La taxe sur les salaires pour les soins de longue durée de Washington commence le 1er juillet, alors que d’autres États explorent des programmes similaires

SEATTLE (AP) – Certains jours, Anthony Jones ne peut pas se rendre au travail.

Depuis son adolescence, le résident de Seattle, âgé de 41 ans, a souvent lutté contre le lupus, une maladie auto-immune qui peut amener le corps à attaquer les tissus entourant les articulations et les organes, effectuant des tâches quotidiennes comme prendre une douche, cuisiner et se rendre au restaurant de son terrain de golf. travail impossible.

Et en raison de son état préexistant, Jones n’est pas admissible à une assurance privée de soins de longue durée pour l’aider à gérer sa maladie lorsqu’il est plus âgé et a besoin de plus d’aide.

Les législateurs avaient des cas comme le sien à l’esprit lorsqu’ils ont adopté un nouveau programme appelé WA Cares. À partir du 1er juillet, Washington sera le premier État à déduire de l’argent des chèques de paie des travailleurs pour financer les prestations de soins de longue durée pour les résidents qui ne peuvent pas vivre de manière autonome en raison d’une maladie, d’une blessure ou de conditions liées au vieillissement telles que la démence.

« Il y a eu des moments où j’ai été incapable de travailler », a déclaré Jones. « C’est très dur pour moi de vivre, de promener mon chien, de cuisiner pour moi. Parfois, la douche devient si mauvaise que cela peut être un défi – des activités quotidiennes normales que les gens tiennent souvent pour acquises et ne comprennent pas que nous sommes tous un problème médical loin de quelque chose qui se passe.

La poussée pour trouver une solution de soins de longue durée survient alors que Washington et d’autres États se préparent à faire face à un doublement de la population de 85 ans et plus au cours des 15 prochaines années – une crise qui mettra à l’épreuve la capacité des États à répondre aux soins de longue durée besoins déjà promis par Medicaid.

L’approche des retenues sur la paie de Washington pour le financement des soins de longue durée attire l’attention des décideurs politiques du pays, y compris de la Californie et de New York, qui développent des programmes similaires à WA Cares.

On estime que 7 à 8 millions d’Américains ont une assurance privée de soins de longue durée, qui peut être coûteuse et oblige généralement les candidats à passer un examen médical. Beaucoup supposent que Medicare couvre les soins de longue durée, mais ce n’est pas le cas, sauf pour les soins limités pour les soins infirmiers qualifiés ou la réadaptation. Medicaid exige que les candidats aient un faible revenu et dépensent toutes leurs économies à 2 000 $ ou moins pour être admissibles.

« L’assurance sociale est un moyen plus intelligent de le faire, car vous payez depuis votre premier salaire lorsque vous avez 15 ans dans le travail d’été jusqu’à votre dernier salaire, mais dès que vous prenez votre retraite, vous ne devez rien », a déclaré Ben Veghte, directeur du fonds WA Cares. « Vous payez un peu sur toute votre carrière au lieu de payer beaucoup à un moment où vous pouvez le moins vous le permettre. »

Les travailleurs de Washington commenceront à cotiser au WA Cares Fund début juillet, date à laquelle 0,58% du salaire total par chèque de paie sera déduit. Cela signifie qu’un employé gagnant 50 000 $ paiera 290 $ par année.

Les prestations seront disponibles en 2026 pour ceux qui sont admissibles – les personnes qui ont besoin d’aide pour se laver, s’habiller ou administrer des médicaments – pour payer des choses telles que les soins à domicile, les modifications à domicile telles que les rampes pour fauteuils roulants ou le transport chez le médecin. Le fonds couvre les repas livrés à domicile et le remboursement des aidants familiaux. La prestation maximale à vie est de 36 500 $, avec des augmentations annuelles basées sur l’inflation.

Bien que les partisans affirment que la prestation fournira une bouée de sauvetage financière aux travailleurs qui, autrement, ne pourraient pas se permettre des soins, les opposants craignent que la retenue sur la paie ne représente une réduction de salaire pour ceux qui cotisent au fonds mais n’ont jamais besoin des prestations à un moment où les pressions à la baisse sur les salaires – y compris l’inflation, les prix de l’essence et les licenciements dans certains secteurs – étirent déjà les chèques de paie.

Le représentant d’État Jim Walsh, R-Aberdeen, soutient que le programme ne couvrira qu’une fraction des coûts qui dépasseront de loin le paiement maximal de la prestation.

« La prestation maximale à vie en vertu de la loi WA Cares n’est pas très chère », a déclaré Walsh. « Quiconque a un membre de sa famille dans une maison de retraite sait que cela représente environ deux ou trois mois de soins en maison de retraite aux prix actuels. Quelle que soit la façon dont vous le découpez, la prestation à vie de 36 000 $ n’est tout simplement pas vraiment des soins de longue durée.

Le coût moyen des services de soins à domicile à Seattle est de 3 600 $ par mois, selon l’AARP. Pour les soins de longue durée dans une maison de retraite privée, cela coûte en moyenne 12 000 $ par mois.

Selon Veghte, environ un tiers des résidents américains qui ont besoin de soins de longue durée en auront besoin pendant trois ans ou plus. Idéalement, a-t-il déclaré, le WA Cares Fund aidera tout au long de la première année, ce qui laissera le temps de planifier les prochaines étapes. Ce qui se passe lorsque l’avantage se tarit, cependant, n’est pas clair.

« En fin de compte, c’est quelque chose que nous ne pouvons pas complètement résoudre », a déclaré Veghte, « mais le parfait ne devrait pas être l’ennemi du bien. »

Les travailleurs seront éligibles s’ils ont payé la taxe tout en travaillant au moins 500 heures par an au cours de trois des six années précédentes, ou s’ils l’ont payée pendant un total de 10 ans sans interruption de cinq ans ou plus.

L’avantage, cependant, n’est pas transférable; les personnes qui cotisent au programme mais quittent plus tard l’État ne pourront pas y accéder, bien que les législateurs puissent y remédier à l’avenir. WA Cares ne couvre également que le contribuable, pas un conjoint ou une personne à charge.

« Les responsables du programme sont conscients du problème de portabilité », a déclaré Veghte, « et travaillent sur des solutions. »

Ed Komenda, l’Associated Press