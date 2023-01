La taxe sur l’alcool supprimée dans la «capitale de la fête» du Golfe – détaillants

Avant le déménagement, les prix exorbitants avaient incité les habitants de Dubaï à acheter de l’alcool en vrac en dehors de la ville

La ville émiratie de Dubaï a mis fin à une taxe de 30% sur les boissons alcoolisées tout en rendant gratuites les licences d’alcool obligatoires, ont annoncé dimanche deux grands détaillants locaux. L’initiative vise apparemment à stimuler le tourisme.

Dans une série de messages sur Instagram, Maritime and Mercantile International (MMI), l’un des plus grands magasins d’alcool de la capitale de l’émirat de Dubaï, a salué cette décision comme “GRANDE GRANDE NOUVELLE.” Il expliquait que les gens “plus besoin de faire des voyages à travers le pays pour s’approvisionner [their] boissons préférées.

“Avec la suppression de [the] 30 % de taxe municipale et une licence d’alcool GRATUITE, acheter vos boissons préférées est maintenant plus facile et moins cher que jamais !” MMI a écrit.

Tout résident de Dubaï qui souhaite boire, transporter ou stocker de l’alcool est légalement tenu d’avoir une telle licence. Le document ne peut être délivré qu’aux personnes âgées de 21 ans ou plus et coûtait 270 dirhams (73 $) par an.

Un autre grand détaillant d’alcool, African + Eastern, a confirmé cette décision. Il a toutefois ajouté qu’un taux de TVA de 5 % s’applique toujours.

L’initiative est entrée en vigueur dimanche, mais on ne sait pas si elle sera permanente. Selon un rapport du Financial Times, le nouveau régime durera un an, les dirigeants du secteur le décrivant comme une période d’essai.

À Dubaï, connue sous le nom de Gulf’s “capitale du parti”, le prix d’une bouteille de bière dépasse souvent 10 $, tandis qu’une bouteille de vin peut coûter 100 $ ou plus. Les prix exorbitants ont souvent incité les citadins à se rendre dans les émirats voisins, où les prix sont plus bas.

S’adressant à FT, Monica Malik, économiste en chef à la Abu Dhabi Commercial Bank, a noté que le déménagement “devrait soutenir davantage les secteurs du tourisme et de l’hôtellerie”, ajoutant qu’il “devrait également être accueilli par de nombreux résidents, qui sont majoritairement des expatriés.”

Près de 90% de la population des Emirats Arabes Unis, dont Dubaï est la plus grande ville, sont des expatriés. La décision de réduire les taxes sur les boissons intervient après que le pays du Golfe a approuvé une nouvelle stratégie touristique en novembre dans le but de renforcer sa compétitivité et d’attirer 100 milliards de dirhams (27 milliards de dollars) d’investissements supplémentaires dans ce secteur d’ici 2031.