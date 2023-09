La taxe ULEZ infligée aux conducteurs de Londres est impopulaire partout – nous conseillons à Rishi d’être du bon côté du public

Zéro à héro

La taxe Ulez imposée aux conducteurs les plus pauvres de Londres n’est pas seulement cruelle, inefficace et justifiée par une tromperie statistique, elle est extrêmement impopulaire partout.

Pas seulement parmi ceux des quartiers périphériques de la capitale qui sont désormais pris au piège par le maire travailliste incompétent mais étrangement arrogant.

Notre conseil, Rishi : soyez du bon côté du public, car Khan prédit qu’il se révélera « du bon côté de l’histoire » Crédit : EPA

Il est détesté à l’échelle nationale par tous ceux qui craignent que leurs libertés soient taxées de manière punitive ou simplement interdites par les conseils de gauche ou par un futur gouvernement travailliste.

Environ 47 pour cent des personnes interrogées dans notre principal sondage d’aujourd’hui s’opposeraient à tout projet de type Ulez dans leur région, soit près du double de ceux qui le soutiendraient. Et ce n’est pas étonnant. Son dossier a toujours été fatalement vicié.

L’air de Londres est déjà le plus pur depuis des siècles. Les 4 000 habitants par an qui, selon Khan, meurent prématurément à cause de la pollution sont un tour de passe-passe mathématique.

Mais lui et ses alliés rejettent ou abusent de toute dissidence. Et il n’abandonnera jamais son nouveau prélèvement lucratif, aussi faux que soit son fondement ou ses effets sauvages.

Son chef de parti, Keir Starmer, est, comme toujours, hésitant. Voici donc une opportunité pour Rishi Sunak.

Les électeurs détestent Ulez. Comme s’ils répugnaient à payer cinq chiffres pour une pompe à chaleur moins efficace qu’une chaudière à gaz.

Ou abandonner les véhicules essence et diesel fiables et longue distance au profit de véhicules à batterie sans espoir, deux fois plus chers.

La plupart ne sont pas en principe opposés à Net Zero. Ils n’en ont tout simplement pas les moyens – et n’aiment pas les politiciens qui supposent qu’ils en ont les moyens.

Khan prédit pompeusement qu’il se montrera « du bon côté de l’histoire ».

Notre conseil, Rishi : Soyez plutôt du bon côté du public.

Le numéro est terminé

NOUS pouvons désormais enterrer le récit égoïste de la gauche selon lequel la Grande-Bretagne est l’homme malade de l’Europe.

C’étaient tous des cordonniers. Les chiffres économiques lamentables de l’ONS, exploités par les partisans du Labour pour crucifier les conservateurs et « prouver » que le Brexit était déjà un désastre, étaient spectaculairement et scandaleusement faux.

Toutes ces critiques, toutes ces analyses « d’experts » par des experts opposés aux conservateurs, réduites en miettes dans un changement d’avis stupéfiant.

Notre reprise post-Covid a été parmi les plus fortes du G7, pas la plus faible.

Et loin d’être encore plus petite aujourd’hui qu’avant la pandémie, elle est plus grande depuis près de deux ans.

Cette erreur mortifiante de l’ONS a eu des effets épouvantables.

Cela a changé le climat politique, dissuadé les investissements et contribué à pousser la chancelière vers des hausses d’impôts dommageables et un resserrement de la ceinture.

À quoi sert cet organisme censé faire autorité si ses évaluations et ses prévisions sont si désastreusement erronées ?

Les imbéciles de chat

IMAGINEZ donner l’ordre de déchirer des affiches sur un chat disparu. Le manque de cœur de cela. La stupidité stupide.

Nous espérons qu’Otis rentrera chez lui.

Et les responsables de l’emploi du conseil de Newham se regardent attentivement dans le miroir.