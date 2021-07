La taxe sur le sucre et le sel Bonkers coûtera à chaque ménage 172 £ supplémentaires par an

SOUR prévoit d’imposer d’énormes taxes sur les aliments sucrés et salés fera flamber les prix et coûtera 172 £ supplémentaires à chaque ménage.

Et malgré le fait de frapper durement les budgets familiaux, les critiques disent que le nombre de calories économisées par personne serait égal à la moitié d’un biscuit digestif.

Comment le coût de nos aliments préférés monterait en flèche

Le tsar de l’alimentation du gouvernement Henry Dimbleby a dévoilé hier des plans pour la taxe de 6 £ le kilo sur les friandises salées et une taxe sur les aliments sucrés de 3 £ le kilo.

Cela ferait monter en flèche le coût des aliments de tous les jours comme les chips, les crumpets, la confiture et les bonbons.

Le programme de l’État-nounou coûterait aux acheteurs 4,8 milliards de livres sterling par an, selon l’Alliance des contribuables.

M. Dimbleby, le multimillionnaire fondateur de la chaîne de restauration rapide Leon, a dévoilé son rapport de 288 pages exigeant un changement total dans ce que nous mangeons dans le but de lutter contre l’obésité et le changement climatique.

Il a insisté sur le fait que les Britanniques doivent réduire de 30% la quantité de viande qu’ils consomment – ​​et a suggéré aux familles d’échanger les saucisses contre des insectes ou de la viande artificielle.

Son rapport a également appelé à une augmentation des prestations afin que les familles les plus pauvres puissent se permettre d’acheter des aliments sains.

Les médecins généralistes devraient prescrire des fruits et légumes aux personnes obèses, tandis que les repas scolaires gratuits devraient être étendus à tous les enfants des familles avec un crédit universel gagnant jusqu’à 20 000 £ par an, soit environ 1,1 million d’enfants supplémentaires.

M. Dimbleby a déclaré: «La façon dont nous produisons de la nourriture cause de terribles dommages à l’environnement et à notre corps, et met une pression intolérable sur le NHS.

« Nous devons maintenant saisir l’occasion de construire un meilleur système alimentaire pour nos enfants et petits-enfants. »

John O’Connell, chef de la TaxPayers’ Alliance, a déclaré: « C’est encore un autre cas d’ingérence de la classe moyenne qui frappera le plus durement les familles les plus pauvres. »

Le Dr Eamonn Butler, directeur du groupe de réflexion de l’Adam Smith Institute, a déclaré que le Premier ministre devait agir contre l’augmentation du coût des aliments tout en « ruinant leur goût ».

Il a ajouté : « À une époque où de nombreux Britanniques s’inquiètent déjà de l’inflation, la dernière chose dont ils ont besoin, c’est d’Henry Dimbleby qui récupère davantage de leur argent durement gagné.

Il a averti que la bombe fiscale pourrait alimenter la démarque inconnue, les entreprises réduisant la taille des paquets de chips et des barres de chocolat pour tenter d’échapper à une trop grande taxation.

La députée conservatrice Dehenna Davison a critiqué les propositions en déclarant: « Nous ne devrions pas imposer aux gens de commander une pizza un vendredi soir plutôt que d’avoir une salade. »

Le tsar de l’alimentation du gouvernement Henry Dimbleby a dévoilé des plans pour la taxe de 6 £ le kilo sur les friandises salées et une taxe sur les aliments sucrés de 3 £ le kilo Crédit : Alamy

Le secrétaire à l’Environnement, George Eustice, a donné au rapport indépendant une réponse tiède.

Il a déclaré : « Je tiens à remercier Henry Dimbleby et son équipe pour leur travail.

« Ce gouvernement examinera attentivement ses conclusions et répondra par un livre blanc dans les six mois, définissant nos priorités pour le système alimentaire. »

« Faire cuisiner les enfants » Les ENFANTS devraient apprendre à cuisiner dès leur plus jeune âge, a déclaré le tsar de l’alimentation du gouvernement. Les enfants aussi jeunes que quatre ans devraient apprendre différents aliments afin qu’ils puissent s’habituer à essayer des choses et le Food A-Level devrait revenir, a ajouté Henry Dimbleby, 51 ans. Il souhaite également que le financement des fruits et légumes gratuits dans les écoles soit doublé à 80 millions de livres sterling. Le fondateur de la chaîne de restaurants Leon a déclaré : « Les compétences et les connaissances culinaires ont diminué dans toutes les classes sociales depuis que les plats cuisinés sont devenus largement disponibles. Il est temps de prendre l’éducation alimentaire au sérieux.