux bâtiments à usage mixteun garage de stationnement et un bâtiment commercial de deux étages à côté de West Berry Street, près du magasin du campus. Les plans doivent être approuvés par le conseil municipal avant que le projet puisse aller de l’avant. Bien que la date de début des travaux ne soit pas connue, les commerçants le long du corridor sont dans l’attente d’un nouveau développement.

Les étudiants retournent sur le campus de la Texas Christian University pour le premier jour de cours le lundi 19 août 2024, à Fort Worth.

Pôle d’habitation

La planification générale vise également à ajouter de nouvelles installations universitaires et médicales, à améliorer la praticabilité du campus et à créer un accès aux sentiers de la rivière Trinity depuis le campus.

Le plan directeur propose de transformer le côté est du campus en un centre résidentiel avec 3 000 nouveaux lits pour les étudiants sur une propriété actuellement utilisée pour le stationnement.

La première partie de cette transformation est presque terminée. Deux nouveaux dortoirs et un réfectoire devraient être terminés en janvier.

« C’est un aperçu très tangible des progrès que nous anticipons, mais nous pensons qu’il y a encore beaucoup à faire dans cinq ou dix ans », a déclaré Pullin.

La construction de nouvelles résidences universitaires se poursuit sur le côté est du campus de la Texas Christian University le lundi 19 août 2024, à Fort Worth. Les dortoirs devraient être prêts à accueillir les étudiants pour le semestre de printemps.

Il a déclaré que l’université prévoyait d’accueillir certains étudiants immédiatement, même si le dortoir pourrait ne pas être complètement plein avant l’automne prochain.

« Si nous commençons avec une ou deux populations étudiantes qui ont un réel besoin de logement et que nous leur fournissons des soins supplémentaires, afin qu’ils aient la meilleure expérience possible, alors nous serons vraiment prêts à augmenter l’occupation à l’automne 2025 », a-t-il déclaré.

Campus en expansion

L’université envisage de réaménager la zone sportive, en la reliant mieux au reste du campus. Un nouveau projet de résidence universitaire créerait un « environnement de village » pour les étudiants athlètes.

Deux nouvelles installations sportives font partie du projet : un bâtiment pour les sports olympiques et le tennis en salle, ainsi qu’une installation pour le ROTC et les sports de club. L’agrandissement du stade de baseball de Lupton, du stade de football Garvey-Rosenthal et d’un centre de loisirs existant font également partie du projet.

Les étudiants retournent sur le campus de la Texas Christian University pour le premier jour de cours le lundi 19 août 2024, à Fort Worth.

Le résumé du plan directeur révèle également l’intention de TCU d’étendre progressivement sa présence dans le district médical. L’université a récemment terminé la construction de l’immeuble de 100 000 pieds carrés École de médecine Burnettau 1651 W. Rosedale St.

Bien qu’aucun bâtiment supplémentaire ne soit proposé dans le plan directeur pour la zone, l’université pourrait s’associer à des promoteurs privés.

Pullin espère maintenir l’atmosphère communautaire de TCU à mesure que l’université se développe.

« Dans de nombreuses universités, en particulier les plus grandes, les étudiants ou leurs familles sont parfois nerveux. Ils se perdent ou ne sont qu’un numéro, mais je dirais qu’à TCU, ce n’est pas un endroit où l’on peut se perdre », a-t-il déclaré. « C’est un endroit où l’on vient pour se faire retrouver. »