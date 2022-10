La «taxe exceptionnelle» sur les entreprises éoliennes et solaires devrait être dévoilée la semaine prochaine

Une taxe de facto sur les bénéfices exceptionnels sera imposée aux entreprises éoliennes et solaires qui tirent des bénéfices exorbitants des prix élevés de l’énergie, dans le cadre de plans qui devraient être dévoilés la semaine prochaine.

Les ministres ont perdu patience avec les producteurs d’électricité renouvelable, ayant cherché à les persuader d’accepter des contrats volontaires à prix fixe de 15 ans bien en deçà des tarifs de gros actuels.

Désormais, une législation devrait dès la semaine prochaine plafonner les revenus qui ont grimpé en flèche à mesure que les prix ont augmenté à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Il devrait être similaire aux propositions de l’Union européenne – équivalant en fait à une taxe exceptionnelle sur les entreprises telles qu’EDF Energy, RWE, Scottish Power et SSE.

Mais les entreprises s’opposent à cette décision, protestant qu’elles ont déjà vendu la majeure partie de l’énergie produite cette année et qu’une taxe risque de perturber à nouveau les marchés financiers.

On pense qu’ils sont prêts à accepter un impôt sur les bénéfices, mais rejettent un plafond sur les revenus qui ne pourrait pas être compensé par des investissements futurs – un avantage dont bénéficient, de manière controversée, les sociétés pétrolières et gazières.

Le gouvernement, cependant, voit l’avantage de plafonner les prix, afin de réduire davantage l’inflation, alors que 500 milliards de livres sterling de dette publique sont liées au taux d’augmentation des prix.

Un prix de 50 à 60 £ par mégawattheure a été discuté avant l’échec des pourparlers, Le Financial Times rapportées, bien en deçà des prix actuels d’environ 490 £/MWh, bien qu’aucune décision finale n’ait été prise.

Un initié de l’industrie informé des pourparlers a critiqué le plan, déclarant au journal: “Vous découragez les technologies que vous pouvez développer rapidement pour réduire [energy] factures.”

Les producteurs d’électricité craignent que la «taxe» ne soit plus dommageable pour le secteur qu’un prélèvement exceptionnel de 25% imposé aux sociétés pétrolières et gazières en mai par le chancelier de l’époque, Rishi Sunak.

De manière controversée, il était accompagné d’une nouvelle allocation d’investissement qui peut être utilisée pour compenser les factures fiscales des projets visant à augmenter la production de combustibles fossiles – malgré l’engagement net zéro du Royaume-Uni.

En juin, l’organisme industriel Energy UK a averti que la prochaine décennie serait “essentielle pour garantir des investissements suffisants pour atteindre à la fois nos objectifs en matière de changement climatique et de sécurité énergétique nationale”.

“La production est une industrie à long terme, avec des horizons d’investissement qui s’étendent sur des décennies et une taxe exceptionnelle sur les générateurs pourrait retarder et augmenter le coût de ces investissements – au moment même où nous devons augmenter les dépenses pour atteindre les propres objectifs du gouvernement”, a déclaré directeur adjoint Adam Berman

« Nous devons faciliter – et non plus compliquer – les investissements dans une production nationale bon marché et propre, et avec la demande d’électricité qui devrait doubler d’ici 2035, une taxe exceptionnelle mettrait en péril notre voie vers la sécurité énergétique, le zéro net et une électricité fiable à faible coût.

Le ministère des Affaires, de l’Énergie et de la Stratégie industrielle a refusé de commenter les plans envisagés.

Le mois dernier, le gouvernement a annoncé que les factures énergétiques des ménages britanniques seraient plafonnées à une moyenne de 2 500 £ par an pendant les deux prochaines années – pour un coût de 60 milliards de £ pour seulement six mois.