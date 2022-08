La taxe sur les produits de luxe imposée aux super-riches pourrait toucher les voitures vertes, selon des experts

OTTAWA –

Les experts fiscaux préviennent qu’une nouvelle taxe sur les yachts, les voitures de luxe et les avions privés conçus pour frapper les super-riches pourrait également couvrir certaines voitures électriques et hybrides.

Une taxe sur les produits de luxe, qui entrera en vigueur dans trois semaines, couvrira les voitures et les VUS, ainsi que les avions privés et les hélicoptères d’une valeur de plus de 100 000 $.

Le gouvernement fédéral introduira également une taxe le 1er septembre sur les superyachts et les bateaux à moteur d’une valeur de plus de 250 000 $.

Adrienne Vaupshas, ​​porte-parole de la ministre des Finances Chrystia Freeland, a déclaré que les mesures, initialement proposées dans le budget 2021, sont très populaires auprès du public et ne sont pas conçues pour toucher la classe moyenne.

La taxe s’élève soit à 10 % du montant imposable du véhicule, soit à 20 % du montant dépassant le seuil de prix. — Le plus petit.

Mais l’avocate fiscale senior Helena Gagné affirme que cela pourrait toucher certains véhicules électriques et hybrides, comme certains Teslas, ainsi que des avions achetés par des passionnés comme passe-temps.



Ce rapport de La Presse canadienne a été publié pour la première fois le 11 août 2022.