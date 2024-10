La taxe sur l’immatriculation à Québec passe de 30 $ à 90 $

L’administration Marchand a confirmé que dès l’an prochain, une somme de 60 $ sera ajoutée aux 30 $ déjà prélevés par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), pour un total de 90 $.

La hausse de la taxe d’immatriculation avait d’abord été fixée à 10 $ au printemps dernier. La Ville de Québec avait jusqu’au 15 septembre pour déterminer le montant de la hausse.

Le maire Marchand est conscient que cette décision risque de mobiliser la grogne au sein de la population.

Il n’y a pas un élu qui est content de ça. [… ] Dans une période inflationniste où tout augmente, on ne fait pas ça de gaieté de cœur. […] Si on n’augmente pas, c’est la congestion à laquelle nous assistons. Une citation de Bruno Marchand, maire de Québec

17h35 Le maire de Québec Bruno Marchand a expliqué sa décision sur le plateau du Téléjournal Québec. Photo : Radio-Canada

Il soutient qu’une telle décision s’impose en raison de l’augmentation importante de la congestion et du sous-financement du transport collectif par le gouvernement caquiste.

Ajouts de services au RTC

La Ville estime que la taxe touchera environ 300 000 automobilistes. Elle évalue à 18,4 millions de dollars les revenus tirés de cette augmentation.

Le maire de Québec assure qu’une partie de ces revenus sera utilisée pour bonifier le dessert du RTC dans la banlieue nord de Québec.

On ne voulait pas que la totalité de ces montants-là serve à couvrir le manque à gagner [du RTC] affirme-t-il.

Chaque année jusqu’en 2028, la Ville s’engage ainsi à ajouter un nouveau parcours de type Métrobus, un nouveau secteur desservi par Flexibus, une extension du service à Vélo et un Parc-O-Bus.

Ouvrir en mode plein écran Le RTC utilisera une partie des revenus de la taxe pour ajouter à ses services dans la banlieue nord. Photo : Radio-Canada / Sébastien Vachon

Le maire Marchand a également annoncé que huit billets gratuits pour le RTC seraient offerts à ceux qui paient une taxe sur l’immatriculation.

De la poudre aux yeux

Claude Villeneuve, chef de l’opposition officielle à l’hôtel de ville, qualifié le plan de transport en commun de poudre aux yeux .

On va payer immédiatement la taxe pour un plan qui va être déployé sur cinq ans dont on ne sait pas combien il va coûter! Une citation de Claude Villeneuve, chef de l’opposition officielle à l’hôtel de ville

Patrick Paquet, chef intérimaire d’Équipe priorité Québec, exige quant à lui plus de clarté sur les efforts de réduction de coût du RTC .

Ouvrir en mode plein écran Les partis d’opposition à l’hôtel de ville demandent plus de transparence à l’administration marchande quant aux efforts de réduction de coûts du RTC. Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

On dit qu’on a coupé 11 millions. Sur l’un coupé où, le 11 millions ? On dit qu’on va ajouter 18 millions de [dollars en] services : est-ce qu’ils peuvent nous en faire la démonstration? demande-t-il.

De son côté, Jackie Smith appuie la hausse de taxe mais doute que le montant soit suffisant pour rendre le réseau de transport vraiment efficace .

La taxe Guilbault

Cette taxe a également fait réagir à l’Assemblée nationale. Ça y est, la taxe Guilbault entre en application a déclaré Étienne Grandmont, responsable solidaire en matière de transports.

Aucune ville ne souhaite augmenter ses taxes de cette manière, mais la CAQ ne leur laisse pas le choix en s’éclipsant sans gêne du financement du transport collectif. Une citation de Étienne Grandmont, responsable solidaire en matière de transports

Éric Duhaime s’est vivement opposé à la hausse des taxes.

C’est déguulasse de continuer à piger dans le portefeuille du consommateur québécois alors que l’inflation le frappe de plein fouet. […] La dernière a choisi dont l’automobiliste a besoin, c’est qu’on triple ses taxes a affirmé le chef du Parti conservateur du Québec.

Ouvrir en mode plein écran Les automobilistes de Québec devront payer 90 $ sur leur prochaine facture d’immatriculation pour le financement du transport en commun. Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

Demande de justification

La CAQ demande au maire Marchand de démontrer aux citoyens la pertinence d’augmenter considérablement la taxe sur l’immatriculation.

Je suppose que le travail a été fait pour réduire les dépenses le plus possible. Ce sera au maire Marchand de démontrer qu’il ne pouvait pas faire autrement a laissé tomber Jonatan Julien.

Ce à quoi Bruno Marchand a répondu : C’est quoi, une solution ? C’est le statu quo ? C’est de rester les bras croisés ?

La ministre des Transports, Geneviève Guilbault, a quant à elle répondu aux accusations de sous-financement du maire Marchand.

Elle estime que la contribution du gouvernement est suffisante et que c’est la Ville de Québec qui fait le choix de taxer davantage les automobilistes.