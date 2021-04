Le fait que la Maison Blanche n’envisage pas une augmentation de la taxe sur l’essence est notable étant donné les premiers obstacles auxquels l’administration est confrontée pour tenter de vendre son plan à Capitol Hill.

Les républicains et les démocrates aiment l’idée de réparer les routes et les ponts du pays, d’élargir l’accès au haut débit et d’assurer l’accès à la formation professionnelle. Mais le prix de 2 billions de dollars du plan Biden a inquiété les politiciens des deux parties quant à la portée de la proposition et aux moyens de payer pour ce qui serait un autre stimulus budgétaire de plusieurs milliards de dollars.

À ce jour, la Maison Blanche a lancé l’idée d’augmenter le taux d’imposition des sociétés de 21% à 28% et a cherché à dissuader la délocalisation des bénéfices des entreprises.

Biden, qui a rencontré lundi un groupe bipartite de législateurs à propos du plan d’infrastructure, a déclaré qu’il s’engagerait avec des républicains sceptiques à l’égard du plan américain pour l’emploi et entendrait leurs critiques. Pourtant, le président a averti qu’il était prêt à aller de l’avant sur le plan sans votes républicains, car il considère le plan comme essentiel à la reprise de l’économie après la pandémie de Covid-19.

Le concept de la taxe sur l’essence est souvent critiqué pour avoir un impact disproportionné sur les communautés rurales et à faible revenu. Ce ne serait pas non plus une option viable à long terme pour une administration espérant persuader plus d’Américains d’échanger leurs voitures à essence contre des véhicules électriques.

Outre une taxe sur l’essence, Biden pourrait choisir d’explorer les impôts sur le revenu, une taxe sur le kilométrage, la monétisation du réseau électrique ou le financement du plan en couvrant les frais d’intérêt associés aux obligations municipales imposables.