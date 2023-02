La taxe milliardaire de Joe Biden est morte à l’arrivée

Les chefs d’entreprise qui ont soutenu le président Joe Biden lors des élections de 2020 ont exprimé un profond scepticisme quant au fait que la soi-disant “taxe des milliardaires” proposée par Biden dans son discours sur l’état de l’Union mardi soir deviendrait jamais loi.

Le plan obligerait les ménages ayant une valeur nette supérieure à 100 millions de dollars à payer un taxe annuelle minimum de 20% à la fois sur leur revenu imposable standard et sur les gains de la valeur totale de leurs « actifs négociables », qui comprennent les actions, les obligations, les fonds communs de placement et d’autres titres.

En vertu de la législation fiscale actuelle, les gains sur titres ne sont pas imposés tant que le propriétaire ne les vend pas. Selon la proposition de Biden, les ultra-riches seraient redevables d’un impôt annuel de 20 % sur les plus ou moins-values ​​latentes de la valeur de ces actifs, qu’ils aient ou non effectivement empoché ce gain en les vendant.

Le plan est “DOA et stupide pour démarrer”, a déclaré l’investisseur milliardaire Leon Cooperman à CNBC dans une interview. Cooperman dit qu’il a voté pour Biden en 2020, mais il a accusé les démocrates d’avoir délibérément induit les gens en erreur sur le fonctionnement de la proposition fiscale du milliardaire.

Ils “mentent sur les impôts que paient les milliardaires”, a-t-il dit, “car ils incluent les gains non réalisés dans le revenu”.

L’économiste de la Maison Blanche Jared Bernstein a contesté cela, déclarant à CNBC mercredi que les “gains non réalisés” n’étaient pas ce qui était imposé.

“Ce que c’est vraiment, ou du moins la façon dont nous le voyons, c’est un paiement anticipé ou une retenue à la source sur les gains en capital futurs”, a-t-il déclaré mercredi sur “Squawk Box”. La Maison Blanche n’a pas répondu aux questions de suivi de CNBC sur le plan.

La proposition fiscale du milliardaire est “complètement morte à l’arrivée”, a déclaré Charles Myers, un bundler 2020 pour la campagne présidentielle de Biden et président de Signum Global, une société de conseil en investissement.

Myers a déclaré que le but de l’annonce fiscale du milliardaire de Biden n’était cependant jamais de relancer une négociation au Congrès.

“La nuit dernière, c’était le lancement officieux de la réélection de Biden en 2024”, a déclaré Myers à CNBC dans une interview. Le plan fiscal du milliardaire, a-t-il dit, faisait partie des “points de message” de sa campagne.

“Ces augmentations d’impôts ne passeront jamais par une maison républicaine”, a ajouté Myers. “Probablement pas même par le biais d’un Sénat démocrate.”

La suppression des échappatoires fiscales utilisées par les très riches pour faire baisser leurs taux d’imposition effectifs est depuis longtemps un objectif des démocrates au Congrès. Mais pour certains membres du parti, la taxe milliardaire de Biden contient un défaut fatal.

“Au sein du parti démocrate, il y a des dissensions sur la manière de faire avancer les choses, en particulier avec des gains non réalisés faisant partie de l’équation”, a déclaré Jake Dilemani, un éminent stratège politique démocrate, dans une interview mercredi.

Trois lobbyistes liés à la direction démocrate du Congrès ont déclaré à CNBC qu’ils entendaient déjà des indications mercredi de la part de législateurs clés selon lesquels la Chambre ou le Sénat n’avaient aucun intérêt à adopter une taxe milliardaire.

Interrogé sur les perspectives de la taxe milliardaire au Congrès, un lobbyiste proche d’un haut démocrate de la Chambre a simplement répondu par SMS avec un emoji tête de mort et le mot “Mort”. Le lobbyiste s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour partager des conversations privées.

Dans la capitale nationale, tout le monde se souvient de ce qui s’est passé la dernière fois que Biden a tenté de faire passer une taxe milliardaire.

La Maison Blanche a d’abord dévoilé la taxe sur les milliardaires en dernier Mars comme un moyen d’augmenter les revenus de l’ambitieux programme national de Biden Build Back Better.

Au départ, la plupart des démocrates de la Chambre et du Sénat ont adopté l’idée. Mais un vote clé au Sénat également divisé ne l’a pas fait: juste un jour après que la proposition a été dévoilée par la Maison Blanche, le sénateur démocrate modéré de Virginie-Occidentale Joe Manchin l’a abattue.

“Vous ne pouvez pas imposer quelque chose qui n’est pas gagné. Le revenu gagné est ce sur quoi nous nous basons”, avait-il déclaré au journal The Hill à l’époque. “Il y a d’autres façons de le faire. Tout le monde doit payer sa juste part.” Un porte-parole de Manchin n’a pas renvoyé de demande de commentaire.

Début août, la plupart des hausses d’impôts proposées par Biden pour les personnes fortunées avaient été supprimées de la législation qui a été promulguée sous le nom de loi sur la réduction de l’inflation, une version allégée du projet de loi Build Back Better de Biden.

Si les chances pour le projet de loi semblaient sombres il y a un an, lorsque les démocrates contrôlaient les deux chambres et la Maison Blanche. Maintenant que les républicains contrôlent la Chambre, les chances semblent carrément lamentables.

“Je ne pense pas que quiconque s’attende de manière réaliste à ce que la taxe d’un milliardaire, sous sa forme actuelle proposée, se concrétise cette année ou la prochaine”, a déclaré Dilemani.

Mais il y a une sénatrice qui pourrait améliorer considérablement les perspectives d’une taxe milliardaire, du moins au Sénat, si elle approuvait publiquement le plan : la sénatrice Kyrsten Sinema, I-Ariz.

En 2021, alors que le projet de loi Build Back Better se précise, Sinema signalé qu’elle était ouverte à un impôt sur le revenu des milliardaires proposé par le sénateur Ron Wyden, D-Ore.

Plus d’un an plus tard, Sinema est toujours ouvert à l’idée, a déclaré mercredi sa porte-parole à CNBC.

“Comme toujours, Kyrsten se réjouit de l’opportunité d’examiner et de discuter des modifications du code des impôts, y compris cette proposition du président”, a déclaré à CNBC la porte-parole de Sinema, Hannah Hurley.

Il en va de même pour “le crédit d’impôt pour enfants, les dépenses de recherche et développement, les crédits pour logement abordable et d’autres dispositions de la loi de réforme fiscale de 2017 qui expireront en 2025”, a écrit Hurley dans un e-mail.

Pourtant, la réalité du contrôle du GOP à la Chambre signifie que, pour l’instant, des propositions à long terme comme la taxe sur les milliardaires ont pris le pas sur les débats sur le budget fédéral et le plafond de la dette.

Alors que les projets d’impôt sur les milliardaires sont bloqués à Washington, les défenseurs et les militants de l’impôt sur la fortune se tournent vers les États.

En janvier, une coalition de législateurs d’État de huit États a lancé Financer notre avenir“un effort national pour déplacer les mesures d’impôt sur la fortune à travers le pays”, selon le groupe.

Les membres de la coalition sont originaires de Californie, de New York, de Washington, du Connecticut, de l’Illinois, du Maryland, du Minnesota et d’Hawaï, tous des États traditionnellement bleus où un nouvel impôt sur la fortune pourrait avoir une chance d’être adopté par la législature.

“Les ultra-riches bénéficient de nos communautés, de nos infrastructures publiques et du travail des familles de travailleurs”, a déclaré le sénateur Gustavo Rivera, un démocrate de l’État de New York. dans un rapport publié par le groupe. “Et grâce à notre système fiscal rétrograde, ils peuvent éviter de payer les impôts qu’ils doivent.”

“Nous devons restructurer notre système fiscal pour plus d’équité”, a-t-il déclaré.