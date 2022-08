La taxe sur les produits de luxe pourrait toucher les véhicules électriques : un expert

OTTAWA –

Une nouvelle taxe sur les yachts, les voitures de luxe et les avions privés conçue pour frapper les super-riches pourrait également couvrir les véhicules destinés à aider l’environnement, prévient un expert fiscal.

La taxe sur les produits de luxe, qui entrera en vigueur le 1er septembre, couvrira les voitures et les VUS, ainsi que les avions privés et les hélicoptères, d’une valeur de plus de 100 000 $.

La taxe fédérale couvrira également les yachts et les bateaux – y compris les bateaux à moteur – d’une valeur de plus de 250 000 $.

Mais l’avocate fiscaliste principale Héléna Gagné affirme que la nouvelle taxe pourrait également toucher certains véhicules électriques et hybrides, dont les modèles Tesla et BMW, qui coûtent plus de 100 000 $.

Le gouvernement fédéral encourage les Canadiens à investir dans les technologies propres et les véhicules à zéro émission, qui peuvent coûter plus cher que les voitures fonctionnant aux combustibles fossiles.

Gagné a déclaré que les seuils de la taxe pourraient également toucher des personnes qui ne seraient pas considérées comme riches, mais qui ont économisé pour acheter un avion privé pour un passe-temps.

“On semble présumer que seuls les plus riches seront touchés par la taxe de luxe, mais ce n’est pas nécessairement le cas”, a déclaré Gagné, associé chez Osler, Hoskin & Harcourt LLP. “Cela peut également avoir un impact indirect sur les contribuables qui ne se considèrent peut-être pas parmi les plus riches mais qui peuvent décider d’acheter un véhicule électrique dont le prix de vente au détail dépasse le seuil de 100 000 $.”

Adrienne Vaupshas, ​​porte-parole de la ministre des Finances Chrystia Freeland, a déclaré que les mesures, initialement proposées dans le budget 2021, ne sont pas conçues pour toucher la classe moyenne.

Elle a déclaré que le seuil de la taxe sur les bateaux avait été délibérément fixé à 250 000 dollars afin de couvrir les superyachts et non les familles de la classe moyenne achetant des bateaux.

Vaupshas a déclaré qu’il était “juste et juste que les plus riches soient invités à payer leur juste part”.

“Le gouvernement a été réélu sur une plate-forme qui comprenait un engagement à introduire une taxe de luxe sur les yachts, les jets privés et les voitures de luxe et la mise en œuvre de cette mesure est une priorité”, a-t-elle déclaré.

La taxe a été initialement proposée dans le budget 2021. Il couvrira les voitures de luxe, les avions et les bateaux achetés pour un usage personnel et des loisirs. Les véhicules utilitaires, y compris les petits avions vendant des sièges, et les véhicules d’urgence font partie des catégories de véhicules exonérés de la nouvelle taxe.

La taxe s’élève soit à 10 % du montant imposable de l’article, soit à 20 % du montant dépassant le seuil de prix, selon le montant le moins élevé.

Le NPD fait pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il en fasse davantage pour imposer les super-riches. Les mesures visant à augmenter les impôts des personnes les plus riches au Canada ne figuraient toutefois pas dans le pacte de confiance et d’offre libéral-néo-démocrate.

La porte-parole du NPD en matière d’équité et d’inégalité fiscales, Niki Ashton, a déclaré lors d’une conférence de presse le mois dernier qu’elle souhaitait que le gouvernement fédéral supprime les échappatoires qui, selon elle, sont utilisées par les super-riches et les entreprises pour éviter de payer des milliards d’impôts.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 11 août 2022.